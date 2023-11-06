УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8974 відвідувача онлайн
Новини
6 431 44

путін вирішив балотуватися на виборах президента рф у 2024 році, - Reuters

володимир,путін

Російський диктатор володимир путін вирішив брати участь у президентських виборах росії, які заплановані на березень 2024 року, що дозволить йому залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Очільник кремля вважає, що повинен "провести росію через найнебезпечніший період за останні десятиліття".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел.

За словами анонімних співрозмовників, новини про рішення путіна "вже просочилися", і його радники зараз готуються до кампанії та виборів путіна.

Для путіна, рейтинг схвалення якого, як свідчать опитування громадської думки, всередині росії становить 80%, вибори є формальністю, якщо він балотуватиметься: за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакодумства у суспільстві він напевно переможе, зазначає агентство. 

"Рішення ухвалено - він балотуватиметься", - повідомило одне з джерел, знайомих із плануванням. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я тотально помилявся стосовно путіна, - колишній президент Чехії Земан

Інше джерело, також знайоме з планами у кремлі, підтвердило, що рішення ухвалене і радники путіна готуються до участі російського диктатора. Теж саме повідомили три інші джерела.

Іноземне дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, повідомило, що путін ухвалив рішення нещодавно і що оголошення буде зроблено найближчим часом.

"Хоча багато іноземних дипломатів, розвідників та офіційних осіб заявляють, що очікують, що путін залишиться при владі на все життя, досі не було конкретного підтвердження його планів балотуватися на президентських виборах у березні 2024 року", - додає Reuters. 

Читайте також: путін заявив, що для москви Орда була краща за "західних завойовників"

Вибори президента росії повинні відбутися 17 березня 2024 року.

Автор: 

вибори (6721) путін володимир (24129) росія (66125)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Неожиданно...
показати весь коментар
06.11.2023 13:05 Відповісти
+10
Яка афігенна НЕСПОДІВАНКА!
показати весь коментар
06.11.2023 13:06 Відповісти
+8
якось так ***** шо аж невдобно.
показати весь коментар
06.11.2023 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неожиданно...
показати весь коментар
06.11.2023 13:05 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:30 Відповісти
Не пройде! Не доживе! Увсесь світ про це молиться.
показати весь коментар
06.11.2023 13:35 Відповісти
Яка афігенна НЕСПОДІВАНКА!
показати весь коментар
06.11.2023 13:06 Відповісти
перший президент-пельмєнь буде
показати весь коментар
06.11.2023 13:07 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:32 Відповісти
якось так ***** шо аж невдобно.
показати весь коментар
06.11.2023 13:07 Відповісти
карлік насправді буде балотуватись і в 2124 році, але завчасно не хоче радувати козломордих. І судячи з вказівок вождя, найнебезпечніший період ще у орків попереду.
показати весь коментар
06.11.2023 13:08 Відповісти
Российский диктатор решил баллотироваться
Вслед за ним решил баллотироваться
Украинский диктатор
Тот,который обещал НЕ баллотироваться
Опять соврал
Ничего новенького
Набридло.....
показати весь коментар
06.11.2023 13:08 Відповісти
на чергових виборах уйла до уйла, уйло несподівано, у котрий раз вирішив балотуватися на уйла.
показати весь коментар
06.11.2023 13:09 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:09 Відповісти
у белих тапках в гробу-весь світ проголосує 1000%,вова порадуй всесвіт.
показати весь коментар
06.11.2023 13:11 Відповісти
Щоб він здох.
показати весь коментар
06.11.2023 13:11 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:33 Відповісти
10 двойников Ху#ла с рейтингами по 8% вместе победят обязательно.
показати весь коментар
06.11.2023 13:14 Відповісти
Ви б на кого поставили?
показати весь коментар
06.11.2023 13:50 Відповісти
Я бы всех парашников уничтожил поголовно вместе со всеми двойниками Ху#ла.
показати весь коментар
06.11.2023 19:40 Відповісти
Какие выборы? На расее за всю историю с основания масковии никогда выборов не было
показати весь коментар
06.11.2023 13:14 Відповісти
З морозильника вже виліз?
показати весь коментар
06.11.2023 13:15 Відповісти
В тєлєгє "Генерала СВР" половина постів - вже просто тупа реклама.
А ще виявляється, що у "Генерала СВР" і свій канал на ютубі є.
Уявіть собі високопоставленого співробітника СЗР такої просякнутої гебістським духом росії, який регулярно розповідає голосом про "внутрішню кухню" в Інтернеті, залишаючись "непоміченим" для служби внутрішньої безпеки.
показати весь коментар
06.11.2023 13:42 Відповісти
Та вже про нього давно відомо, що він - брехун і консерва фсбшна, але в нас такі наївні люди, що готові повірити і в ***** в холодильнику.
показати весь коментар
06.11.2023 13:48 Відповісти
Люся - поц, але справа його живе.
показати весь коментар
06.11.2023 13:49 Відповісти
Так він же здох!
показати весь коментар
06.11.2023 13:16 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:18 Відповісти
На виборах путлера йому намалюють таку явку і кількість процентів "за",яку він скаже.
показати весь коментар
06.11.2023 13:21 Відповісти
Че? Прям из холодильника?
показати весь коментар
06.11.2023 13:22 Відповісти
Путін помер давно, ще тоді, коли лохторату скинули чутку про буцімто зроблену ним пластичну операцію. Він тоді ще отримав поганялово "ботоксний". Потім з ним "розлучилася" його вдова Людмила Путіна, бо не схотіла спати з чужим мужиком (якщо навіть не з декількома двійниками). І дочки його живуть десь за бугром і до "тата" не прагнуть. Доречі, покійний Путін вільно володів німецькою мовою, а його двійники її навіть не розуміють. Таким чином, на кацапщині керує кодло наближених до тіла від імені покійного, періодично являючи лохторату декілька його дублікатів. Саме тому під час візитів цих дублікатів охорона так ретельно прибирає всі біологічні матеріали і відходи їх життєдіяльності, щоб іноземні розвідки не змогли ідентифікувати, з ким мають справу. Мені здається, що це перша диктатура з віртуальним або колективним диктатором.
показати весь коментар
06.11.2023 14:29 Відповісти
Вот это интрига!)))
показати весь коментар
06.11.2023 13:23 Відповісти
Точно такі вибори будуть тепер в Україні - зешобла владу не віддасть
показати весь коментар
06.11.2023 13:24 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:28 Відповісти
Є дуже цікаве спостереження.
Будь-який американський президент проходить через низку виборів різних рангів - починаючи від студентських рад і через рівень міста, штату, Сенату, Конгресу до виборів президента. І кожні вибори - напружена кампанія, дебати, зустрічі з виборцями, рейтинги, висвітлення у ЗМІ та інше. та ін.
У путіна, який йде на 6-ті вибори і фактично зібрався правити 30 років, перша і остання виборна посада - президент росії. Які вже там дебати та рейтинги...
показати весь коментар
06.11.2023 13:40 Відповісти
его заставили это сделать!
показати весь коментар
06.11.2023 13:56 Відповісти
Зеленского надо выдвинуть в президента рф...
показати весь коментар
06.11.2023 13:59 Відповісти
Ой, його б вже хоч кудись видвинути з України.
показати весь коментар
06.11.2023 14:13 Відповісти
Не Путін (царство йому небесне і земля бетоном), а його двійник х@йло.
показати весь коментар
06.11.2023 14:11 Відповісти
Ця сенсація затьмарить все. Пришестя рептилоїдів залишиться непоміченим.
показати весь коментар
06.11.2023 14:22 Відповісти
Патрушев, использующий двойника путлера для захвата власти, решил выдвинуть в будущие кандидаты двойника путлера и своего сына Дмитрия
когда президентская гонка начнётся, двойника пришьют в подъезде
и останется сын Патрушева
такова наша диспозиция (с)
показати весь коментар
06.11.2023 14:39 Відповісти
***** Невмирущий ...
Цікаво, як довго спецслужби будуть та зможуть юзати цей проект?
показати весь коментар
06.11.2023 15:11 Відповісти
Створіння, схоже на пуйла, вирішило балотуватися на виборах президента московії у 2024 році. Треба члєнам комісії, котра реєструє тих "кандидатів", заглянути у паспорт того "кандидата". А втім, прізвище там не важливе; андрофагам просто потрібен царь.
показати весь коментар
06.11.2023 15:40 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 16:35 Відповісти
Ну надо же! Кто б мог подумать!
показати весь коментар
06.11.2023 16:49 Відповісти
Балотуйся-балотуйся, чмо балотне ...
показати весь коментар
06.11.2023 20:52 Відповісти
 
 