Єрмак категорично не згоден із Юнкером, що Україна "дуже корумпована": Такі виклики існують по всьому світу
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак категорично не згоден із твердженням ексголови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про масштаби корупції в Україні.
Про це Єрмак заявив в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", - зазначив він..
За словами Єрмака, він не пригадує, щоб Юнкер приїздив в Україну упродовж останніх кількох років.
"Тож трохи дивно чути від нього такі слова", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що в Україні корумповані всі верстви суспільства, а вона ще не готова до вступу в ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
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Афріка? Ізраіль?
Коррупціі нема?
зЕлена гидота...
І де ж таке ще є, окрім РФ?
Іншими словами: у всьому світі є корупція, ми будемо красти, бо проводимо реформи
Про яку корупцію в Україні взагалі йде мова?
...А ще Місяць в небі зроблено з соленого сиру!
...А ще на вербі добрі грушки родять!
Єрмак - це щось з чимось. Але Татаров - це взагалі пздц.
І ці мерзенні пики висмоктують останню кров з понівеченої війною України.
Цікаво - в історії будь-якої країни за всю історію людства, чи була ще одна країна, якою під час війни керували б її вороги, яким байдуже, чи країна взагалі буде існувати?
Чи то лише Україна така мудра? Така мудра, що високі місця у рейтингах посідають або нинішня влада, або перефарбований Арестович, який таке ж гівно, як і нинішня влада, власне він лише формально не частина цієї влади.
Мудрий нарід - такий мудрий!
@andrey_poltava_
Голова офісу Президента Андрій Єрмак: Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована.
В грудні 2022 року Міністерство юстиції Сполучених Штатів (англ. United States Department of Justice, Justice Department) в рамках цивільного позову звернулось до Міністерства внутрішніх справ України про передачу даних про обставини і хід розслідування загибелі Антона Полякова, що мав статус "чоловік громадянки США" Відповіді надано не було. А потім "випадково" загинуло керівництво МВД, яке не знало що повідомити США, про обставини "випадкової" смерті Полякова, який по дивному "збігу обставин" оприлюднював факти незаконних фінансових діянь вищого керівництва країни. Після вбивства міністра внутрішніх справ Монастирського, заступником начальника Національної поліції Дмитро Тишлек живе на утриманні російського мафіозі і живе прямо у домі кримінального ватажка. Після даних про зв'язок комбрига 128-ї бригади ВСУ з контрабандистами починає вимальовуватись дуже цікава кадрова політика зграї з Банкової - насичення провоохоронних і військових структур України кримінальними і агентурними елементами Росії.
Проведення всесвітнього міжнародного форуму «Реалізація Формули Миру Президента України Володимира Зеленського:" на підготовку якого було витрачено 126 млн. гривен з фондів міністерства закордонних справ, не передбачених бюджетом України 2023, не відбудеться в зв'язку з відсутністю зацікавленості сторін.
На 00-00 10.11.2023https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1