Боротися з КАБами можна лише пригнічуючи діяльність тактичної авіації ворога, - Ігнат

Ворог постійно збільшує кількість авіаударів із використанням керованих авіабомб. За добу може бути застосовано понад 50 таких КАБів.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кількість керованих авіабомб, які випускає противник, збільшується. Звичайні авіабомби вільного падіння ворог не застосовує завдяки тому, що Повітряні сили тримають небо на підконтрольній території... Тому противник застосовує керовані авіабомби. Вони мають можливість завдяки цим авіабомбам завдавати ударів дистанційно, приблизно на відстані від лінії бойового зіткнення або державного кордону в 50 км", - сказав він на брифінгу в Media Center Ukraine.

Речник зазначив, що ці бомби часто не влучають у ціль, оскільки "противник ставить більше за мету ураження кількістю, а не якістю".

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"І коли ми бачили ще пів року тому поодинокі застосування цих КАБ з літаків Су-34, Су-35, переважно це був Бериславський район Херсонської області, то сьогодні ми бачимо застосування цих бомб фактично на всій лінії бойового зіткнення. Десятки, понад півсотні бомб буває на день летять по позиціях українських воїнів", - зазначив Ігнат.

За його словами, боротися з керованими авіабомбами можна лише пригнічуючи діяльність тактичної авіації - Су-34, Су-35, допоміжних літаків, вертольотів.

"З бомбами навряд чи ми зможемо боротися. Звісно, можна пробувати їх збивати, але це не приведе до бажаних результатів. Є певні об'єктивні причини. Боротися можна лише пригнічуючи діяльність саме тактичної авіації", - пояснили в Повітряних силах.

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