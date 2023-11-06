Є передумови, щоб Україна стала членом ЄС і в умовах воєнного стану, потрібно розпочати переговори, - Стефанішина

На сьогодні є важливі передумови для того, щоб Україна стала членом Євросоюзу і в умовах воєнного стану, зокрема йдеться про Угоду про асоціацію з ЄС та роз’яснення Єврокомісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю естонському мовнику ERR.

"Тут (у питанні вступу в ЄС в умовах воєнного стану та бойових дій - ред.) є три моменти. По-перше, у нас є Угода про асоціацію з ЄС, яка діє вже майже 10 років і яка була підписана, коли Крим уже був анексований і вже розпочалася окупація Донецької та Луганської областей. Ця угода діє для всієї України без жодних винятків та застережень", - зазначила Стефанішина.

По-друге, за її словами, існують спеціальні роз'яснення Єврокомісії про те, як діяти на ринку третьої країни за умов, коли частина території не контролюється, подібний прецедент існує.

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По-третє, важливим є те, що Євросоюз – це насамперед економічне, ціннісне об'єднання, чим він суттєво відрізняється від НАТО.

Тому, на думку Стефанішиної, дискусія на цю тему "не буде дуже складною, вона йтиме в практичному та реалістичному руслі".

"На даному етапі нам потрібно розпочати переговори, закрити їхню базову частину, щоб потім ми могли перейти до дискусії такого рівня", - наголосила віцепрем’єрка.

На її думку, "на сьогодні немає жодної країни-члена ЄС, яка б скептично ставилася до перспектив України", за виключенням Угорщини.

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"Але ми це не сприймаємо особисто, оскільки Угорщина має своє ставлення до всіх питань, що стосуються як Євросоюзу, так і третіх країн", - зауважила Стефанішина.

Відповідно є повне розуміння, що вже можуть розпочинатися переговори про членство України в ЄС і що "це має бути максимально динамічний процес", додала вона.