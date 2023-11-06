Україна прискорила процес розширення ЄС, на яке інші країни-кандидати чекали роками, - Боррель
Україна, яка нещодавно стала країною-кандидатом на членство в ЄС, прискорила процес розширення, на яке інші країни-кандидати чекали роками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Брюсселі під час виступу перед послами Євросоюзу сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Поза Україною (її боротьбою проти російського вторгнення. – Ред.) ми не маємо загубити виклик щодо розширення ЄС. Україна стала новим кандидатом, і вона підштовхує всю чергу інших кандидатів, які чекали роками. Тож вся ця черга прийшла до руху. Я переконаний, що ми маємо подолати часи тривалого, безкінечного процесу набуття членства", - наголосив Боррель.
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