Кривий Ріг зупинив усе капітальне будівництво від початку війни та спрямував 1,6 млрд грн на озброєння військ, - Вілкул

Майже два роки, від початку повномасштабного вторгнення рф, Кривий Ріг зупинив будь-яке капітальне будівництво у місті.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"З початку війни Кривий Ріг зупинив будь-яке капітальне будівництво та закупівлю. Все зосереджено на захисті міста, допомозі ЗСУ, гуманітарним питанням допомоги людям, критичній інфраструктурі та підтримці поточної життєдіяльності міста. І це вже майже два роки – принципова позиція", - наголосив він.

За словами Вілкула, від початку вйіни місто надало понад 100 частинам ЗСУ допомоги на 1,6 млрд грн.

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"Це один із найбільших показників в Україні (щоб не сказати що найбільший, бо хто більше – мені невідомо). Саме Кривий Ріг, бо тут кошти і міського бюджету, і приватні гроші. І ми ніколи не приписували усі заслуги собі. І Рада оборони робить це щодня. Наприклад, лише у п'ятницю надано квадрокоптерів, радіостанції та оптики на 11 мільйонів гривень", - додав голова Ради оборони міста.

Також Вілкул додав, що ще 1 млрд виділили на гуманітарні питання - допомогу переселенцям, криворіжцям та деокупованим територіям.

"500 мільйонів - фінансування забезпечення міста водою після підриву Каховської дамби (прошу пояснити це тим, хто думає, що вода народжується в крані, а електрика в розетці). 400 мільйонів - укриття, нагадую, що у нас більше 200 Пунктів незламності, вже працюють і садки, і школи, і ДЮСШ, і об'єкти культури і у кожного, хто працює, є сертифіковане ДСНС укриття. Триває встановлення модульних укриттів містом, та укріплення критичної інфраструктури", - підсумував він.

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