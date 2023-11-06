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Росіяни завершили формування "військкоматів" і налагодили систему мобілізації на окупованих територіях півдня, - Центр нацспротиву

мобілізація

Росіяни завершили формування фейкових військкоматів на тимчасово окупованих територіях півдня, нині триває прихована мобілізація.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в регіоні триває прихована мобілізація, коли повістки вручають під час отримання паспорта рф. Проте з відбудовою мережі "військкоматів" масштаби мобілізації збільшаться", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зауважили, що мобілізація мешканців окупованих територій є свідомим порушенням міжнародного права.

Також читайте: росія заводить на окуповані території своїх військових і мобілізує українців, - мер Мелітополя Федоров

Автор: 

окупація (6753) мобілізація (3122) Центр національного спротиву (830)


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Топ коментарі
+10
при організованій обороні півдня, не треба було б взагалі ніякої евакуації і кілька мільонів українців не потрапили б в окупацію.
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06.11.2023 14:34 Відповісти
+6
"За олігархів, за депутатів не підемо воювати ! Нехай самі йдуть !" говорили вони, а тепер їх питати ніхто і не буде, вони українці, для росіян унтерменьші, дадуть прикладом по хребту, дадуть автомат в руки, позаду поставлять заградотряди з кулеметників і вперед на амбразуру,але тепер уже на українські окопи
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06.11.2023 14:31 Відповісти
+6
Ось вартість розмінування Чонгару...
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06.11.2023 14:34 Відповісти
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ну шо ж за расєюшку пагібать прідьоца за свою батьківщину не на часі було
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06.11.2023 14:27 Відповісти
"За олігархів, за депутатів не підемо воювати ! Нехай самі йдуть !" говорили вони, а тепер їх питати ніхто і не буде, вони українці, для росіян унтерменьші, дадуть прикладом по хребту, дадуть автомат в руки, позаду поставлять заградотряди з кулеметників і вперед на амбразуру,але тепер уже на українські окопи
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06.11.2023 14:31 Відповісти
Надо чиновников защищать и олигархов, а то их мобилизует потом Россия. Правильно понял твою логику?
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06.11.2023 14:45 Відповісти
Ти із тих хто думає,що ця війна відбувається проти українських олігархів і чиновників? Ти прямо кацапську методичку транслюєш,котра розказує,що кацапи прийшли "освобождать украинский народ от хунты", і коли сюди прийде рюсській мір то тут наступиить ідилія і український народ зацвіте і запахне. Якщо до тебе ще не дійшло пысля Бучі,Ірпеня і так далі,що кацапи прийшли знищити українців,а не олігархів, і для тебе теза "за олігархів воювати нейти не буду" то пояснювати таким щось не бачу сенсу. Сиди і чекай коли росіяни звільнять тебе від олігархів і тоді накінець зможеш вдихнути запаз свободи на повні груди )
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06.11.2023 14:51 Відповісти
Я ничего не думаю. Просто я не понимаю в чем смысл твоих рассуждений.
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06.11.2023 14:52 Відповісти
вот цена отсутствия организованной эвакуации населения Украины накануне вторжения раши.
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06.11.2023 14:30 Відповісти
при організованій обороні півдня, не треба було б взагалі ніякої евакуації і кілька мільонів українців не потрапили б в окупацію.
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06.11.2023 14:34 Відповісти
люди в 19 році обрали оце, що маємо...тепер ті виборці, по той бік ще й підуть воювати проти обраного, а ці по цей бік не захищатимуть свій вибір...
отака логіка того вибору 72 відсотків
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06.11.2023 15:38 Відповісти
Ось вартість розмінування Чонгару...
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06.11.2023 14:34 Відповісти


"За олігархів, за депутатів не підемо воювати ! Нехай самі йдуть !" говорили вони, а тепер їх питати ніхто і не буде, вони українці, для росіян унтерменьші, дадуть прикладом по хребту, дадуть автомат в руки, позаду поставлять заградотряди з кулеметників і вперед на амбразуру,але тепер уже на українські окопи
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06.11.2023 14:37 Відповісти
Досить дурню повторювати. Як вони могли за когось йти воювати, якщо рашисти захопили південь за 48 годин? Там навіть тероборона не була створена, дякуючи зеленій владі.
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06.11.2023 14:40 Відповісти
А кому дякувати за зелену владу?
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06.11.2023 14:48 Відповісти
показово...
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06.11.2023 15:40 Відповісти
голосова за зелену владу напевно не тільки на півдні. Але це не давало права пуйлу нападати
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06.11.2023 17:07 Відповісти
Пуйло нападає на слабких. У 2014 його зупинили, бо показали силу. З 2019 нічого крім слабкості не демострували. Я от ставлю себе на місце виборців Зе і ніяк не можу поставити...
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06.11.2023 17:26 Відповісти
Стали трохи краще жити під кінець влади Порошенка, війна стихала. І вони вирішили що вже війна закінчилася, можна собі дозволити президента- клоуна. Щоб весело було.
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06.11.2023 22:18 Відповісти
А хіба ти особисто не такий же самий? Ти ж один із головних "корисних", хто верещить про "незаконність мобілізації".
Так що це про таких як ти.
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06.11.2023 15:08 Відповісти
В цих людей інша ситуація, в них не було вибору, не було мобілізації.
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06.11.2023 17:06 Відповісти
Ти підмінюєш поняття, мобілізація законна. Але ти, хто її проводять не завжди притримуються закону, але це не стосується цього посту. Ше раз, на півдні інша сітуація, в людей не було не мобілізації, не створеної тероборони. Твої зелені друзі ще і Чонгар розмінували, і військомати евакуювали ,і війська на позиціях не розгорнули.
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06.11.2023 17:13 Відповісти
Коли на Цензорі гіперпатріоти верещать про "незаконність мобілізації", хтось там не тією рукою повістки роздаає, потрібно подібні новини виставляти межиочі. Буряти ухилится не дадуть.
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06.11.2023 14:36 Відповісти
Шо то херня, шо єто.
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06.11.2023 15:55 Відповісти
От так, хто не бажає йти до рідного тцк і з адвокатами та іншою шоблою ганьбить людей у формі ЗСУ, того москальня, не питаючи, буде відправляти на штурм Варшави і Берліну.....
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06.11.2023 14:37 Відповісти
Хоть в один такий воєнкомат прилетіла ракета або дрон?
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06.11.2023 14:57 Відповісти
 
 