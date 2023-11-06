За рік до виборів Байден відстає від Трампа в п’яти ключових штатах, - опитування NYT
Президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в п’яти з шести ключових для результатів голосування штатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування The New York Times і Дослідницького інституту Сієнського коледжу.
Результати показують, що Байден програє Трампу з розривом від чотирьох до десяти відсоткових пунктів серед зареєстрованих виборців в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді та Пенсильванії.
За даними опитування, Байден випереджає його тільки у Вісконсині - на два відсоткові пункти.
Більшість виборців стверджують, що політика Байдена завдала їм особистої шкоди.
Згідно з дослідженням, дві третини електорату вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. 71% американців вважають, що 81-річний Байден "занадто старий", щоб бути ефективним президентом. 62% заявили, що йому не вистачає "гостроти розуму".
На противагу цьому лише 39% електорату загалом вважають занадто старим Трампа, якому 77 років.
Демографічні групи, які підтримували Байдена з великим відривом у 2020 році, тепер набагато тісніше конкурують між собою, оскільки дві третини виборців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.
З різницею 59% проти 37% респонденти заявили, що більше довіряють Трампу, ніж Байдену в питаннях економіки, що є найбільшим розривом у будь-якому питанні. Перевагу Трампу в економічних питаннях віддали як чоловіки, так і жінки, з вищою освітою та без неї, серед усіх вікових категорій та рівня доходів.
Виборці молодше 30 років віддають перевагу Байдену лише на один відсотковий пункт. Його перевага серед іспаномовних виборців скоротилася, а його перевага в міських районах удвічі менша, ніж перевага Трампа в сільських районах.
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» Tramp- never again".
А где Охае !?
NYT это Левая ****************…
Натомість 73% купилися на дешеві обіцянки дешевого клована, котрий навіть не приховував свого відвертого рашизма та зневаги до українців.
засуджений балабол виграє в інших
а це фейк?
https://youtu.be/r2L9nI4Awgo?t=1499
а це мабуть підкинули в Конгрес
https://youtu.be/r2L9nI4Awgo?t=1499
Так зароджуються маніпуляції!
Байдену 81 год. Через год он станет ещё старее на 1 год. Неужели в дем. партии нет никого помоложе?
Люди во всём мире устали от геронтократии - причины всех бед современности.
Если дем. партия хочет выиграть у Трампа - найдите кого помоложе!
Обидва за скорочення допомоги Україні (вам її до цього не вистачало? Так вони хочуть давати ще набагато менше), Десантіс лив сльози, що передача касетних набоїв - це страшна ескалація. Всього лише касетних артилерійських набоїв!!!! А ще Десантіс проти членства України в НАТО. Ну от. Не Трамп, не старий, а риторика така сама, що у Трампа. І Рама-с-вамі такий самий, хоча за віком взагалі хлопчина порівняно з ними.
Але головна проблема в тому, що хоча людина відрізняється від інших тим, що інтелект у багатьох сферах життя набагато важливіший за дикунську рішучість, але все одно на міжнародному, найвищому рівні дикуни-диктатори і дикуни-народи можуть робити дуже багато чого і цивілізація боїться щось вдіяти, бо цивілізовані люди бояться смерті, а скажені кацапські дикуни впевнені у власній невразливості, а смерті якось не дуже бояться, інакше звідки беруться нові й нові десятки тисяч кацапів, їх вбивають тисячами, десятками тисяч, а на полі бою їх менше не стає, а наче стає навіть більше, і це ще без масованої мобілізації, тобто вони добровільно сюди лізуть вже два роки поспіль!!
А громадяни на Заході на опитуваннях ще більше сумніваються, що треба допомагати, бо ж лячно, у #уйла ж ядерна зброя, а так може воно якось само обійдеться. Тому у падлюки Трампа така шалена підтримка. Скажені свинособаки трусять перед Заходом ядерними ракетами, а у громадян на Заході лайно тече по ногах. Так думати не можна, бо кацапи тільки того й хочуть, щоб ми зневірились і здалися, але рівень допомоги від Заходу з їх ATACMS і Taurus лише допомагає кацапсячій пропаганді. Накипіло, вибачте.
А потім, якщо хтось виживе, людство знову згадає що нічого кращого демократії ще не придумали
На тлі припинення допомоги Україні та у зв'язку з цим - поразки на полі бою, це не буде навіть мізерною втіхою, бо втрата багатьох десятків тисяч найкращих синів і доньок України виявиться марною, якщо тварюка Трамп чи тварюка Рама-с-вамі чи тварюка Десантіс стане президентом США.
А проплачені тролі продовжать спокійно жити і щиро сміятися з усіх ідіотів, яких їм вдалося переконати, що вороги України - то насправді друзі, а друзі України - то вороги.
Знаю, що серед республіканців є дуже гідні і добрі люди, але вони або не балотуються на вибори (сенатор Грем), або не мають жодного шансу (Пенс вже зняв свою кандидатуру, Крісті не має жодних шансів). Якщо більшість в республіканській партії підтримує Трампа, то що це каже про більшість республіканської партії? Чи будемо судити по тим промінчикам здорового глузду, які розчиняються в купі підтримуючого Трампа лайна?