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Новини
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ЮНЕСКО засудило атаку рф по Одесі, унаслідок якої пошкоджень зазнав Художній музей

музей

ЮНЕСКО рішуче засудило чергову атаку рф по Одесі, унаслідок якої пошкоджено будівлю Національного художнього музею.

Про це йдеться в повідомленні організації в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, минулої ночі знову постраждав від російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М" та атакували припортову інфраструктуру "шахедами". Внаслідок атаки ворога поранено 8 місцевих мешканців.

Автор: 

музей (442) Одеса (5507) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+7
а де глібока стурбованність???
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06.11.2023 15:53 Відповісти
+7
а обєспокоєнность є?
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06.11.2023 15:54 Відповісти
+5
А засудило це вище чи нижче по рангу від висловило стурбованність?
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06.11.2023 15:56 Відповісти
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а де глібока стурбованність???
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06.11.2023 15:53 Відповісти
а обєспокоєнность є?
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06.11.2023 15:54 Відповісти
А засудило це вище чи нижче по рангу від висловило стурбованність?
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06.11.2023 15:56 Відповісти
Тільки який сенс від таких засуджень, коли людей уже вбили, що сотнями тисяч вже вимірюється.
А ці все засуджують, дивлячись десь зі своєї сторони, так виглядає...
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06.11.2023 15:59 Відповісти
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06.11.2023 16:05 Відповісти
А що, взагілі, то ЮНЕСКО і що воно вирішує?
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06.11.2023 16:13 Відповісти
Реєструють і захищають культурну спадщину, можуть виділяти кошти на реконструкцію/реставрацію/збереження цих цінностей.
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06.11.2023 16:27 Відповісти
Занепокоєність була дуже глибока, чи просто глибока?
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06.11.2023 16:14 Відповісти
Ну да,що люди пострадали,то таке...
А от музей..
.
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06.11.2023 16:24 Відповісти
Свого часу потрібно було послухати пораду Шеварнадзе.Не послухали.
У 2003−2004 роках Тедо Джапарідзе у своїх мемуарах згадував непублічну розмову між тодішніми президентами України та Грузії Леонідом Кравчуком та Едуардом Шеварнадзе, що мала місце у квітні 1993 року. Так, Кравчук скаржився, що США «викручують йому руки», вимагаючи, щоб тактичне і стратегічне ядерне озброєння України було негайно передане Росії. Шеварднадзе відповів, що американці проводять політику підтримки Росії, не знаючи внутрішніх подробиць пострадянського простору: «Вони не знають складної, надзвичайно важкої, жорстокої історії наших відносин із Росією та Радянським Союзом чи іншими імперіями». Грузинський президент радив українському колезі спробувати залишити хоча б одну боєголовку, «щоб відлякати божевільного» - того, хто може прийти після Єльцина.
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06.11.2023 19:38 Відповісти
 
 