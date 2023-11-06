Асоціація міст України: Уряд змушує громади платити борги, штучно сформовані Азаровим-Януковичем
Проєкт закону про держбюджет на наступний рік, підготовлений Міністерством фінансів, пропонує вилучити у громад гроші за борги, які були штучно сформовані за часів Януковича. Це передбачено ст. 45 законопроєкту №10000. Ця норма має бути вилучена з бюджету, а борги – списані.
Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, передає Цензор.НЕТ.
"Мінфін включив в бюджет норму, яка не вкладається в жодні цивілізовані поняття. Стаття 45 вилучає у громад борги 2009-2013 років, штучно сформовані Мінфіном Януковича-Азарова! У 2014 році було визнано, що ці борги не з вини місцевого самоврядування і в рамках бюджетної децентралізації вони мали бути списані, так як громади закривали своїми коштами прорахунки тодішнього Мінфіну в сфері освіти, медицини, соціального захисту. Законопроєкт 10000 змушує громади платити за прорахунки Мінфіну, відповідати за чужими боргами", - заявив Слобожан.
Він також зазначив, що законопроєкт №10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зобов’язує громади погасити не тільки борги, нав’язані місцевому самоврядуванню, але й ті, які були "повішані" на райдержадміністрації.
Слобожан підкреслив, що Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, щороку в бюджетних консультаціях нагадувала про необхідність списання зазначених боргів. "Але Мінфін ігнорує закон, принципи й здоровий глузд", заявив виконавчий директор АМУ.
Під час виступу на бюджетному комітеті ВР Олександр Слобожан заявив, що ст. 45 має бути вилучена з проєкту закону про держбюджет на наступний рік.
"Виступив на Бюджетному комітеті щодо законопроєкту 10000, про Держбюджет 24. Питав в Мінфіну й народних депутатів, як будуть гасити борги Охтирка, Миколаїв, Херсон, Нікополь, Харків, Краматорськ, Ізюм та інші, яких більше 300? У яких вилучають військовий ПДФО й яким щодня потрібно допомагати постраждалим людям, розбирати обстріляні об’єкти, організовувати житло, тепло, укриття й багато іншого. Питав, що змінилося з 2014 року, чому Уряд вирішив визнати законом те, проти чого була Революція Гідності. Це точно не про законність, децентралізацію й справедливість. А отже проти нашого шляху в ЄС. Законопроєкт 10000 ще буде в залі Парламенту, а значить народні депутати ще можуть вилучити з Держбюджету статтю 45", - наголосив виконавчий директор АМУ.
Як відомо, ст. 45 була включена до законопроєкту №10000 до другого читання. Вона наказує "органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям у 2024 році забезпечити погашення заборгованості за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка обліковується в Державній казначейській службі Україні, за рахунок вільних залишків коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець 2023 року". В статті також зазначено, що "районні ради передають сільським, селищним та міським радам заборгованість за середньостроковими позиками з районних бюджетів до відповідних бюджетів територіальних громад з урахуванням договірних зобов’язань минулих періодів, особливостей розподілу майнових зобов’язань або інших критеріїв".
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А два миллиарда на Марафон?
Президент изобрел НОВОЕ ОРУЖИЕ против россии
Будем мочить россию видосиками
Бо, підозрюю, що то не борги, а звичні крадіжки.
А шкіряні барабани, овочерізки закупати також гроші є?
І це тисячна частина випадків, коли ніким не контрольовані"розпорядники бюджетних коштів" розкрадають кошти.
Усі в ліс.
Під час війни- жорстка централізація коштів і витрати під контролем американців.
в чому проблема.