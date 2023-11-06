Єрмак категорично не згоден із Юнкером, що Україна "дуже корумпована": Такі виклики існують по всьому світу

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак категорично не згоден із твердженням ексголови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про масштаби корупції в Україні.

Про це Єрмак заявив в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", - зазначив він..

За словами Єрмака, він не пригадує, щоб Юнкер приїздив в Україну упродовж останніх кількох років.

"Тож трохи дивно чути від нього такі слова", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що в Україні корумповані всі верстви суспільства, а вона ще не готова до вступу в ЄС.

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