Російські загарбники знищили всю степову ділянку Джарилгацького нацпарку та два водно-болотні угіддя міжнародного значення

Війною уражено понад 20% природоохоронних територій України: 812 об’єктів природно-заповідного фонду.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ.

Залишаються окупованими 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів. Росіяни знищили всю заповідну зону (1588 га), степової ділянки Джарилгацького національного природного парку. Практично знищені два водно-болотні угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".

Під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі - 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина допоможе Україні зібрати докази екологічних злочинів РФ

Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

"Цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування", - наголошують в Міндовкілля.