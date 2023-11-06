Закликаємо польських протестувальників припинити блокаду кордону, це болючий удар у спину України, - посол Зварич

Україна закликає польських протестувальників припинити блокаду кордону.

Про це повідомив у твіттері (Х) посол України в Польщі Василь Зварич, інформує Цензор.НЕТ.

"Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів Польщі з Україною в Хребені, Дорохуську, Корчові - це болючий удар у спину України, яка потерпає від російської агресії. Коридори солідарності між Україною та ЄС перебувають під загрозою. Ми закликаємо покласти край блокаді кордону! " - зазначив він.

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