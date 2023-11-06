Україна очікує збільшення виробництва систем ППО та ракет у Німеччині й США, ці комплекси допоможуть захиститися від атак рф, - Ігнат
Україні потрібно більше систем ППО і ракет, щоб захиститися від російських атак на промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища. Зокрема, йдеться про німецькі IRIS-T та американські Patriot.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Зараз ППО в оренду просто так ніхто не віддає. Це топтема у світі. І тому ми очікуємо збільшення (виробництва, - ред.) промисловості німецької передусім для нарощування постачання IRIS-T, американської - для нарощування постачання Patriot та ракет до них, нарощування NASAMS. Це ті комплекси, які сьогодні дають результат. Поряд з тим ми бачимо роботу Hawk. Нам потрібно зараз наростити саме кількість", - наголосив Ігнат.
Він додав, що Україна має фактично усе, що обіцяв Захід, але по номенклатурі й за кількістю потрібно більше.
Ігнат нагадав, що російські окупанти останнім часом атакують міста-мільйонники, промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру, щоб зламати країну зсередини.
"Сьогодні ворог багато атакує міста-мільйонники, де працюють різні підприємства. Ворог б’є не лише по військових об'єктах, а й по економічній інфраструктурі, паливно-енергетичному сектору, по портовій інфраструктурі, по зерносховищах. Це все те, що ворог хоче уразити, аби зламати країну зсередини, зламати український спротив", - наголосив він.
Ігнат зауважив, що ворога дуже цікавить Київ, де знаходяться всі державні інституції,
"Київ буде добре захищений так само, як і інші регіони в міру надходження міжнародної допомоги", - додав речник ПС.
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Сначала - сериалы и Марафон
А оружие подождет
Да и на фига на него тратиться?
Можно на Марафоне сказать
Мы победили
И снять сериал
С Зеленским на белом коне
Пипл схавает.....
Блть. Україна то країна Бутан? Гвінєя? Блть. Де вітчизняне *****? 10й рік війни!
УкрОборонПром чим займається?
Нах@й розігнати гешефтну контору!
Як уряд не може ( бо інфантильний) то мусить дати крісла тим хто можуть!
Для цього потрібні не те що гроші а розробки
І ви думаєте що конструктори за кілька місяців зможуть зробити ******* якісну модель? Ні
Може на це і роки підуть бо це ще залежить від здібностей розробників
А війна вимагає все зараз тому Україна залежна від заходу
Ті розробки які вже є вони виготовляються -ракети Нептун ольха
Завод арсенал почав виготовляти і військове обладнання та зброю
Не тільки фотоапарати -як раніше
Але все ж таки це все залежить від розробників
А розробників в Україні не так і багато
Багато з них закінчували радянські вузи і вже на пенсії дехто вже і немає бажання щось нове створювати
Треба готувати нових фахівців які мають мотивацію щодо нових розробок зброї