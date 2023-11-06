Україна очікує збільшення виробництва систем ППО та ракет у Німеччині й США, ці комплекси допоможуть захиститися від атак рф, - Ігнат

Україні потрібно більше систем ППО і ракет, щоб захиститися від російських атак на промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища. Зокрема, йдеться про німецькі IRIS-T та американські Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Зараз ППО в оренду просто так ніхто не віддає. Це топтема у світі. І тому ми очікуємо збільшення (виробництва, - ред.) промисловості німецької передусім для нарощування постачання IRIS-T, американської - для нарощування постачання Patriot та ракет до них, нарощування NASAMS. Це ті комплекси, які сьогодні дають результат. Поряд з тим ми бачимо роботу Hawk. Нам потрібно зараз наростити саме кількість", - наголосив Ігнат.

Він додав, що Україна має фактично усе, що обіцяв Захід, але по номенклатурі й за кількістю потрібно більше.

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Ігнат нагадав, що російські окупанти останнім часом атакують міста-мільйонники, промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру, щоб зламати країну зсередини.

"Сьогодні ворог багато атакує міста-мільйонники, де працюють різні підприємства. Ворог б’є не лише по військових об'єктах, а й по економічній інфраструктурі, паливно-енергетичному сектору, по портовій інфраструктурі, по зерносховищах. Це все те, що ворог хоче уразити, аби зламати країну зсередини, зламати український спротив", - наголосив він.

Ігнат зауважив, що ворога дуже цікавить Київ, де знаходяться всі державні інституції,

"Київ буде добре захищений так само, як і інші регіони в міру надходження міжнародної допомоги", - додав речник ПС.

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