ЮНЕСКО засудило атаку рф по Одесі, унаслідок якої пошкоджень зазнав Художній музей
ЮНЕСКО рішуче засудило чергову атаку рф по Одесі, унаслідок якої пошкоджено будівлю Національного художнього музею.
Про це йдеться в повідомленні організації в твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, минулої ночі знову постраждав від російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М" та атакували припортову інфраструктуру "шахедами". Внаслідок атаки ворога поранено 8 місцевих мешканців.
Топ коментарі
+7 старий Сірко
показати весь коментар06.11.2023 15:53 Відповісти Посилання
+7 Bob Fayn
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+5 zakvova
показати весь коментар06.11.2023 15:56 Відповісти Посилання
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А ці все засуджують, дивлячись десь зі своєї сторони, так виглядає...
А от музей..
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У 2003−2004 роках Тедо Джапарідзе у своїх мемуарах згадував непублічну розмову між тодішніми президентами України та Грузії Леонідом Кравчуком та Едуардом Шеварнадзе, що мала місце у квітні 1993 року. Так, Кравчук скаржився, що США «викручують йому руки», вимагаючи, щоб тактичне і стратегічне ядерне озброєння України було негайно передане Росії. Шеварднадзе відповів, що американці проводять політику підтримки Росії, не знаючи внутрішніх подробиць пострадянського простору: «Вони не знають складної, надзвичайно важкої, жорстокої історії наших відносин із Росією та Радянським Союзом чи іншими імперіями». Грузинський президент радив українському колезі спробувати залишити хоча б одну боєголовку, «щоб відлякати божевільного» - того, хто може прийти після Єльцина.