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росія намагатиметься реалізувати "свої імперські фантазії". НАТО має посилювати обороноздатність, - Пісторіус

пісторіус

Наразі НАТО не може просто спостерігати за імперськими діями росії та інших гегемоністичних країн, він має усвідомити серйозність загрози та посилювати обороноздатність.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо дивитися, як гегемоністичні держави ставлять під питання територіальну цілісність інших країн. Тому разом ми підтримуємо Україну в її боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і демократію", - сказав Пісторіус.

Водночас Пісторіус упевнений, що росія ближчими роками та десятиріччями намагатиметься реалізовувати "свої імперські фантазії", змінюючи за допомогою сили кордони, розширюючи свою імперію. Крім того, використовуючи ПВК, такі як "Вагнер", росія підтримує авторитарні режими, зокрема, в регіоні Сахеля та інших, додав міністр.

Також читайте: Ракети Taurus суттєво не змінять ситуацію в Україні, - Пісторіус

Але антизахідні наративи пропагує не лише росія, але й Китай, Іран, КНДР, зауважив глава Міноборони ФРН. Безпека в світі стає дедалі більш крихкою, війни і конфлікти стали реальністю, отже, НАТО, його члени мають посилювати власну обороноздатність, констатував глава Бундесверу та нагадав, що до 1990 року ФРН була східним флангом Альянсу, тепер держава має взяти на себе роль лідера на континенті.

"Ми не хочемо війни, ми хочемо запобігти війні… Але ми повинні бути в змозі вести оборонну війну", - підкреслив Пісторіус.

Він повторив меседж, що Німеччина потребує зміни менталітету - в Бундесвері, в суспільстві, в політиці - з огляду на реальність загрози нової світової війни.

Водночас загрози ядерної війни глава німецького Міноборони наразі не бачить.

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"Я не бачу наразі загрози ядерної війни. росія, путін знає, що удар по країні НАТО не залишиться без відповіді. Стримування працює, це довела історія", - сказав він.

Автор: 

Німеччина (7487) НАТО (6561) росія (66125) Пісторіус Борис (278)


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нато має посилювати передній край своєї території
а сам буфер переднього краю, це Україна о яку розбивається нахрен орська армія
то по розумному
**** тут думати????
треба дати Залужному те що він просив...
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06.11.2023 12:50 Відповісти
Блаблаблабла.... Таурус? Неначасі.
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06.11.2023 12:50 Відповісти
Нехай цей шановний пан перечитає достоєвського і прийде нарешті в норму - кацапи це білій і пухнастий кролик а НАТА це злий презлий вовчара який хоче забрати в кролика його дірку в норі ( так ***** каже - а як відомо він ніколи не бреше коняка може це підтвердити).
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06.11.2023 13:24 Відповісти
rakety davay. shvayne!!!!
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06.11.2023 14:03 Відповісти
При Фрау Рібентроп німці крупно вклались у ВПК кацапів. Ланцети та інше до цього часу літають та їздять на німецьких двигунах. Ну а генерали Бундесверу та РФ працювали душа в душу, не дивлячись на членство в НАТО.
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06.11.2023 14:05 Відповісти
 
 