Без допомоги союзників в бюджеті України буде "діра" у $29 млрд, - Марченко

Наступного року на Україну може очікувати економічна криза, якщо союзники не надаватимуть фінансову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, без подальшої підтримки з боку союзників в бюджеті України може утворитися "дірка" на суму близько 29 мільярдів доларів.

"Збереження макроекономічної стабільності дуже важливо, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС", - пояснив очільник Мінфіну.

Читайте: Україна залежатиме від зовнішньої фінансової підтримки ще декілька років навіть після перемоги, - Марченко

Марченко зазначив, що Україна відкрита до подальших реформ, зокрема до посилення антикорупційних органів.

"Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", - сказав міністр.

Він також пояснив, що затримка фінансування України спричинять і проблеми для ЄС.

"Наслідки економічної кризи будуть дуже, дуже травматичними не лише для України, а й для всієї Європи. ... У зв'язку з міграцією, через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі продукти харчування, а також, можливо, знову на нафту і газ", - додав Марченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не може дозволити собі зараз підвищувати податки, - міністр фінансів Марченко