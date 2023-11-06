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Повідомлено про підозру нардепу "Батьківщини" Ніколаєнку, який, перевищивши швидкість, збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирщині, - ДБР

андрій,ніколаєнко

За матеріалами ДБР Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР. 

Як зазначається, подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості.

18-річна дівчина від ушкоджень померла на місці події.

Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Ніколаєнко за 40 хвилин до смертельної ДТП перевищив швидкість на 52 км/год, йому виписали штраф, - ЗМІ

Повідомлено про підозру нардепу Батьківщини Ніколаєнку, який, перевищивши швидкість, збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирщині, - ДБР 01

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Ніколаєнко про смертельну ДТП за його участі: Був тверезим, не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Прізвища фігуранта ДБР не зазначає, однак раніше повідомлялось, що нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину.

Автор: 

ДТП (4483) Ніколаєнко (26) ДБР (3562) Житомирська область (1286)


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Топ коментарі
+10
Людина, коли переходить дорогу (через декілька відбійників) розраховує на дозволену швидкість і, відповідно, визначає свою безпеку ?????????
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06.11.2023 16:36 Відповісти
+9
є тут спеціалісти ?)))
якби він їхав з дозволеною швидкістю і сталося те саме - він (водій) ніс би покарання ?
я так розумію подія сталася не на пішоходному переході.
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06.11.2023 15:49 Відповісти
+9
У підозрі написано за порушення ПДР - перевищення допустимої швидкості.
Цілком логічно, що слідчий та прокурор наведене твердження обгрунтували наявними у них доказами та надали підозрюванолму і його хзаиснику, коли вручали та оголошували підозру (на фото).
Якщо ні, то таку підозру можна оскаржити в суді
У даному випадку порушення ПДР пішоходом вже значення не має, бо вона загинула. Пішохідний перехід або його відсутність загиблій унаслідок порушення ПДР з боку водія вже ніяк не допоможуть.
Якщо загибла до моменту смерти порушила ПДР, то це буде лише, за клопотанням захисту, можливо враховано судом як помякшувальна обставина при винесення рішення - наприклад, вироку.
Важливим моментом у таких справах є доведення порушення ПДР з боку водія, до прикладу - не дотримання швидкісного режиму, як особою, яка кермує джерелом підвищеної небезпеки.
Форма вини - необережність, бо якби хтів вбити, то тоді не ст.286 КК України, а ст.115 КК України (умисне вбивстсво)
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06.11.2023 16:04 Відповісти
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Питання не в то му , що він гнав-а в тому чому дівчина була на проїзджій частині дороги, яка облаштована відбійниками ( недозволеному місці) . тим більше коли рядом перехід. Готовий поспорити , що нардепу нічого не буде.
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06.11.2023 19:36 Відповісти
"Готовий поспорити , що нардепу нічого не буде." Готовий теж - якщо у суді буде доведено провину водія , то буде відповідати , але трішки не так як простий сірий , он Харків тому приклад ((
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06.11.2023 20:35 Відповісти
Нехай укладе угоду зі слідством - в Україні це принято, і йому термін на умовно змінять. Ще, як варіант, - суд може ухвалити таємне рішення. Це теж національна особливість нашої системи. Та іаріантів безліч! Україна - країна великих можливостей...
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06.11.2023 19:42 Відповісти
Угоду укладають коли злочини економічного характеру , це трошки інше , тут цілком можливо пом"яшення ( якщо винен у ДТП ) , коли визнає свою вину і співпрацюватиме зі слідством та відшкодує фінансово збитки родині .
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06.11.2023 20:37 Відповісти
Експертизу вже провели, чи так для понтів?
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06.11.2023 22:23 Відповісти
згадайте історію тих кого Юлька бере на прохідні місця - відзначалися саме вбивствами...
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06.11.2023 23:23 Відповісти
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07.11.2023 00:28 Відповісти
очень интересно как транспортно трассологическая экспертиза докажет превышение. Понятно что за два дня её никто не делал. По тормозному пути там не вариант, его скорее всего не было
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07.11.2023 04:46 Відповісти
Має бути проведена автотехнічна экспертиза, яка відповість на питання, поставлені судом. Чи заходяться у причино-наслідковому зв'язку дії водія з наслідками (загибеллю потерпілої), чи міг водій уникнути ДТП. Проводяться розрахунки, де бореться до уваги швидкість авто, час на прийняття рішення, реакція водія та втомобіля, тормозний шлях.
Якщо водій рухався наприклад без перевищення швидкості, не мав можливості бачити потерпілу, з моменту раптової появи прийняв рішення тормозити (0,8 сек на рішення, 1 сек на реакцію, 2 сек на повну остановку авто) і авто не могло зупинитися, то він не міг уникнути ДТП. Отже не винуватий.
Якщо водій рухався зі швидкістю наприклад 170 км/год і цій таблиці ця швидкість не дозволяє зупинити авто, тоді вина водія є, оскільки авто є джерелом підвищеної небезпеки, а водій вибрав не вірну швидкість та порушив ПДР.
Тут дуже багато факторів, що дозволяють маніпулювати - швидкість авто, поведінка пішохода, стан видимості.
НА ЖАЛЬ У НАС НІХТО НЕ ПРОВОДИТЬ РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНУ РОБОТУ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ЦЕ БУЛО Б І ЦІКАВО, І КОРИСНО.
Порівнюючи з Польщею в Україні пішоходи ведуть себе як наче б то в них по 9 життів.
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07.11.2023 08:02 Відповісти
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