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Депутат Держдуми рф Журавльов пропонує видавати "східноукраїнський гектар" окупантам, що воюють в Україні

журавльов

Депутат Держдуми рф Олексій Журавльов готує законопроєкт, що передбачає можливість отримання росіянами "східноукраїнського гектара" в окупованих регіонах України.

За його словами, претендувати на отримання земельних ділянок у так званих "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях у пріоритетному порядку могли б окупанти, які воюють в Україні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комерсант".

Журавльов зазначив, що запустити нову програму можна за аналогією з видачею росіянам "далекосхідного" та "арктичного" гектарів.

Також читайте: У Держдумі РФ заявили, що мобілізовані росіяни зможуть повернутися додому тільки після закінчення війни

"Я наполягав би на появі програми "східноукраїнського гектара", на який могли б претендувати учасники російської спецоперації (так у рф називають війну в Україні. - Ред.). Між іншим, уже зараз Росія збільшилася більш ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти. На Далекому Сході та в Арктиці на гектар може претендувати кожен житель країни, а ось у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях пропоную розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні (окупації. - Ред.)",- зазначив він, уточнивши, що ініціатива поки що перебуває на стадії розробки.

Автор: 

Держдума (735) земля (1687) окупація (6753)


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Топ коментарі
+24
"Східноукраїнський гектар" в метричній системі має розміри 2 х 0,8 метри.
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06.11.2023 14:43 Відповісти
+15
а він розуміє, що "східноукраїнський гектар" - це 1 х 2 м на глибині 1 м?
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06.11.2023 14:46 Відповісти
+8
Усіх цих окупантів дуже компактно розмістять лише на одному східноукраїському гектарі за допомогою бульдозера і екскаватора
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06.11.2023 14:50 Відповісти
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305000 гектарів посмертно?
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06.11.2023 14:40 Відповісти
то забагато !!! 30500х2.0м2 = 710000м2, або 71 га - для кацапів самий раз !!!
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06.11.2023 14:52 Відповісти
І то, на далекому сході. Нічого українську землю загагажувати.
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06.11.2023 14:59 Відповісти
далекій схід то територія сувереного Китаю !!! в мацковіцьких болотах і ***нях десь на північ від мацкви !!!
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06.11.2023 15:16 Відповісти
"Східноукраїнський гектар" в метричній системі має розміри 2 х 0,8 метри.
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06.11.2023 14:43 Відповісти
а він розуміє, що "східноукраїнський гектар" - це 1 х 2 м на глибині 1 м?
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06.11.2023 14:46 Відповісти
А під мацквою видавати слабо? Ділять падли чужу землю!
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06.11.2023 14:47 Відповісти
Усіх цих окупантів дуже компактно розмістять лише на одному східноукраїському гектарі за допомогою бульдозера і екскаватора
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06.11.2023 14:50 Відповісти
Гектар) - їм 2 на 1 випише Україна
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06.11.2023 14:50 Відповісти
Ну, "східноукраїнський гектар" не обіцяємо, але "два аршина", чи скільки там треба на могилку, це гарантуємо.
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06.11.2023 14:54 Відповісти
Для этого пид..ра и подобным ему достаточно будет 1×2 м под землёй.
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06.11.2023 14:54 Відповісти
Кто тебе позволил разбазаривать ценную украинскую землю? Надо 1х2 м на дюжину таких пдрв.
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06.11.2023 17:05 Відповісти
Так гитлер виділяв більше, по 50 га тих же самих земель. ушлепок з госдури не відає, що землі самого мордору скоро будуть розділяти між новими країнами.
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06.11.2023 14:58 Відповісти
уже зараз Росія збільшилася більш ніж на 100 млн га курва !!!
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06.11.2023 15:04 Відповісти
Це те чучело, яке черепах трахало? Кому воно цікаве?
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06.11.2023 15:05 Відповісти
Аха-ха! Загуглив, оце так лице російської Думи! Господи, які ж вони кончені.
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06.11.2023 15:10 Відповісти
Это их дело что обещать,но мы так и не знаем кому принадлежат тысячи гектаров плодородных земель Украины. Кто этот Карабас Барабас?
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06.11.2023 15:06 Відповісти
2 на 1,5 метри,якщо бездомні собаки не з'їдять.
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06.11.2023 15:09 Відповісти
"східноукраїнський гектар" для росіян - це чорний пакет.
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06.11.2023 15:12 Відповісти
І акваріум та сарай для тримання гврему. Цей депутат від "Центроболта" проповідує у Скабєєвої ідеї зоофілії. Істінно русскій біоорганізм.
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06.11.2023 15:17 Відповісти
Гектар, то забагато! Кажуть що з однією свинопсини, добрива і на сотку не вистачає...
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06.11.2023 15:26 Відповісти
На одному гектарі української землі, завглибшки у 200 метрів, цілком реально поховати всю гребану русню.
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06.11.2023 15:50 Відповісти
Два куби української землі на путінського орка забагато буде. Спалювати їх залишки та попіл розвіювати. Кубічного дециметра вистачить.
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06.11.2023 16:02 Відповісти
Ну тебе журавлик виделят точно два с половиною метра Украинской земли добрива нашій землі потрібні.
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06.11.2023 16:02 Відповісти
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06.11.2023 16:44 Відповісти
Де ви бачили москаля-хлібороба? Землю продадуть і проп'ють.
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06.11.2023 17:01 Відповісти
А що фублі вже закінчилися?
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06.11.2023 18:22 Відповісти
Не гектар, а два куби. В грунті України.
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06.11.2023 20:50 Відповісти
 
 