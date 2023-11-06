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Новини Війна
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Російські загарбники знищили всю степову ділянку Джарилгацького нацпарку та два водно-болотні угіддя міжнародного значення

джарилгач

Війною уражено понад 20% природоохоронних територій України: 812 об’єктів природно-заповідного фонду.

Про це  повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ.

Залишаються окупованими 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів. Росіяни знищили всю заповідну зону (1588 га),  степової ділянки Джарилгацького національного природного парку. Практично знищені два водно-болотні угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".

Під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі - 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.

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Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

"Цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування", - наголошують в Міндовкілля.

Автор: 

екологія (1357) Мінекології (310)


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які питання вони не всебе дома окупанти драні
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06.11.2023 14:29 Відповісти
так вони і вдома у себе такі самі-бо свині усюди свині...
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06.11.2023 14:39 Відповісти
я вимагаю від гретти тумберг плакатику та стурбованості!
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06.11.2023 14:33 Відповісти
Сарана і в Африці сарана!
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06.11.2023 14:54 Відповісти
Завжди думала, що Джагарлик, ні?
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06.11.2023 14:56 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%87
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06.11.2023 16:23 Відповісти
шото дороговалютні прокацаплені борці та борчині за екологію Грінпісі та прочі "Грети Шульберти" - анічичирк з під лавки
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06.11.2023 15:43 Відповісти
 
 