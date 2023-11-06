Фон дер Ляєн виступила проти замороження війни в Україні: Має бути справедливий і стійкий мир

Метою війни в Україні має залишатися стійкий і справедливий мир, а не ще один заморожений конфлікт. ЄС повинен забезпечити військові сили, здатні захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції послів ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, війна в Україні стала стратегічною поразкою російського диктатора, але поразка путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.

"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", - наголосила фон дер Ляєн.

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У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати для перемоги України.

"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - зауважила президентка Єврокомісії.

За її словами, основний шлях до досягнення цього українська Формула миру Володимира Зеленського. Фон дер Ляєн закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для Формули миру з боку країн по всьому світу.

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"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", - зауважила фон дер Ляєн.

Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості, необхідно гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить захищати Європу і надавати повну підтримку Україні.

"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала – Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію – Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань – знову ж таки, Європа є відповіддю", - наголосила президентка Єврокомісії.

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