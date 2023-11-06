Росіяни завершили формування "військкоматів" і налагодили систему мобілізації на окупованих територіях півдня, - Центр нацспротиву

Росіяни завершили формування фейкових військкоматів на тимчасово окупованих територіях півдня, нині триває прихована мобілізація.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в регіоні триває прихована мобілізація, коли повістки вручають під час отримання паспорта рф. Проте з відбудовою мережі "військкоматів" масштаби мобілізації збільшаться", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зауважили, що мобілізація мешканців окупованих територій є свідомим порушенням міжнародного права.

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