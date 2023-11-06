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Асоціація міст України: Уряд змушує громади платити борги, штучно сформовані Азаровим-Януковичем

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Проєкт закону про держбюджет на наступний рік, підготовлений Міністерством фінансів, пропонує вилучити у громад гроші за борги, які були штучно сформовані за часів Януковича. Це передбачено ст. 45 законопроєкту №10000. Ця норма має бути вилучена з бюджету, а борги – списані.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, передає Цензор.НЕТ.

"Мінфін включив в бюджет норму, яка не вкладається в жодні цивілізовані поняття. Стаття 45 вилучає у громад борги 2009-2013 років, штучно сформовані Мінфіном Януковича-Азарова! У 2014 році було визнано, що ці борги не з вини місцевого самоврядування і в рамках бюджетної децентралізації вони мали бути списані, так як громади закривали своїми коштами прорахунки тодішнього Мінфіну в сфері освіти, медицини, соціального захисту. Законопроєкт 10000 змушує громади платити за прорахунки Мінфіну, відповідати за чужими боргами", - заявив Слобожан.

Він також зазначив, що законопроєкт №10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зобов’язує громади погасити не тільки борги, нав’язані місцевому самоврядуванню, але й ті, які були "повішані" на райдержадміністрації.

Також читайте: Мінвідновлення запрошує на обговорення законопроєкту 5655 про "реформу містобудування", який ще не підписано Зеленським, - Слобожан

Слобожан підкреслив, що Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, щороку в бюджетних консультаціях нагадувала про необхідність списання зазначених боргів. "Але Мінфін ігнорує закон, принципи й здоровий глузд", заявив виконавчий директор АМУ.

Під час виступу на бюджетному комітеті ВР Олександр Слобожан заявив, що ст. 45 має бути вилучена з проєкту закону про держбюджет на наступний рік.

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"Виступив на Бюджетному комітеті щодо законопроєкту 10000, про Держбюджет 24. Питав в Мінфіну й народних депутатів, як будуть гасити борги Охтирка, Миколаїв, Херсон, Нікополь, Харків, Краматорськ, Ізюм та інші, яких більше 300? У яких вилучають військовий ПДФО й яким щодня потрібно допомагати постраждалим людям, розбирати обстріляні об’єкти, організовувати житло, тепло, укриття й багато іншого. Питав, що змінилося з 2014 року, чому Уряд вирішив визнати законом те, проти чого була Революція Гідності. Це точно не про законність, децентралізацію й справедливість. А отже проти нашого шляху в ЄС. Законопроєкт 10000 ще буде в залі Парламенту, а значить народні депутати ще можуть вилучити з Держбюджету статтю 45", - наголосив виконавчий директор АМУ.

Як відомо, ст. 45 була включена до законопроєкту №10000 до другого читання. Вона наказує "органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям у 2024 році забезпечити погашення заборгованості за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка обліковується в Державній казначейській службі Україні, за рахунок вільних залишків коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець 2023 року". В статті також зазначено, що "районні ради передають сільським, селищним та міським радам заборгованість за середньостроковими позиками з районних бюджетів до відповідних бюджетів територіальних громад з урахуванням договірних зобов’язань минулих періодів, особливостей розподілу майнових зобов’язань або інших критеріїв".

Читайте: Громади подякували депутатам ВР, які не допустили вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів, - АМУ

Автор: 

Кабмін (14154) Слобожан Олександр (4) Асоціація міст України (20)


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Топ коментарі
+4
Та ні, це просто нарід вибирає собі смердяче болото, заточпуючи в нього тих, хто за них заступався. Там сталося і в 2019 році, але то таке.
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06.11.2023 14:33 Відповісти
+4
що вибрали в 2019 році, під гаслами "хуже не будет", "хоть паржом", "на проста перестать стрелять" не і маємо ... нажаль ..
Сметанат борщу: Зверніть увагу, що зеленський призначає кругом себе та оточує себе українофобами, тупими неучами, кловунами, рекетирами, корупціонерами. Може для того, щоб він сам на їз фоні виглядав більш менш нормальним?
КиївМіськБудда: У команді Зеленського немає випадкових людей, лише відібрані, перевірені часом покидьки.
Конфліктолог: Президент - з КВНу. Голова ОП - з ФСБ. Голова підкомітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - з дурдому. Секретар рнбо - ветеринар Голова комітету по свободі слова - з ОПЗЖ. Ведучі незламного марафону - з News One, ZIK та Інтер. Віце Прем'єр - з АллаТра. Xуже нє будєт: Дійсно, що ж могло піти не так?



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06.11.2023 14:49 Відповісти
+3
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06.11.2023 14:33 Відповісти
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Якесь вічне болото смедяче-влада в Україні.
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06.11.2023 14:31 Відповісти
Та ні, це просто нарід вибирає собі смердяче болото, заточпуючи в нього тих, хто за них заступався. Там сталося і в 2019 році, але то таке.
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06.11.2023 14:33 Відповісти
що вибрали в 2019 році, під гаслами "хуже не будет", "хоть паржом", "на проста перестать стрелять" не і маємо ... нажаль ..
Сметанат борщу: Зверніть увагу, що зеленський призначає кругом себе та оточує себе українофобами, тупими неучами, кловунами, рекетирами, корупціонерами. Може для того, щоб він сам на їз фоні виглядав більш менш нормальним?
КиївМіськБудда: У команді Зеленського немає випадкових людей, лише відібрані, перевірені часом покидьки.
Конфліктолог: Президент - з КВНу. Голова ОП - з ФСБ. Голова підкомітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - з дурдому. Секретар рнбо - ветеринар Голова комітету по свободі слова - з ОПЗЖ. Ведучі незламного марафону - з News One, ZIK та Інтер. Віце Прем'єр - з АллаТра. Xуже нє будєт: Дійсно, що ж могло піти не так?



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06.11.2023 14:49 Відповісти
Я завжди голосую за націоналістів, але нажаль дегенератів переважна більшість.
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06.11.2023 14:55 Відповісти
Ну так уряд, в обличчі Шмигаля, представника Ахметова від "ригів" і вся адміністрація офісу президента: єрмак, татаров, смірнов, шурма, подоляк та інші від януковича, то вони мали творити задля наріду? Звичайно ні, вони вибивють все, що тільки можливо для своїх господарів - слуг яника, Бені і Боневтіка. А ви, лохи, не забувайте, що ворог України Порошенко, бо він відривав від годівничок цих олігрхів і бандюг. Не скиглять, як колись казав Кіля Бімба, ви себе зробили разом, тому платіть Вові і його команді, і бувшим Віті Овощу і його команді. Лох ніколи не переведеться. А що цього в кіно про Голобородьку не було? Шкода! Погано дивилися!
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06.11.2023 14:31 Відповісти
нехай платят ті громади, хоча б за свій вибір в 2019 році, лохи повинні страждати
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06.11.2023 14:33 Відповісти
Уряд, не кваліфікований, бездарний!!! Може ще видумаєте борги совка!!!!????? Дибіли ***.......!!!!
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06.11.2023 14:33 Відповісти
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06.11.2023 14:33 Відповісти
А нех@й "громадам" під час війни будувати стадіони і перекладати бруківку .....
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06.11.2023 14:39 Відповісти
А 660 миллионов на сериалы?
А два миллиарда на Марафон?
Президент изобрел НОВОЕ ОРУЖИЕ против россии
Будем мочить россию видосиками
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06.11.2023 14:40 Відповісти
Автора ! Автора ! гетьманцев чи шаурма ? І де їх гешефт ?
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06.11.2023 14:40 Відповісти
За тупість треба платити
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06.11.2023 14:42 Відповісти
Це тільки слова Слобожана.
Бо, підозрюю, що то не борги, а звичні крадіжки.
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06.11.2023 14:49 Відповісти
А стадіони, велосипедні доріжки і розважальний міст-волна у Києві будувати гроші є?
А шкіряні барабани, овочерізки закупати також гроші є?
І це тисячна частина випадків, коли ніким не контрольовані"розпорядники бюджетних коштів" розкрадають кошти.
Усі в ліс.
Під час війни- жорстка централізація коштів і витрати під контролем американців.
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06.11.2023 14:49 Відповісти
то це ж їх послідовники.
в чому проблема.
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06.11.2023 14:59 Відповісти
А коментатори не відають, що ВР не прийняли закон проти встановлення бруківки і т.п.
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06.11.2023 15:11 Відповісти
"Асоціація царьков міст України" - так точнее будет звучать
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06.11.2023 16:10 Відповісти
Ну так та влада повернулась. Борги повернути потрібно.
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06.11.2023 17:19 Відповісти
Дурні зелені довбні. В тупого українця проста доля, останній уй без солі доїдати. Бо тупе як пробка. Суди реально всі борги вирішують чужими грошима. А самі борги боржникам не списують. Нікому з політичних гівноїдів нічого не впало на дах житла. Чомусь лише простим людям падало. При сцяному янику, хоч їжа була нормальна. А при зе просрано взагалі все. Утопісти херові.
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06.11.2023 18:30 Відповісти
зелені ригоанали беруть реванш
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15.12.2023 18:55 Відповісти
 
 