127 британських компаній зізналися у порушенні санкцій проти рф, - Financial Times

Понад 100 британських компаній зізналися у порушенні санкцій проти росії. Прагнучи пом’якшити покарання, ці корпорації добровільно повідомили про це і співпрацювали з розслідуваннями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як повідомили виданню в Міністерстві фінансів Великої Британії, усім компаніям, які визнали свої порушення і почали співпрацювати зі слідством, британська влада знижує штрафні санкції.

Як зазначає видання, широкомасштабне введення санкцій Великобританією є складною проблемою для британського бізнесу. Враховуючи значну інтеграцію росії у світову економіку, багато британських компаній підтримують постійні ділові відносини з російськими підприємствами, що ускладнює дотримання санкцій.

Визнаючи цю складність, стратегія дотримання санкцій Великобританії заохочує співпрацю та добровільне розкриття інформації.

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Введення санкцій проти рф має вирішальне значення як підтримки цілісності міжнародного порядку, але й підтримки верховенства закону. Попри тверду позицію Королівства щодо дій рф в Україні та запровадження санкцій для стримування подальшої агресії, проблеми правозастосування наголошують на складній природі глобальної економіки та перешкодах на шляху ізоляції такої країни, як рф, пише FT.

Режим санкцій Британії проти рф є частиною ширших зусиль західних країн щодо притягнення росії до відповідальності за її дії в Україні. США та ЄС також запровадили санкції проти росії, спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення. Хоча ці санкції суттєво вплинули на російську економіку, їхня ефективність обмежена інтеграцією рф у світову економіку, зазначає видання.