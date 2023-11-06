росія намагатиметься реалізувати "свої імперські фантазії". НАТО має посилювати обороноздатність, - Пісторіус

Наразі НАТО не може просто спостерігати за імперськими діями росії та інших гегемоністичних країн, він має усвідомити серйозність загрози та посилювати обороноздатність.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо дивитися, як гегемоністичні держави ставлять під питання територіальну цілісність інших країн. Тому разом ми підтримуємо Україну в її боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і демократію", - сказав Пісторіус.

Водночас Пісторіус упевнений, що росія ближчими роками та десятиріччями намагатиметься реалізовувати "свої імперські фантазії", змінюючи за допомогою сили кордони, розширюючи свою імперію. Крім того, використовуючи ПВК, такі як "Вагнер", росія підтримує авторитарні режими, зокрема, в регіоні Сахеля та інших, додав міністр.

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Але антизахідні наративи пропагує не лише росія, але й Китай, Іран, КНДР, зауважив глава Міноборони ФРН. Безпека в світі стає дедалі більш крихкою, війни і конфлікти стали реальністю, отже, НАТО, його члени мають посилювати власну обороноздатність, констатував глава Бундесверу та нагадав, що до 1990 року ФРН була східним флангом Альянсу, тепер держава має взяти на себе роль лідера на континенті.

"Ми не хочемо війни, ми хочемо запобігти війні… Але ми повинні бути в змозі вести оборонну війну", - підкреслив Пісторіус.

Він повторив меседж, що Німеччина потребує зміни менталітету - в Бундесвері, в суспільстві, в політиці - з огляду на реальність загрози нової світової війни.

Водночас загрози ядерної війни глава німецького Міноборони наразі не бачить.

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"Я не бачу наразі загрози ядерної війни. росія, путін знає, що удар по країні НАТО не залишиться без відповіді. Стримування працює, це довела історія", - сказав він.