Французька компанія Cybergun поставить Україні 10 тисяч штурмових гвинтівок та 400 гранатометів

Дочірня компанія Verney-Carron французької Cybergun підписала угоду з "Укрспецекспорт" на постачання зброї в Україну на суму 36 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Cybergun, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дочірня компанія Verney-Carron підписала рамковий контракт з українською державною компанією "Укрспецекспорт" на "рекордну суму 36 мільйонів євро".

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, 2000 снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

"Угода відображає подальше зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Україною у сфері оборонного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

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Перші поставки заплановані на початок 2024 року. Серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.