По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, на Запоріжжі працювало ППО по ворожому БпЛА (оновлено)
Повітряну тривогу оголосили о 15.04 6 листопада. Про завершення тривоги було оголошено за півтори години, о 16.31
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог та інформацію Повітряних сил України.
"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться в повідомленні.
Також Повітряні сили повідомили про роботу ППО по ворожому БпЛА в Запорізькій області.
Про завершення тривоги було оголошено за півтори години, о 16.31
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Юрій Каракай 19 февр. 2022 г. Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на «великому будівництві», переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнітанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомлектованим. Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і в кіношедеври Голівуду, як народ, який підчас війни обрав неповносправного президентом.
путло мурло напало .... бойтесь Джавелин Украинцы....🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🕊️🕊️🕊️🔱🔱🔱