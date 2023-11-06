Кривий Ріг зупинив усе капітальне будівництво від початку війни та спрямував 1,6 млрд грн на озброєння військ, - Вілкул
Майже два роки, від початку повномасштабного вторгнення рф, Кривий Ріг зупинив будь-яке капітальне будівництво у місті.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"З початку війни Кривий Ріг зупинив будь-яке капітальне будівництво та закупівлю. Все зосереджено на захисті міста, допомозі ЗСУ, гуманітарним питанням допомоги людям, критичній інфраструктурі та підтримці поточної життєдіяльності міста. І це вже майже два роки – принципова позиція", - наголосив він.
За словами Вілкула, від початку вйіни місто надало понад 100 частинам ЗСУ допомоги на 1,6 млрд грн.
"Це один із найбільших показників в Україні (щоб не сказати що найбільший, бо хто більше – мені невідомо). Саме Кривий Ріг, бо тут кошти і міського бюджету, і приватні гроші. І ми ніколи не приписували усі заслуги собі. І Рада оборони робить це щодня. Наприклад, лише у п'ятницю надано квадрокоптерів, радіостанції та оптики на 11 мільйонів гривень", - додав голова Ради оборони міста.
Також Вілкул додав, що ще 1 млрд виділили на гуманітарні питання - допомогу переселенцям, криворіжцям та деокупованим територіям.
"500 мільйонів - фінансування забезпечення міста водою після підриву Каховської дамби (прошу пояснити це тим, хто думає, що вода народжується в крані, а електрика в розетці). 400 мільйонів - укриття, нагадую, що у нас більше 200 Пунктів незламності, вже працюють і садки, і школи, і ДЮСШ, і об'єкти культури і у кожного, хто працює, є сертифіковане ДСНС укриття. Триває встановлення модульних укриттів містом, та укріплення критичної інфраструктури", - підсумував він.
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1) Нахабно кіздИть, прям зараз з площі біля залізничного вокзалу знятий увесь асфальт, плитка і підвезені гори нової. Декілька мільонів заплановано на переміщення памʼятника паровозу. Масштаби цієї вакханалії десь два футбольних поля.
2) гуманітарку вілкулячі посіпаки віджимають спочатку у волонтерів міста, потім подають її, як "від Вілкула" і після чого у зговорі з деякими комбатами ця гуманітарка прокатується через бойовий підрозділ. Вілкуляка урочисто дарує гєнєратор батальону тро, потім комбат його проводить, як знищений в результаті удару ворога і привозить назад вілкулякє, вілкуляка бере цей жеж гєнєратор знову і кіздує його урочисто на камери передавати тому ж самому підрозділу!!!!!! один віджатий у волонтерів генератор так три коли в частину і потім в сюжет новин намотав.
бывший рыг стать хорошим
В Кривом Роге планируют потратить более 800 млн грн на ремонт 2 километров дороги
23 июля 2023, СМИ
А краде він за допомогою "Весташляхбуду" саме на дорогах і припиняти це не збирається навіть зараз.
https://www.facebook.com/icentre.krДе детально розібрані схеми по кожному з цих тендерів.
Ви з крадіїв робите патріотів. Крадій він просто крадій про це кажіть людям правду.