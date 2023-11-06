Повідомлено про підозру нардепу "Батьківщини" Ніколаєнку, який, перевищивши швидкість, збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирщині, - ДБР

За матеріалами ДБР Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості.

18-річна дівчина від ушкоджень померла на місці події.

Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Прізвища фігуранта ДБР не зазначає, однак раніше повідомлялось, що нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину.