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Новини Допомога Україні
13 008 17

Французька компанія Cybergun поставить Україні 10 тисяч штурмових гвинтівок та 400 гранатометів

cybergun

Дочірня компанія Verney-Carron французької Cybergun підписала угоду з "Укрспецекспорт" на постачання зброї в Україну на суму 36 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Cybergun, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дочірня компанія Verney-Carron підписала рамковий контракт з українською державною компанією "Укрспецекспорт" на "рекордну суму 36 мільйонів євро".

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, 2000 снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

"Угода відображає подальше зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Україною у сфері оборонного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

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Перші поставки заплановані на початок 2024 року. Серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

Автор: 

зброя (7540) Франція (3107) допомога і підтримка (1167)


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Топ коментарі
+16
бо там відкати важче отримати або взагалі неможливо !!!
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06.11.2023 15:37 Відповісти
+13
Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.
А що ж Ви хочете, якщо замовити штурмові гвинтівки AR-15 (а судячи з усього, це вони), не в великих виробників, а відносно невеликої фірми, що спеціалізується на мисливській зброї, так воно і буде - повільно.
Питання лише - чому не пішли до великого виробника, типу Colt Heckler & Koch Bushmaster і т.п.?
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06.11.2023 15:28 Відповісти
+10
А що з нашими виробниками? Все заглохло бо...ЗЕбуїни не хочуть розвивати вітчизняне?
Все купується за кордоном, а своїх банда з кварталу тільки гнобить.
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06.11.2023 15:34 Відповісти
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Це добре-але дивлячись на строки постачання це дуже поівльно,бо йде дуже жорстока війні і зброя ЗСУ потрібна набагато швидше...
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06.11.2023 15:21 Відповісти
Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.
А що ж Ви хочете, якщо замовити штурмові гвинтівки AR-15 (а судячи з усього, це вони), не в великих виробників, а відносно невеликої фірми, що спеціалізується на мисливській зброї, так воно і буде - повільно.
Питання лише - чому не пішли до великого виробника, типу Colt Heckler & Koch Bushmaster і т.п.?
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06.11.2023 15:28 Відповісти
бо там відкати важче отримати або взагалі неможливо !!!
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06.11.2023 15:37 Відповісти
Ця компанія спеціалізується на виробництві страйкбольній зброї
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06.11.2023 16:15 Відповісти
Негайно не гвинтівки потрібні, а тяжка зброя, а у 2024 добре ************
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06.11.2023 16:15 Відповісти
А що з нашими виробниками? Все заглохло бо...ЗЕбуїни не хочуть розвивати вітчизняне?
Все купується за кордоном, а своїх банда з кварталу тільки гнобить.
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06.11.2023 15:34 Відповісти
Так з нашими виробниками немає тендерів, своїх фірм.
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06.11.2023 15:54 Відповісти
Та все є, немає тільки бажання у ЗЕрмаків робити щось тут, в Україні, бо люди, що роблять тут зброю не бажані "при дворі".
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06.11.2023 17:51 Відповісти
а набої до ар-15 ??? вся армія на калашах....

це якби всіх переводити на ар-15, а так 10 тис. це краплина у морі (з головним болем про набої..)
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06.11.2023 15:35 Відповісти
Снайперські гвинтівки і підготовка снайпреів потрібні перш за все
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06.11.2023 15:36 Відповісти
зе засрана влада закупилаб оборонних, далекобійних гвинтівок мільйон та роздала б готовим до оборони на місцях, врівноваженим, без темного минулого українцям..
але очко у влади не залізне
воно звужуеться від такої думки...
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06.11.2023 15:44 Відповісти
Для "нацгвардії" , на всякий випадок,на зразок того,що був при "папіредніку" і називався "майдан"
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06.11.2023 15:50 Відповісти
Час від часу нас переможно інформували про досягнення українських зброярів. Де вітчизняна зброя? Де патронні заводи? Знов якогось інородця прокацапленого зе призначив завгоспом армії (міністром оборони)... Ну от шо за *****! Арахамія вмліває від Сі, Умєров від Єрдогана, Єрмак від ***** тащиться а Зє дрочить на Ізраїль... Як тут перемагати українцям коли всім очільникам-інородцям потрібні гроші "на відїзд"...
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06.11.2023 16:09 Відповісти
Заводи швико не будуються, посинати треба було до війни.
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06.11.2023 16:18 Відповісти
Саме під час війни заводи будуються дуже швидко. А за такої міжнародної технічної допомоги яку має Україна не просто швидко, а майже миттєво!
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06.11.2023 17:06 Відповісти
Ця компанія виготовляє страйкбольну зброю. Що то за махінації?
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06.11.2023 16:13 Відповісти
І чим вона відмінна від бойової ?? Стволи не такі, механізм, магазини, набої.

Ну так є вже зразки, де навіть різними калібрами можна користуватися.
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06.11.2023 16:50 Відповісти
 
 