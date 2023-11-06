Депутат Держдуми рф Журавльов пропонує видавати "східноукраїнський гектар" окупантам, що воюють в Україні

Депутат Держдуми рф Олексій Журавльов готує законопроєкт, що передбачає можливість отримання росіянами "східноукраїнського гектара" в окупованих регіонах України.

За його словами, претендувати на отримання земельних ділянок у так званих "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях у пріоритетному порядку могли б окупанти, які воюють в Україні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комерсант".

Журавльов зазначив, що запустити нову програму можна за аналогією з видачею росіянам "далекосхідного" та "арктичного" гектарів.

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"Я наполягав би на появі програми "східноукраїнського гектара", на який могли б претендувати учасники російської спецоперації (так у рф називають війну в Україні. - Ред.). Між іншим, уже зараз Росія збільшилася більш ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти. На Далекому Сході та в Арктиці на гектар може претендувати кожен житель країни, а ось у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях пропоную розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні (окупації. - Ред.)",- зазначив він, уточнивши, що ініціатива поки що перебуває на стадії розробки.