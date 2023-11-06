ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували за добу 435 окупантів, - Сили оборони
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1160 вогневих завдань.
Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.
На Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 42 бойових зіткнень та здійснив 826 артобстрілів.
Загальні втрати ворога склали 435 осіб.
Знищено 5 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 1 артсистема, 3 автомобілі та 2 склади боєприпасів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль