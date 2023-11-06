По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, на Запоріжжі працювало ППО по ворожому БпЛА (оновлено)

Повітряну тривогу оголосили о 15.04 6 листопада. Про завершення тривоги було оголошено за півтори години, о 16.31

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог та інформацію Повітряних сил України.

"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться в повідомленні.

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Також Повітряні сили повідомили про роботу ППО по ворожому БпЛА в Запорізькій області.

Про завершення тривоги було оголошено за півтори години, о 16.31