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Без допомоги союзників в бюджеті України буде "діра" у $29 млрд, - Марченко

марченко,сергій

Наступного року на Україну може очікувати економічна криза, якщо союзники не надаватимуть фінансову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, без подальшої підтримки з боку союзників в бюджеті України може утворитися "дірка" на суму близько 29 мільярдів доларів.

"Збереження макроекономічної стабільності дуже важливо, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС", - пояснив очільник Мінфіну.

Читайте: Україна залежатиме від зовнішньої фінансової підтримки ще декілька років навіть після перемоги, - Марченко

Марченко зазначив, що Україна відкрита до подальших реформ, зокрема до посилення антикорупційних органів.

"Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", - сказав міністр.

Він також пояснив, що затримка фінансування України спричинять і проблеми для ЄС.

"Наслідки економічної кризи будуть дуже, дуже травматичними не лише для України, а й для всієї Європи. ... У зв'язку з міграцією, через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі продукти харчування, а також, можливо, знову на нафту і газ", - додав Марченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не може дозволити собі зараз підвищувати податки, - міністр фінансів Марченко

Автор: 

допомога (8453) Марченко Сергій (585)


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Топ коментарі
+25
Сокращай госслужбу,там армия дармоедов,отменяй сериалы и барабаны,разгони всякие наглядовы рады и наведи порядок с зарплатами судей,еще останется лишнее.
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06.11.2023 12:54 Відповісти
+23
а якщо спробувати не красти???? чи це не варіант)))))
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06.11.2023 12:52 Відповісти
+12
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06.11.2023 12:58 Відповісти
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а якщо спробувати не красти???? чи це не варіант)))))
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06.11.2023 12:52 Відповісти
Марченко, іди працюй! Що не день і ти вже тут усих настрашуєшь
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06.11.2023 13:37 Відповісти
Паржем!
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06.11.2023 14:36 Відповісти
Сокращай госслужбу,там армия дармоедов,отменяй сериалы и барабаны,разгони всякие наглядовы рады и наведи порядок с зарплатами судей,еще останется лишнее.
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06.11.2023 12:54 Відповісти
Як би ви потрусили тих кого покриваєте, в Україні було би +290 мільярдів
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06.11.2023 12:54 Відповісти
Ну, если так всё и оставить с государственным управлением, то будет не дыра, а будут рубли в бюджете, но, к тому времени, уже не Украины.
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06.11.2023 12:55 Відповісти
Попробуйте не красти гниди зелені і приручіть депутатів і нечисть зелену то як мінім заштопаєте дірку
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06.11.2023 12:56 Відповісти
Без зе-керівництва мабуть би був профіцит
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06.11.2023 12:56 Відповісти
Бюджет України це гаманець українських корупціонерів.
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06.11.2023 12:58 Відповісти
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06.11.2023 12:58 Відповісти
Давайте вже 29 мільярдів Україні! Рєзніков вже курточки не краде,в державі все в порядку!
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06.11.2023 13:00 Відповісти
Поки у вашої "іліти" є торти за 100 тис, про дірки можете не ******* - бо їх дуже легко залатати такими тортами.
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06.11.2023 13:04 Відповісти
Отже лафа закінчилась. Зе-вилупки думали, що якщо будуть воювати роками, то їм бюджет будуть західні країни наповнювати. І все буде чіки-пуки.
Але без грошей буде соціальний вибух.
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06.11.2023 13:04 Відповісти
Вірити, що Захід буде роками на своїй шиї терпіти зелених мародерів, поки вони там "п'ють каву в Ялт" у своїх фантазіях - це треба бути дуже наївним. Захід вміє рахувати гроші.
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06.11.2023 13:08 Відповісти
Ну розумові здібності шахраїв не такі вже й великі, щоб допустити, що так насправді не буде.
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06.11.2023 13:13 Відповісти
Лафа, на жаль, в першу чергу закінчиться у рядових українців, тому що тут як в тому анекдоті:

Горілка суттєво подорожчала.
Син: - Тату, ти тепер будеш менше пити?
Тато: - Ні синку, тепер ти будеш менше їсти.
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06.11.2023 13:15 Відповісти
Так я саме про це і кажу. Це спровокує соціальний вибух.
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06.11.2023 13:20 Відповісти
В результаті кризи під керівництвом марченко в міністерстві затримують виплати степендій,регресу і інших социальних з виплат.
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06.11.2023 13:12 Відповісти
Провальна робота влади на всіх фронтах.
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06.11.2023 13:12 Відповісти
" Нам потрібні гроші з початку наступного року", - сказав міністр.

Не Україні, не бюджету України. ... - НАМ!

P.S.
"Урядовці Зеленського, як актриси у німецькому фільмі для дорослих.
Готові прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку."
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06.11.2023 13:15 Відповісти
Як гасло тут краще підходить? "Кінець епохи бідності" чи "хуже уже не будет"? А може " зробимо їх разом" чи "тупо поржем"?
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06.11.2023 13:18 Відповісти
..."я - ваш вирок"
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06.11.2023 13:22 Відповісти
А еще раз брущатку переложить не пробовали?
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06.11.2023 13:19 Відповісти
$29 млрд. - це якраз сума ЗВР у НБУ.
Можуть половину від цієї суми продати для покриття дефіциту Держбюджету-2024.
Але по курсу 75-80 грн./1$.
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06.11.2023 13:21 Відповісти
в бюджет закладено розкрадання 29 мільярдів долларів за рік. Ок.
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06.11.2023 13:24 Відповісти
А ввести обмеження на пенсії для працюючих осіб - не пробували?
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06.11.2023 13:30 Відповісти
Пенсіонер має 3 тищ. пенсії,підробляє сторожем щоб не померти з голоду,так ще й його "обмежити",ти-з глузду з"їхав?
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06.11.2023 13:49 Відповісти
К сожалению, он не слушает, что говорит президент
"В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали разом з вкраденими грошима - Зеленський 18 листопада 2022 року"

Марченко отметил, что Украина открыта для дальнейших реформ, в частности, к усилению антикоррупционных органов.

Зачем усиливать "антикоррупционные органы", если во время закрытой границы все уехали, да еще и с деньгами?
Или новые появились, и опять украли?

Это наоборот ЕС надо усиливать, т.к. к ним все они уехали - хотя это плюс, поток "эмигрантов" с деньгами.
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06.11.2023 13:41 Відповісти
Його підозрюють у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3453831
А что если их таких не просто подозревать, а в кандалы и в карантин строгого режима лет на 15? Без права на УДО. Может и дыр тогда не будет?
Миллиард к миллиарду - глядишь и триллион
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06.11.2023 13:43 Відповісти
гоните в шею зеленожопых воров и фсбшных ермаков
и никаких дырок не будет
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06.11.2023 14:02 Відповісти
Його підозрюють у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.
Джерело: https://biz.censor.net/n3453831
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06.11.2023 14:08 Відповісти
Досить красти!

Ось де всі бюджети:

Взагалі ні копійки не треба давати. Бо це ведмежа послуга.

Доки Єрмака не знесли - краіну чекає крах. Неминуче.
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06.11.2023 14:17 Відповісти
Дефицит бюджета как правило покрывается снижением расходов и повышением налогов, а не предупреждениями соседям. Но это только я знаю, а министру финансов с горы конечно виднее
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06.11.2023 14:52 Відповісти
Страно, така сама діра була у російському бюджеті, 29 млрд.баксів, опубліковано цензором 09.08.23 року!!!
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06.11.2023 14:54 Відповісти
А зробити суддям,прокурорам,депутатам пенсiю не 80 к,а 3 500 не пробували?
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06.11.2023 15:00 Відповісти
Навіщо вам давати те що ви всерівно розкрадете, уберіть земарафон і барабани і на усе вистачить
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06.11.2023 15:03 Відповісти
Ця війна вже відверто стала викачкою грошей.
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06.11.2023 15:03 Відповісти
для одних это потерянное здоровье и жизни, а для других - нажитые миллионы. И сейчас речь идет не только о тех, кто зарабатывает на войне в Украине, но и о многих западных партнерах и их компаниях
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07.11.2023 06:14 Відповісти
Обалдеть, т.е вместо "спасибо ЕС" это существо решило ЕС пугать голой попой? 0_о
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06.11.2023 15:20 Відповісти
А ви спробуйте не красти, тоді і дірки не буде. А може ще й залишиться
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06.11.2023 20:59 Відповісти
А ви бачите, як ставлять питання ці зе-п,ід@ри:
- не якщо знищити корупцію, то грошей вистачить, а якщо захід не дасть бабла.
Гандони
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06.11.2023 21:01 Відповісти
Імпотенти зе.лені. Один шантаж і погрози, (як *****) :
- не дасте гроші - у вас будуть проблеми;
- не дасте зброю - у вас будуть проблеми.

Боже, кого ви обрали під час війни...
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06.11.2023 21:09 Відповісти
так может пора перестать клянчить с протянутой рукой, а самим пытаться зарабатывать и развивать отрасли, способные дать продукцию с высокой добавленной стоимостью
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07.11.2023 06:13 Відповісти
Запад не испугается навой волны украинских беженцев. Показатель трудоустройства украинцев в ЕС - уже 20-50% в зависимости от страны. Это существенно выше, чем по другим категориям беженцев. Наши люди трудолюбивы - учат язык, стараются найти работу, ведут себя тихо, не несут угрозу терактов и тп. Большинство показывает готовность не сидеть на шее государства, а работать и платить налоги. Так что только плюс будет для ЕС. В Западной Европе много работы, много вакансий
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07.11.2023 14:54 Відповісти
 
 