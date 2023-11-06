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Новини
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, на Запоріжжі працювало ППО по ворожому БпЛА (оновлено)

тривога

Повітряну тривогу оголосили о 15.04 6 листопада. Про завершення тривоги було оголошено за півтори години, о 16.31

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог та інформацію Повітряних сил України.

"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: За 12 місяців рашисти запустили в напрямку Києва 300 крилатих ракет, 14 балістичних та майже 400 "Шахедів". Нам потрібно більше засобів ППО, - Попко

Також Повітряні сили повідомили про роботу ППО по ворожому БпЛА в Запорізькій області.

Про завершення тривоги було оголошено за півтори години, о 16.31

Автор: 

крилаті ракети (1081) повітряна тривога (941) балістичні ракети (444)


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Знов срана Соплєслєйка?..
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06.11.2023 15:13 Відповісти
А чому не кажуть де злетів?
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06.11.2023 15:14 Відповісти
моздок
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06.11.2023 15:23 Відповісти
Анатолий Зозуля: Запоріжжя. Зайшов постригтись. Сідаю у крісло. Молода перукар намагається завести розмову і голосно питає: - «От ви, как ваєнний, што думаєте па поваду таво, шта на абичних людей каждий дєнь пачьті ракети падают, а на вірхрвную раду ні падают? Ета січяс фсєх інтєрєсуєт». Жіночки в залі оживились. Голосно відповідаю: - «Здивування людей мені не зрозуміле, адже Раду прикриває іноземна ППО. А звичайних людей вона не прикриває, бо звичайні люди голосували за асфальт і за поржать. Тож тепер які претензії до прокаТАНОЇ в дорогу ППО? І да, чому це у прастих людей раптом з'явилося бажання вбити простітуток, фотографів, тамадів і временна нє работающіх, за яких вони так голосували?» Тиша. Всі опустили голови, ритмічно і сумно клацають ножиці.
Юрій Каракай 19 февр. 2022 г. Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на «великому будівництві», переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнітанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомлектованим. Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і в кіношедеври Голівуду, як народ, який підчас війни обрав неповносправного президентом.

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06.11.2023 15:28 Відповісти
Оманські договорняки такого вимагали
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06.11.2023 15:45 Відповісти
https://youtu.be/Tnxk-ieUf0E?si=tpHa4fLGOILwBJzV ...

путло мурло напало .... бойтесь Джавелин Украинцы....🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🕊️🕊️🕊️🔱🔱🔱
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06.11.2023 15:42 Відповісти
Алексей Обдрестович и его любовник Голобородько опустят путлера любой Метлой... даже Сапожной 🏴‍☠️☠️💤😜🤢🤢🤢 Правда... ЗеКодломойские чуваки?👹👺 краснопузые Шариковы....
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06.11.2023 15:47 Відповісти
 
 