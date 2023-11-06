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Новини Війна
2 011 16

Фон дер Ляєн виступила проти замороження війни в Україні: Має бути справедливий і стійкий мир

фон,дер,ляєн

Метою війни в Україні має залишатися стійкий і справедливий мир, а не ще один заморожений конфлікт. ЄС повинен забезпечити військові сили, здатні захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції послів ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, війна в Україні стала стратегічною поразкою російського диктатора, але поразка путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.

"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", - наголосила фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн у Раді українською подякувала за захист Європи: "росія ніколи не переможе у цій війні"

У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати для перемоги України.

"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - зауважила президентка Єврокомісії.

За її словами, основний шлях до досягнення цього українська Формула миру Володимира Зеленського. Фон дер Ляєн закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для Формули миру з боку країн по всьому світу.

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"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", - зауважила фон дер Ляєн.

Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості, необхідно гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить захищати Європу і надавати повну підтримку Україні.

"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала – Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію – Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань – знову ж таки, Європа є відповіддю", - наголосила президентка Єврокомісії.

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Автор: 

Євросоюз (13680) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+5
Західний світ контролює війну повністю, як звук в магнітофоні. Тихіше - гучніше.

НАТО має більше 25 000 крилатих ракет з дальністью більше 300км в запасах.
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06.11.2023 14:15 Відповісти
+4
війна в Україні стала стратегічною поразкою російського диктатора
Це в якому місці вона вже стала поразкою?
З таким саме успіхом можу сказати, що стала стратегічною поразкою Заходу.
Угорщина, Словаччина, Ізраїль, мігранти, трампісти на марші, радикальний іслам на вулицях Берліну та Парижу.
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06.11.2023 14:07 Відповісти
+4
В моей частной жизни я научилась за все отвечать сама
И все жду ,когда моя страна тоже научится этому
Вы думаете - у Европы нет проблем?
У США нет проблем?
Навалом
Только вот не слышала я за 30 лет Независимости
Чтобы европейцы или американцы обвиняли нас в своих бедах.
А почему так? Очень просто.
Обвиняют других ,или сваливают свою вину на других
Дети
Слабые
Незрелые
Или неумные
Сильный решает проблемы
Сильный признает ошибки
Увы, это пока не про нас.....
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06.11.2023 14:25 Відповісти
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війна в Україні стала стратегічною поразкою російського диктатора
Це в якому місці вона вже стала поразкою?
З таким саме успіхом можу сказати, що стала стратегічною поразкою Заходу.
Угорщина, Словаччина, Ізраїль, мігранти, трампісти на марші, радикальний іслам на вулицях Берліну та Парижу.
показати весь коментар
06.11.2023 14:07 Відповісти
"Но это справедливо..... " - всі разом в тій чи іншій мірі відгодовували маніяка а страждати мають декілька . В вас викривлене уявлення про справедливість - гроші ви можете ше заробити а повернути людей до життя ви не зможете.
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06.11.2023 14:16 Відповісти
В моей частной жизни я научилась за все отвечать сама
И все жду ,когда моя страна тоже научится этому
Вы думаете - у Европы нет проблем?
У США нет проблем?
Навалом
Только вот не слышала я за 30 лет Независимости
Чтобы европейцы или американцы обвиняли нас в своих бедах.
А почему так? Очень просто.
Обвиняют других ,или сваливают свою вину на других
Дети
Слабые
Незрелые
Или неумные
Сильный решает проблемы
Сильный признает ошибки
Увы, это пока не про нас.....
показати весь коментар
06.11.2023 14:25 Відповісти
"В моей частной жизни я научилась за все отвечать сама" - ми платимо найбільшу ціну як народ а яку ціну заплатили країни Заходу? "Обвиняют других ,или сваливают свою вину на других" - ви мабуть не читали мій комент. "Сильный решает проблемы Сильный признает ошибки" - завжди сильний це робить чи буває сильний закриває рота тому хто вказує на його помилки ( життя воно таке - а буває ше так шо сильний не просто закриває рота а й ше прикопує бездиханне тіло критика ).
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06.11.2023 14:51 Відповісти
Шо, методичка сменилась?


Не смешите меня
Какие бы ни были талибы
Они не могут противостоять
ПЕРВОЙ АРМИИ МИРА
При желании американцы могли бы с талибами разобраться
Не захотели
Бросили свою афганскую резидентуру
На растерзание талибам
Сколько было американских фирм
Которые работали в Афганистане
Всех сотрудников убили
Американцы бросили на растерзание тысячи афганских женщин
Которые начали новую жизнь
Пошли учиться
Их талибы убивали среди бела дня
Так же как ХАМАС резал израильтян

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06.11.2023 16:41 Відповісти
Как приятно ,что вы следите за моим творчеством
А я еще и фортепианную музыку пишу
Welcome!
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06.11.2023 16:51 Відповісти
Західний світ контролює війну повністю, як звук в магнітофоні. Тихіше - гучніше.

НАТО має більше 25 000 крилатих ракет з дальністью більше 300км в запасах.
показати весь коментар
06.11.2023 14:15 Відповісти
То на чорний день.....У нас всьо есть!!!Селяни та вила!!!Воюйте.
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06.11.2023 15:05 Відповісти
Але ''Тауруси'' не дамо.
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06.11.2023 14:15 Відповісти
Знову на Бубочку тиснуть!
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06.11.2023 14:18 Відповісти
Ні про що. Ніякого справедливого миру таким чином добитись неможливо.
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06.11.2023 14:29 Відповісти
Пук в молоко.
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06.11.2023 14:30 Відповісти
Який, в біса, "справедливий мир" можливий, якщо зброя Україні для відвоювання окупованих земель НЕ дається, а в нас самих її немає? Як нам відвоювати свою землю? Палками-копалками? Чи ваш "справедливий мир" має на увазі віддати окупанту усе захоплене?
Про що це взагалі?
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06.11.2023 14:48 Відповісти
Дякуємо, пані Урсула !

серед німців ще залишились люди із твердим характером
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06.11.2023 17:19 Відповісти
 
 