Російські загарбники знищили всю степову ділянку Джарилгацького нацпарку та два водно-болотні угіддя міжнародного значення
Війною уражено понад 20% природоохоронних територій України: 812 об’єктів природно-заповідного фонду.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ.
Залишаються окупованими 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів. Росіяни знищили всю заповідну зону (1588 га), степової ділянки Джарилгацького національного природного парку. Практично знищені два водно-болотні угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".
Під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі - 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи.
У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.
Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.
"Цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування", - наголошують в Міндовкілля.
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