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Новини
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Боротися з КАБами можна лише пригнічуючи діяльність тактичної авіації ворога, - Ігнат

каб

Ворог постійно збільшує кількість авіаударів із використанням керованих авіабомб. За добу може бути застосовано понад 50 таких КАБів.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Кількість керованих авіабомб, які випускає противник, збільшується. Звичайні авіабомби вільного падіння ворог не застосовує завдяки тому, що Повітряні сили тримають небо на підконтрольній території... Тому противник застосовує керовані авіабомби. Вони мають можливість завдяки цим авіабомбам завдавати ударів дистанційно, приблизно на відстані від лінії бойового зіткнення або державного кордону в 50 км", - сказав він на брифінгу в Media Center Ukraine.

Речник зазначив, що ці бомби часто не влучають у ціль, оскільки "противник ставить більше за мету ураження кількістю, а не якістю".

Також читайте: За добу ворог скинув 50 КАБів на Херсонщину, - Сили оборони Півдня

"І коли ми бачили ще пів року тому поодинокі застосування цих КАБ з літаків Су-34, Су-35, переважно це був Бериславський район Херсонської області, то сьогодні ми бачимо застосування цих бомб фактично на всій лінії бойового зіткнення. Десятки, понад півсотні бомб буває на день летять по позиціях українських воїнів", - зазначив Ігнат.

За його словами, боротися з керованими авіабомбами можна лише пригнічуючи діяльність тактичної авіації - Су-34, Су-35, допоміжних літаків, вертольотів.

"З бомбами навряд чи ми зможемо боротися. Звісно, можна пробувати їх збивати, але це не приведе до бажаних результатів. Є певні об'єктивні причини. Боротися можна лише пригнічуючи діяльність саме тактичної авіації", - пояснили в Повітряних силах.

Також читайте: Вночі окупанти скинули на Херсонщину 32 керовані авіабомби, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17866) бомба (236) Ігнат Юрій (812)


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дякую капітан очевидність
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06.11.2023 14:21 Відповісти
може асфальтом, серіальчікамі чи лайномарафном?
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06.11.2023 14:27 Відповісти
нужен ЗРК с дальностью поражения 50 км на средних высотах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 100 2К11, по состоянию на 2013 год.
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06.11.2023 14:29 Відповісти
Колись в минулому тисячолітті вивчав таку. 2П-24, "Круг"
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06.11.2023 14:47 Відповісти
Коли збирається в якомусь сільському кафе 50 людей, то туди прилітає, а тут 450 полудурків сидить і чомусь не прилітає. Як думаєте чому? Правильно, всі працюють на московію, для чого стріляти по своїх.
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06.11.2023 15:16 Відповісти
Або відправляти в три рази більше таких Кабів на територію рашки, щоб відбити бажання, але де їх взяти, всі склади прої...и
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06.11.2023 21:56 Відповісти
 
 