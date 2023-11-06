Французька компанія Cybergun поставить Україні 10 тисяч штурмових гвинтівок та 400 гранатометів
Дочірня компанія Verney-Carron французької Cybergun підписала угоду з "Укрспецекспорт" на постачання зброї в Україну на суму 36 мільйонів євро.
Про це повідомляє пресслужба Cybergun, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дочірня компанія Verney-Carron підписала рамковий контракт з українською державною компанією "Укрспецекспорт" на "рекордну суму 36 мільйонів євро".
Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, 2000 снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.
"Угода відображає подальше зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Україною у сфері оборонного співробітництва", - йдеться у повідомленні.
Перші поставки заплановані на початок 2024 року. Серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.
Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.
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А що ж Ви хочете, якщо замовити штурмові гвинтівки AR-15 (а судячи з усього, це вони), не в великих виробників, а відносно невеликої фірми, що спеціалізується на мисливській зброї, так воно і буде - повільно.
Питання лише - чому не пішли до великого виробника, типу Colt Heckler & Koch Bushmaster і т.п.?
Все купується за кордоном, а своїх банда з кварталу тільки гнобить.
це якби всіх переводити на ар-15, а так 10 тис. це краплина у морі (з головним болем про набої..)
але очко у влади не залізне
воно звужуеться від такої думки...
Ну так є вже зразки, де навіть різними калібрами можна користуватися.