путін вирішив балотуватися на виборах президента рф у 2024 році, - Reuters

Російський диктатор володимир путін вирішив брати участь у президентських виборах росії, які заплановані на березень 2024 року, що дозволить йому залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Очільник кремля вважає, що повинен "провести росію через найнебезпечніший період за останні десятиліття".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел.

За словами анонімних співрозмовників, новини про рішення путіна "вже просочилися", і його радники зараз готуються до кампанії та виборів путіна.

Для путіна, рейтинг схвалення якого, як свідчать опитування громадської думки, всередині росії становить 80%, вибори є формальністю, якщо він балотуватиметься: за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакодумства у суспільстві він напевно переможе, зазначає агентство.

"Рішення ухвалено - він балотуватиметься", - повідомило одне з джерел, знайомих із плануванням.

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Інше джерело, також знайоме з планами у кремлі, підтвердило, що рішення ухвалене і радники путіна готуються до участі російського диктатора. Теж саме повідомили три інші джерела.

Іноземне дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, повідомило, що путін ухвалив рішення нещодавно і що оголошення буде зроблено найближчим часом.

"Хоча багато іноземних дипломатів, розвідників та офіційних осіб заявляють, що очікують, що путін залишиться при владі на все життя, досі не було конкретного підтвердження його планів балотуватися на президентських виборах у березні 2024 року", - додає Reuters.

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Вибори президента росії повинні відбутися 17 березня 2024 року.