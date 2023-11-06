Росіяни завершили формування "військкоматів" і налагодили систему мобілізації на окупованих територіях півдня, - Центр нацспротиву
Росіяни завершили формування фейкових військкоматів на тимчасово окупованих територіях півдня, нині триває прихована мобілізація.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі в регіоні триває прихована мобілізація, коли повістки вручають під час отримання паспорта рф. Проте з відбудовою мережі "військкоматів" масштаби мобілізації збільшаться", - йдеться в повідомленні.
У Центрі зауважили, що мобілізація мешканців окупованих територій є свідомим порушенням міжнародного права.
Топ коментарі
+10 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар06.11.2023 14:34 Відповісти Посилання
+6 Андрій Саган
показати весь коментар06.11.2023 14:31 Відповісти Посилання
+6 Сергій Шешеня
показати весь коментар06.11.2023 14:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отака логіка того вибору 72 відсотків
"За олігархів, за депутатів не підемо воювати ! Нехай самі йдуть !" говорили вони, а тепер їх питати ніхто і не буде, вони українці, для росіян унтерменьші, дадуть прикладом по хребту, дадуть автомат в руки, позаду поставлять заградотряди з кулеметників і вперед на амбразуру,але тепер уже на українські окопи
Так що це про таких як ти.