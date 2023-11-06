ЮНЕСКО засудило атаку рф по Одесі, унаслідок якої пошкоджень зазнав Художній музей

ЮНЕСКО рішуче засудило чергову атаку рф по Одесі, унаслідок якої пошкоджено будівлю Національного художнього музею.

Про це йдеться в повідомленні організації в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, минулої ночі знову постраждав від російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М" та атакували припортову інфраструктуру "шахедами". Внаслідок атаки ворога поранено 8 місцевих мешканців.