За рік до виборів Байден відстає від Трампа в п’яти ключових штатах, - опитування NYT

Президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в п’яти з шести ключових для результатів голосування штатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування The New York Times і Дослідницького інституту Сієнського коледжу.

Результати показують, що Байден програє Трампу з розривом від чотирьох до десяти відсоткових пунктів серед зареєстрованих виборців в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді та Пенсильванії.

За даними опитування, Байден випереджає його тільки у Вісконсині - на два відсоткові пункти.

Більшість виборців стверджують, що політика Байдена завдала їм особистої шкоди.

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Згідно з дослідженням, дві третини електорату вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. 71% американців вважають, що 81-річний Байден "занадто старий", щоб бути ефективним президентом. 62% заявили, що йому не вистачає "гостроти розуму".

На противагу цьому лише 39% електорату загалом вважають занадто старим Трампа, якому 77 років.

Демографічні групи, які підтримували Байдена з великим відривом у 2020 році, тепер набагато тісніше конкурують між собою, оскільки дві третини виборців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

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З різницею 59% проти 37% респонденти заявили, що більше довіряють Трампу, ніж Байдену в питаннях економіки, що є найбільшим розривом у будь-якому питанні. Перевагу Трампу в економічних питаннях віддали як чоловіки, так і жінки, з вищою освітою та без неї, серед усіх вікових категорій та рівня доходів.

Виборці молодше 30 років віддають перевагу Байдену лише на один відсотковий пункт. Його перевага серед іспаномовних виборців скоротилася, а його перевага в міських районах удвічі менша, ніж перевага Трампа в сільських районах.