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Єрмак категорично не згоден із Юнкером, що Україна "дуже корумпована": Такі виклики існують по всьому світу

єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак категорично не згоден із твердженням ексголови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про масштаби корупції в Україні.

Про це Єрмак заявив в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", - зазначив він..

За словами Єрмака, він не пригадує, щоб Юнкер приїздив в Україну упродовж останніх кількох років.

"Тож трохи дивно чути від нього такі слова", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що в Україні корумповані всі верстви суспільства, а вона ще не готова до вступу в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає навіть звільнення міністра оборони Резнікова, - Time

Автор: 

корупція (4711) Юнкер Жан-Клод (151) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+50
через цю курву нам не дадут а ні зброї, а ні грошей на бюджет

але вони все одно будуть обдирати вже напівмертву Україну і нас із вами
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06.11.2023 16:43 Відповісти
+39
Так він же правий - корупція всюди А ВІН МАРОДЕР! ЗРАДНИК МАРОДЕР!
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06.11.2023 16:40 Відповісти
+34
Наведіть мені у приклад країну де би брат голови оп торгував би посадами що було навіть зафіксовано на відео та залишився б не покараним...
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06.11.2023 16:43 Відповісти
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А Мексика? Південна Амеріка?
Афріка? Ізраіль?

Коррупціі нема?
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06.11.2023 18:53 Відповісти
Так і є, Резніков не дасть збрехати
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06.11.2023 17:46 Відповісти
Бракує слів...
зЕлена гидота...
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06.11.2023 17:52 Відповісти
Ексзаступника міністра оборони Шаповала (людину Єрмака) викрили на розтраті мільярда гривень під час війни

І де ж таке ще є, окрім РФ?
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06.11.2023 17:54 Відповісти
Корупція? - Ні, не чули
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06.11.2023 18:01 Відповісти
Юнкер просто заздрить. У Люксембурзі нема стільки лохів на обдирачку. Але що показово, довелося єрмакові самому фацькатись із такою заявою.
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06.11.2023 18:01 Відповісти
У зе вже мабуть навіть язик не повертається сказати, що нема корупції
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06.11.2023 18:21 Відповісти
На воре шапка горит! это я про ермака, а не про юнкера, если что.
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06.11.2023 18:08 Відповісти
Какая мерзость эта ваша заливная рыба. Просто фу. Все глупые один юрист только умный
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06.11.2023 18:11 Відповісти
Кто дал право этому выскочке говорить от имени Украины? Пора закрывать квартальный балаган.
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06.11.2023 18:21 Відповісти
Шо воно меле?
Іншими словами: у всьому світі є корупція, ми будемо красти, бо проводимо реформи
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06.11.2023 18:26 Відповісти
Заїбісь виклики. Дай трошки повикликаю
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06.11.2023 18:33 Відповісти
Єрмак категорично не згоден із Юнкером

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06.11.2023 18:37 Відповісти
......наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів .... ЯКІ БЛ...ТЬ РЕФОРМИ??**?? ЗЕ_ШОБЛА згорнула навіть ті дуже слабенькі реформи які буди при пороху. Це чмо думає що всі в Україні дебіли і ніхто нічого не розуміє. Це п****ць просто
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06.11.2023 18:57 Відповісти
Йде поступова СПЕЦІАЛЬНА!!! дискредитація Зеленського людиною, котра не ставить своїх підписів майже ні за що глобальне у владі офіційно конституційно не нанесе відповідальності.
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06.11.2023 19:00 Відповісти
Гандосік хароший, баярі гівно, підставляють цяцю, нє?
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06.11.2023 19:07 Відповісти
нєвєрна- садітісь! "Вова ми тебе більше й більше будемо мішати з гівном , якщо ти не відмиєш наші канцелярські ОПУшні посади посадами конституційними - не введеш нас у владу ! Й не дай тобі твого нерозумну нас здати заходу
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06.11.2023 19:22 Відповісти
США вимагать гундосика очиститися ( назвали це "список реформ"- це вже вдруге спочатку був список від Бернса особисто. ) Він під компроматом ще з бурних часів співіснування у кіношному бізнесі з Філіпом Кірокоровим , наприклад. Потім зоркоє око Єрмака на Інтері , потім зоркоє око Хороршковськог в ОПУ в особистому кабінеті , коли поставили Єрмака замість Богдана - Хорошковский мавр сдєлал свойо дєло і сваліл
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06.11.2023 19:30 Відповісти
Це суки. Вирішувати справи з ними в юридичному полі немає сенсу. Їх треба знищувати
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06.11.2023 19:07 Відповісти
Слів (цензурних)вже немае.... зелені тварюки як ви вже наст@******* Україні...
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06.11.2023 19:00 Відповісти
Цю курву ніхто не слухає.
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06.11.2023 19:03 Відповісти
"Батько" корупції цвірінькає?
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06.11.2023 19:05 Відповісти
Громадяни, так як крадуть в Чікаго українцям і не снилося. На кожній станції метро по 200 млн дол. На авторозв'язці - 1 млрд. дол. На утриманні 20 тис мігрантів за 3 місяці - 500 млн дол. Обама, що пройшов гарні университети у чикагських бандосів, після закінчення президентського терміну зненацька підріс на 200 млн. дол.
Про яку корупцію в Україні взагалі йде мова?
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06.11.2023 19:14 Відповісти
Мене його думка не цікавить. Пішов за кораблем
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06.11.2023 19:23 Відповісти
Ніт, ну хто б сумнівався! Коли вже Сам Команданте Козир каже, що нема ніякої корупції, то певна річ - нема ніякої корупції!
...А ще Місяць в небі зроблено з соленого сиру!
...А ще на вербі добрі грушки родять!
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06.11.2023 19:30 Відповісти
Лишень подивіться на мерзенні страшенні пики цих кацапських колаборантів!
Єрмак - це щось з чимось. Але Татаров - це взагалі пздц.
І ці мерзенні пики висмоктують останню кров з понівеченої війною України.
Цікаво - в історії будь-якої країни за всю історію людства, чи була ще одна країна, якою під час війни керували б її вороги, яким байдуже, чи країна взагалі буде існувати?
Чи то лише Україна така мудра? Така мудра, що високі місця у рейтингах посідають або нинішня влада, або перефарбований Арестович, який таке ж гівно, як і нинішня влада, власне він лише формально не частина цієї влади.
Мудрий нарід - такий мудрий!
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06.11.2023 19:35 Відповісти
Юнкер це сказав місяць тому, а єрмак відповів тільки зараз, це говорить про те, що інформацію в ОП заслуховують з затримкою на місяць чи раз на місяць
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06.11.2023 19:42 Відповісти
Й чи не це дравішкі в огонь дискредитації - після Жовква з вигаварам Залужному тепер його офісний керівник вийшов в інфопростір ЯК ХТО?
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06.11.2023 19:45 Відповісти
Хто такий єлдак і хто такий Юнкер. Уловили? Жан-Клод Юнкер ексголова Єврокрмісії, а єлдак охоронець рекетира тадєєва і старший по туалетному папіру в офісі. Звичайно Юнкер трішечки поскромнічав, корупція тут набагато більша і якраз завдяки єлдаку і Боневтіку.
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06.11.2023 20:55 Відповісти
В чужому глазу бачить зразу, а в своїм - ні разу
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06.11.2023 20:59 Відповісти
Ми дуже багатий народ, якщо спокійно дозволяємо цим покидькам нагло красти мільярди.
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06.11.2023 21:18 Відповісти
відкрив їбало "насальник господарської частини", що папір і миючі засоби до сральників не краде
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06.11.2023 21:22 Відповісти
Завгосп сказав: "Ви фсьо врьоті"
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06.11.2023 21:29 Відповісти
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

Голова офісу Президента Андрій Єрмак: Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована.
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06.11.2023 21:59 Відповісти
Ми навіть не можемо зрозуміти про що вони кажуть, блеать
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06.11.2023 22:14 Відповісти
Щось картинка у статті неправильна ... Може правдивіше таку ?
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06.11.2023 23:25 Відповісти
***** на фото дуже красномовне.
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07.11.2023 00:07 Відповісти
Крадій каже що не бачить щоб шось хтось крав. Та так як ворують при Зе, то краще поверніть пороха, той "школяр" в порівнянні с Зе
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07.11.2023 01:21 Відповісти
10.‎11.‎2023

В грудні 2022 року Міністерство юстиції Сполучених Штатів (англ. United States Department of Justice, Justice Department) в рамках цивільного позову звернулось до Міністерства внутрішніх справ України про передачу даних про обставини і хід розслідування загибелі Антона Полякова, що мав статус "чоловік громадянки США" Відповіді надано не було. А потім "випадково" загинуло керівництво МВД, яке не знало що повідомити США, про обставини "випадкової" смерті Полякова, який по дивному "збігу обставин" оприлюднював факти незаконних фінансових діянь вищого керівництва країни. Після вбивства міністра внутрішніх справ Монастирського, заступником начальника Національної поліції Дмитро Тишлек живе на утриманні російського мафіозі і живе прямо у домі кримінального ватажка. Після даних про зв'язок комбрига 128-ї бригади ВСУ з контрабандистами починає вимальовуватись дуже цікава кадрова політика зграї з Банкової - насичення провоохоронних і військових структур України кримінальними і агентурними елементами Росії.

Проведення всесвітнього міжнародного форуму «Реалізація Формули Миру Президента України Володимира Зеленського:" на підготовку якого було витрачено 126 млн. гривен з фондів міністерства закордонних справ, не передбачених бюджетом України 2023, не відбудеться в зв'язку з відсутністю зацікавленості сторін.

На 00-00 ‎10.‎11.‎2023https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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13.11.2023 23:05 Відповісти
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