Без допомоги союзників в бюджеті України буде "діра" у $29 млрд, - Марченко
Наступного року на Україну може очікувати економічна криза, якщо союзники не надаватимуть фінансову допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, без подальшої підтримки з боку союзників в бюджеті України може утворитися "дірка" на суму близько 29 мільярдів доларів.
"Збереження макроекономічної стабільності дуже важливо, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС", - пояснив очільник Мінфіну.
Марченко зазначив, що Україна відкрита до подальших реформ, зокрема до посилення антикорупційних органів.
"Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", - сказав міністр.
Він також пояснив, що затримка фінансування України спричинять і проблеми для ЄС.
"Наслідки економічної кризи будуть дуже, дуже травматичними не лише для України, а й для всієї Європи. ... У зв'язку з міграцією, через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі продукти харчування, а також, можливо, знову на нафту і газ", - додав Марченко.
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Але без грошей буде соціальний вибух.
Горілка суттєво подорожчала.
Син: - Тату, ти тепер будеш менше пити?
Тато: - Ні синку, тепер ти будеш менше їсти.
Не Україні, не бюджету України. ... - НАМ!
P.S.
"Урядовці Зеленського, як актриси у німецькому фільмі для дорослих.
Готові прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку."
Можуть половину від цієї суми продати для покриття дефіциту Держбюджету-2024.
Але по курсу 75-80 грн./1$.
"В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали разом з вкраденими грошима - Зеленський 18 листопада 2022 року"
Марченко отметил, что Украина открыта для дальнейших реформ, в частности, к усилению антикоррупционных органов.
Зачем усиливать "антикоррупционные органы", если во время закрытой границы все уехали, да еще и с деньгами?
Или новые появились, и опять украли?
Это наоборот ЕС надо усиливать, т.к. к ним все они уехали - хотя это плюс, поток "эмигрантов" с деньгами.
А что если их таких не просто подозревать, а в кандалы и в карантин строгого режима лет на 15? Без права на УДО. Может и дыр тогда не будет?
Миллиард к миллиарду - глядишь и триллион
и никаких дырок не будет
Джерело: https://biz.censor.net/n3453831
Ось де всі бюджети:
Взагалі ні копійки не треба давати. Бо це ведмежа послуга.
Доки Єрмака не знесли - краіну чекає крах. Неминуче.
- не якщо знищити корупцію, то грошей вистачить, а якщо захід не дасть бабла.
Гандони
- не дасте гроші - у вас будуть проблеми;
- не дасте зброю - у вас будуть проблеми.
Боже, кого ви обрали під час війни...