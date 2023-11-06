Фон дер Ляєн виступила проти замороження війни в Україні: Має бути справедливий і стійкий мир
Метою війни в Україні має залишатися стійкий і справедливий мир, а не ще один заморожений конфлікт. ЄС повинен забезпечити військові сили, здатні захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції послів ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, війна в Україні стала стратегічною поразкою російського диктатора, але поразка путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.
"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", - наголосила фон дер Ляєн.
У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати для перемоги України.
"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - зауважила президентка Єврокомісії.
За її словами, основний шлях до досягнення цього українська Формула миру Володимира Зеленського. Фон дер Ляєн закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для Формули миру з боку країн по всьому світу.
"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", - зауважила фон дер Ляєн.
Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості, необхідно гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить захищати Європу і надавати повну підтримку Україні.
"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала – Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію – Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань – знову ж таки, Європа є відповіддю", - наголосила президентка Єврокомісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це в якому місці вона вже стала поразкою?
З таким саме успіхом можу сказати, що стала стратегічною поразкою Заходу.
Угорщина, Словаччина, Ізраїль, мігранти, трампісти на марші, радикальний іслам на вулицях Берліну та Парижу.
И все жду ,когда моя страна тоже научится этому
Вы думаете - у Европы нет проблем?
У США нет проблем?
Навалом
Только вот не слышала я за 30 лет Независимости
Чтобы европейцы или американцы обвиняли нас в своих бедах.
А почему так? Очень просто.
Обвиняют других ,или сваливают свою вину на других
Дети
Слабые
Незрелые
Или неумные
Сильный решает проблемы
Сильный признает ошибки
Увы, это пока не про нас.....
Не смешите меня
Какие бы ни были талибы
Они не могут противостоять
ПЕРВОЙ АРМИИ МИРА
При желании американцы могли бы с талибами разобраться
Не захотели
Бросили свою афганскую резидентуру
На растерзание талибам
Сколько было американских фирм
Которые работали в Афганистане
Всех сотрудников убили
Американцы бросили на растерзание тысячи афганских женщин
Которые начали новую жизнь
Пошли учиться
Их талибы убивали среди бела дня
Так же как ХАМАС резал израильтян
А я еще и фортепианную музыку пишу
Welcome!
НАТО має більше 25 000 крилатих ракет з дальністью більше 300км в запасах.
Про що це взагалі?
серед німців ще залишились люди із твердим характером