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Новини Війна
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ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували за добу 435 окупантів, - Сили оборони

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Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1160 вогневих завдань.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ. 

На Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 42 бойових зіткнень та здійснив 826 артобстрілів.

Загальні втрати ворога склали 435 осіб.

Знищено 5 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 1 артсистема, 3 автомобілі та 2 склади боєприпасів.

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