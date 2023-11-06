Литва підготує 450 прикордонників для охорони кордону з Білоруссю

До Державної прикордонної служби Литви (VSAT) планується залучити близько 450 нових офіцерів, які охоронятимуть кордон з Білоруссю впродовж наступних двох років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова VSAT Рустамас Любаєвас заявив у понеділок членам парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, повідомляє LRT.

"Загальна кількість додаткових офіцерів протягом наступних двох років становитиме близько 450, і вони будуть призначені для охорони кордону з Білоруссю", - зазначив він.

За його словами, додатковий персонал сформують у 2024-2025 роках, а перш ніж приступити до служби, нові офіцери мають пройти тримісячний вступний курс.

"Ми подивилися на наш кадровий потенціал. Було б важко організувати підготовку та заповнити посади протягом року. Тому ми передбачили два роки. Ми почнемо наступного року, коли буде затверджений бюджет, і закінчимо наступного року", - пояснив Любаєвас.

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Кордон Литви з Білоруссю також є зовнішнім кордоном Європейського Союзу. З 2021 року він стикається з потоком нелегальної міграції, яку, за словами литовських чиновників, організовує білоруський режим.

За понад два роки литовські прикордонники запобігли незаконному в'їзду в країну 21 500 мігрантів з Білорусі. Деякі з них намагалися перетнути кордон кілька разів.