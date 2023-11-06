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Новини Війна
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Кривий Ріг зупинив усе капітальне будівництво від початку війни та спрямував 1,6 млрд грн на озброєння військ, - Вілкул

кривий,ріг

Майже два роки, від початку повномасштабного вторгнення рф, Кривий Ріг зупинив будь-яке капітальне будівництво у місті.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"З початку війни Кривий Ріг зупинив будь-яке капітальне будівництво та закупівлю. Все зосереджено на захисті міста, допомозі ЗСУ, гуманітарним питанням допомоги людям, критичній інфраструктурі та підтримці поточної життєдіяльності міста. І це вже майже два роки – принципова позиція", - наголосив він.

За словами Вілкула, від початку вйіни місто надало понад 100 частинам ЗСУ допомоги на 1,6 млрд грн.

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"Це один із найбільших показників в Україні (щоб не сказати що найбільший, бо хто більше – мені невідомо). Саме Кривий Ріг, бо тут кошти і міського бюджету, і приватні гроші. І ми ніколи не приписували усі заслуги собі. І Рада оборони робить це щодня. Наприклад, лише у п'ятницю надано квадрокоптерів, радіостанції та оптики на 11 мільйонів гривень", - додав голова Ради оборони міста.

Також Вілкул додав, що ще 1 млрд виділили на гуманітарні питання - допомогу переселенцям, криворіжцям та деокупованим територіям.

"500 мільйонів - фінансування забезпечення міста водою після підриву Каховської дамби (прошу пояснити це тим, хто думає, що вода народжується в крані, а електрика в розетці). 400 мільйонів - укриття, нагадую, що у нас більше 200 Пунктів незламності, вже працюють і садки, і школи, і ДЮСШ, і об'єкти культури і у кожного, хто працює, є сертифіковане ДСНС укриття. Триває встановлення модульних укриттів містом, та укріплення критичної інфраструктури", - підсумував він.

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Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1362)


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Топ коментарі
+5
І це Вілкул, колишній ватник до "мозга костей".
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06.11.2023 16:37 Відповісти
+5
Не гоніть будь-ласочка. Ця крисятина:

1) Нахабно кіздИть, прям зараз з площі біля залізничного вокзалу знятий увесь асфальт, плитка і підвезені гори нової. Декілька мільонів заплановано на переміщення памʼятника паровозу. Масштаби цієї вакханалії десь два футбольних поля.

2) гуманітарку вілкулячі посіпаки віджимають спочатку у волонтерів міста, потім подають її, як "від Вілкула" і після чого у зговорі з деякими комбатами ця гуманітарка прокатується через бойовий підрозділ. Вілкуляка урочисто дарує гєнєратор батальону тро, потім комбат його проводить, як знищений в результаті удару ворога і привозить назад вілкулякє, вілкуляка бере цей жеж гєнєратор знову і кіздує його урочисто на камери передавати тому ж самому підрозділу!!!!!! один віджатий у волонтерів генератор так три коли в частину і потім в сюжет новин намотав.
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06.11.2023 17:59 Відповісти
+5
За що? В Кривому Розі вже десяток-два років нема ніякого капітального будівництва. є капітальне крадівництво із залученням "Весташляхбуду" і воно відбувається у тому числі прямо зараз на площі перед залізничним вокзалом.
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06.11.2023 18:08 Відповісти
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І це Вілкул, колишній ватник до "мозга костей".
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06.11.2023 16:37 Відповісти
Не гоніть будь-ласочка. Ця крисятина:

1) Нахабно кіздИть, прям зараз з площі біля залізничного вокзалу знятий увесь асфальт, плитка і підвезені гори нової. Декілька мільонів заплановано на переміщення памʼятника паровозу. Масштаби цієї вакханалії десь два футбольних поля.

2) гуманітарку вілкулячі посіпаки віджимають спочатку у волонтерів міста, потім подають її, як "від Вілкула" і після чого у зговорі з деякими комбатами ця гуманітарка прокатується через бойовий підрозділ. Вілкуляка урочисто дарує гєнєратор батальону тро, потім комбат його проводить, як знищений в результаті удару ворога і привозить назад вілкулякє, вілкуляка бере цей жеж гєнєратор знову і кіздує його урочисто на камери передавати тому ж самому підрозділу!!!!!! один віджатий у волонтерів генератор так три коли в частину і потім в сюжет новин намотав.
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06.11.2023 17:59 Відповісти
Недобитий риг,але поки що робить правильні речі.
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06.11.2023 16:38 Відповісти
Вилкулу верить нельзя. Не может
бывший рыг стать хорошим
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06.11.2023 18:51 Відповісти
Вілкул багато нагрішив, але за це йому респект
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06.11.2023 16:38 Відповісти
За що? В Кривому Розі вже десяток-два років нема ніякого капітального будівництва. є капітальне крадівництво із залученням "Весташляхбуду" і воно відбувається у тому числі прямо зараз на площі перед залізничним вокзалом.
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06.11.2023 18:08 Відповісти
Та й десяток-два роки тому, коли то капітальне будівництво щє було, то це йшлося про умовну 16поверхівку раз в 3-5 роки
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06.11.2023 18:10 Відповісти
Так, це усе можу підтвердити, що сказав шановний Boruh. А те, що триндить цей недобитий самозванець-регіонал, то є чистої води піар в надії на те, що коли закінчиться у його татка статус "в.о. мера міста", зайняти його "хлібну" посаду.
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06.11.2023 19:49 Відповісти
Ось бачиш Вілкул, люди кажуть тобі респект за те, що ти грішиш, пощастило ж тобі з людьми , якщо вони такі "сатаністи" й не ******* "праведність", як на цьому бездуховному "гнилому Заході"
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06.11.2023 19:11 Відповісти
Якби ще в Черкасах бандити при владі відчихлились. Народ збирається вже кожен тиждень на мітинги. А вони тільки брешуть і стрілки переводять. А потім по тихому пресують мітингувальників і їх сім'ї. Якби ще про це хтось десь писав або показував окрім місцевих ЗМІ, було б чудово.
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06.11.2023 16:40 Відповісти
Хотелось бы услышать самих криворожан и воинов в подтверждении слов "оппозиционера".
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06.11.2023 17:04 Відповісти
Вищє привів два наболілих пункти у відповідь на перший коментар.
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06.11.2023 18:00 Відповісти
Не звертайте уваги; їй у Нідерландах так цікаві ваші проблеми у Кривому Розі, як оце мені проблеми аборигенів Австралії чи Нової Зеландії.
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06.11.2023 19:56 Відповісти
Всі його сюжети з волонтеркою - це його привозять наприклад до дівчат, що шиють тримачи для пластин в броніки, це їх власна інициатива, приїжджають камери, запускають його проміж волонтерів походити і знимають сюжет, нібито це все він організував.
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06.11.2023 18:03 Відповісти
Подтверждаю
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06.11.2023 18:53 Відповісти
Там ТБ-канал "Рудана" тільки і працює на піар вілкулоїдів. А ще те так давно саша вілкул носив хоругвії разом з московськими попами по Києву
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06.11.2023 19:59 Відповісти
Кого он лечит? Как будто обязательно красть капитально...

В Кривом Роге планируют потратить более 800 млн грн на ремонт 2 километров дороги
23 июля 2023, СМИ
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06.11.2023 17:21 Відповісти
Це найвищий цинізм вілкуляки. В Кривому Розі нема зросту попиту на житло, місто давно вмирає, воно було приречено щє в совку - "капітальне будівництво" в Кривому Розі, це взагалі якийсь мєм. Вілкул побудував капітальний квітковий годинник, найкапітальніший в Україні - це мабуть найбільше його будівництво в місті.

А краде він за допомогою "Весташляхбуду" саме на дорогах і припиняти це не збирається навіть зараз.
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06.11.2023 18:14 Відповісти
Садовий, ти чув ?!!!
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06.11.2023 18:49 Відповісти
Сплошной пиар, если что и делается, то через пиар и свои фирмы. Семейка вилкулов выжала все соки из города
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06.11.2023 18:58 Відповісти
Перед тим як писати таку нісенітницю треба було спочатку зайти на Прозоро та переглянути цьогорічні тендери на будівництво в Кривому Розі.Ще варто було б переглянути https://www.facebook.com/icentre.kr
Де детально розібрані схеми по кожному з цих тендерів.
Ви з крадіїв робите патріотів. Крадій він просто крадій про це кажіть людям правду.
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07.11.2023 22:43 Відповісти
 
 