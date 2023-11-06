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Новини
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Закликаємо польських протестувальників припинити блокаду кордону, це болючий удар у спину України, - посол Зварич

кордон,польща

Україна закликає польських протестувальників припинити блокаду кордону.

Про це повідомив у твіттері (Х) посол України в Польщі Василь Зварич, інформує Цензор.НЕТ.

"Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів Польщі з Україною в Хребені, Дорохуську, Корчові - це болючий удар у спину України, яка потерпає від російської агресії. Коридори солідарності між Україною та ЄС перебувають під загрозою. Ми закликаємо покласти край блокаді кордону! " - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ускладнено рух вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників, - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4822) страйк (208) Польща (8634) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+19
Польські перевізники бардзо хочуть змінити баранку на лопату і замість перевозок копати окопи. Ідіоти...
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06.11.2023 16:54 Відповісти
+15
Польские перевозчики, рубли не пахнут?
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06.11.2023 16:51 Відповісти
+11
Перекрили надходження зброї і БК через кордон. Помагають братушкам штурмувати Авдіївку...
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06.11.2023 17:02 Відповісти
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Польские перевозчики, рубли не пахнут?
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06.11.2023 16:51 Відповісти
Якщо пошукати, то так воно й є. Ви в Ізраілі московські вуха не побачили 7 жовтня?
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06.11.2023 17:04 Відповісти
Польські перевізники бардзо хочуть змінити баранку на лопату і замість перевозок копати окопи. Ідіоти...
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06.11.2023 16:54 Відповісти
Польскі перевізники мабуть хочуть самі повоювати з московією. Друге диво на Віслі я їм не обіцяю
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06.11.2023 18:04 Відповісти
Чому перекроили, в чому причина?
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06.11.2023 17:00 Відповісти
Перекрили надходження зброї і БК через кордон. Помагають братушкам штурмувати Авдіївку...
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06.11.2023 17:02 Відповісти
А куда місцева влада дивиться?
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06.11.2023 17:18 Відповісти
Лишилось полякам тільки війну оголосити Україні. Ну щоб вже до кінця гітлєра зі сталіним косплеїти..
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06.11.2023 17:01 Відповісти
А чому ,,расходи,, на автомобіль нижчі? З платнею зрозуміло.
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06.11.2023 17:06 Відповісти
От твої поляки хай зроблять, як у наших, і потім конкурують.
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06.11.2023 17:07 Відповісти
Блокирование Украины Польшей началось не вчера.

Как « будущему члену» ( договор про ассоциацию) ЕС дал Украине право на торговлю и транзит.

Но Польша пошла против ЕС.

Разговоры о демпинге на товары из Украины это тупая отмазка. Нет такого « правила» в условиях ЕС.

Почему так себя ведет правящая правая партия в прольше?
Популизм и заигрывание с частью избирателей.
Влияние ( подкуп) части политиков мацевой исключить нельзя. Скорее наооборот…
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06.11.2023 17:21 Відповісти
Тому що в Європі є вимоги до транспорту вантажного євро5, євро6, а наші з росіі/беларусі кинулися в європу на євро2,3,4, ітд.....минулого року наша влада мала можливість це забалансувати, але рейтинги/електорат важливіший...от поляки і врубили блокаду.....а цим не обеженням щодо транспорту, добивають і українські компанії логістичні, які працюють по міжнародці, тому що купляли євро5, євро6. А утримування старої і нової техніки це принципово різні цифри. логістика кров економіки, а ця недолуга влада руйнує все, до чого б не взялась
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06.11.2023 17:45 Відповісти
Польські перевізники домінують в Європі, і тут українці їм створюють конкуренцію.Польща здається відмовилася від комунізму і перейшла до конкурентної економіки.Здається що ні, в головах і далі совок.
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06.11.2023 17:06 Відповісти
Бидлоїди не розуміють, що демпінг це коли при приблизно однаковій собівартості один з конкурентів, щоб захопити ринок, починає продавати товар (послуги) собі в збиток, інколи навіть нижче собівартості. Пан поляк або дійсно не розуміє, або прикидається, що такий тупий.
І де в цьому випадку демпінг з сторони українських перевізників, коли у них собівартість дійсно набагато нижча, ніж у поляків?
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06.11.2023 17:14 Відповісти
в Європі високі вимоги до комерційної техніки. будь-якого сегменту. Україна, навіть, не наблизилась до того рівня. І ще довго не наблизиться
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06.11.2023 17:47 Відповісти
Дивно, а чому Румунія, Словаччина, Чехія, Німеччина, Італія, Франція, Австрія спокійно пропускають наші фури?
Виходить, що щось не так у поляків?
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06.11.2023 18:58 Відповісти
не порівняти просто який обєм іде через польські пункти і тих країн, що ви написали. Навіть, зерно в порти прибалтійські йде через Польщу.
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06.11.2023 19:30 Відповісти
яка різниця який об'єм?
Чому Румунія, Словаччина, Чехія, Німеччина, Італія, Франція, Австрія спокійно пропускають наші фури?
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06.11.2023 19:58 Відповісти
Покажи мені на карті, де Україна межує з Німеччиною, Італією, Францією, Австрією і як вони спокійно пропускають наші фури.!? ( Яскраві наслідки дистанційного навчання)
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06.11.2023 20:23 Відповісти
Ще раз.
Наші виробники малини почали оминати Польщу і постачати продукцію через Румунію, Словаччину до Німеччини, Франції, Австрії, Італії.
Так зрозуміло?
Мдяяя. Дійсно, помітно, що ти на дистанційному навчанні.
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06.11.2023 20:32 Відповісти
боневтік **********
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06.11.2023 17:18 Відповісти
Подавати в суд і хай ці дебіли компенсовують втрати!! Про зону вільної торгівлі не чули ???
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06.11.2023 17:19 Відповісти
Вже подали скаргу до міжнородного суд за порушення правил торгової.

Моравецький попер ще сільніше, та скаргу тимчасово « відкликали»…
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06.11.2023 17:25 Відповісти
Про стандарти ЄС не чули? Україні до них ще дуже і дуже далеко. І в транспортних стандартах, те саме. І в Угоді із СОТ Україна мала гармонізувати технічні стандарти, але після 2019 чиновники не знають і не розуміють що то таке...яких вибрали = таке маєте
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06.11.2023 19:32 Відповісти
Зебилы пользуются доверием , зарабатывают и на перевозке... До войны было 100 с чем-то ежесуточных заездов наших фур, ща около 800. поляки -водители жалуются, шо наши пустые фуры не товар везут в Украину, а гасают по Европе ищут перевозки внутри Евросоюза, забирают работу у поляков. Так же наши, как и кацапы , создают фирмы и заводят сомнительные деньги в Польшу, как и наших рабочих привозят, которым платят только четверть зарплаты, в то время как поляки выплачивают по 100% за аналогичную работу... Короче, полякам штрейкбрехеры не очень то льстят.
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06.11.2023 17:24 Відповісти
100 разрешений на въезд, ща 800.
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06.11.2023 17:30 Відповісти
Это не зебилы дружок, это статус кандидата в ЕС дает такие привилегии, а польским фермерам ,водителям, и все остальным- плевать на договоренность Украины и ЕС,
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06.11.2023 22:14 Відповісти
Треба було зернові не продавати одразу після перетину кордону з Польщею, а везти згідно умов. І чому цей посол замовчує шо зернові експортували оті слуги з кровавої партії зеленского - не начасі. Поляки винні.
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06.11.2023 17:44 Відповісти
Продати зразу після перетину кордону продати неможливо. Не пишіть акалєсіну.
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06.11.2023 18:28 Відповісти
Та звісно по марафону казали що неможливо. Ви, напевно, ніколи не займались експортом, та не знаєте - за гроші можна все.
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06.11.2023 18:32 Відповісти
Ви тільки що звинуватили поляків у корупції.
зелений марафонєц тут не до чого. зерно неможливо було продавати після перетину кордону. Такого й не було. Польща наплювала на законодавство ЄС.

Якось, мені зустрівся, випадково у поїзді, якійсь менеджер київського театру. це 2002 рік був. І він, в тамбурі, почав лаяти Кучму. І каже:
"мій дід Мойша, після війни, продавав на базарі шнурки. З 15 рублів, що він заробив за день, 7 рублів віддавав міліціонеру, 3 рублі директору базару, а решту приносив додому. І ми файно жили. Знаєш, чому Кучма mydak? Тому, що він не вміє ділитися."

Так і в цьому випадку. Полякі mydaki,тому що не вміють ділитися.
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06.11.2023 19:15 Відповісти
Польша технічний стандарт щодо обладнання для перевезення в температурних режимах має з 1986, Італія з 1976, оркостан з 2020. Українськи чиновники не розуміють, що таке технічний стандарт - кажуть про гігієну закон ж прийняли, що ще хочете. То може це Україна не знає, а не Польша чи інша європейська країна?
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06.11.2023 19:39 Відповісти
чому Румунія, Словаччина, Чехія, Німеччина, Італія, Франція, Австрія спокійно пропускають наші фури?
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06.11.2023 20:01 Відповісти
вони брали на зберігання зерно у фермерів, потім воно сщезало десь для них. Та ті зберігачі знали де зерно - задешево тулили його в Європі. Ви знаєте скільки вивезли в сіру і не повернули валюту в Україну? Ви поцікавтесь скількох фермерів кинули у 2022...все має причинно-наслідкові звязки....і ця історія наслідок недологих дій зеленої влади
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06.11.2023 19:37 Відповісти
Розумники, які тут пишуть х-ню. Ви хоч раз під час війни були на кордоні? Ви бачили шо творять наші митники і з українцями і з тими ж поляками? Раз в тиждень з Львова від митниці (по чутках) їздить 3-тонний бус і везе в Київ готівку, повний бус. І що ви хочете від поляків?
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06.11.2023 18:06 Відповісти
Оце маячня!!!
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06.11.2023 18:27 Відповісти
Ви бот від зеленопастви? Всі знають, що митники деруть зі всього що можуть. Навіть, запчастини до дронів обкладають взятками. Ви це захищаєте? А скількох зрадників та іх майна, коштовностей по зеленому коридору випустили з країни? Вам почати перераховувати всі відомі факти?
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06.11.2023 19:41 Відповісти
дура
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06.11.2023 20:00 Відповісти
це все на що спроможна зепаства. Читати не вмієте, аналізувати не вмієте, критичне мислення відсутнє. Це ви відповідальні, хто голосував за зєлєнь, у всіх смертях і знищенному майбутньому, бо ви настількі тупі, що більше ніж, окрім своїх власних інтересів, ні про що попіклуватись, подумати, попрацювати не можете. Малиною вона тут все пояснює. це ваш рівень - фоп і зєлєнь внаглу краде, виводячі гроші з бюджету і через фоп - нічого не бояться....зборище фопів з стокгольмським синдромом - 73%ві
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07.11.2023 10:01 Відповісти
прочитайте уважно комент, котрий над вашим.
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10.11.2023 18:06 Відповісти
@3-тонний бус і везе в Київ готівку, повний бус.@

а ты за рулем этого буса ? )))
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06.11.2023 19:17 Відповісти
А чи можливо, взагалі, припинити везти в ЄС продукцію через Польщу, якщо поляки виявилися повними неадекватами? Інших шляхів не існує?

Наші виробники малини, наприклад, давно послали Польщу на@єр і об'їжджають цих неадекватів через Румунію та Словаччину й продають продукцію в Німеччину, Францію і т.д.

Хай поляки своє лайно самі жеруть. Як згадаю їхні сосиски Duda - жесть! Оце лайно!
А в ЄС наші товари беруть, а не польські, наші продукти кращі за польських.
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06.11.2023 18:37 Відповісти
А взагалі, мені здається, що поляки нам заздрять чорною заздрістю.
От звідси й їх неадекватна поведінка.
Вони ж опублікували, як поляки будуть з кацапам воювати: два тижні, а потім пів Польщі відають кацапу. А ми б'ємо кацапа вже два роки.
Здається, що тут уся відповідь на неадекватну поведінку сусіда.
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06.11.2023 18:41 Відповісти
Додайте до цього гроші Кремля, які вони платять смі та продажним політикам…
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06.11.2023 19:09 Відповісти
Надо дать полякам Пошлую Молли послушать ,так они вам не только дороги перекроют😅
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06.11.2023 20:04 Відповісти
отаке відношення і призведе до того, що нас просто на мирну угоду із кацапією відправлять, бо пів країни неадекватів, разом із Зеленським
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06.11.2023 19:43 Відповісти
Так поляки зараз це і роблять.
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06.11.2023 20:04 Відповісти
це не поляки роблять, а дурна і тупа українська влада, яких вибрали недолугі та примітивні люди.... невже аналізувати не вмієте? критичне мислення відсутнє? очевидні факти не бентежать?
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06.11.2023 20:09 Відповісти
Слухайте, малину ми вже почали возити оминаючи Польщу.
Причому тут влада?
Це зелені наказали нашим виробникам возити малину, оминаючи Польщу?
Чи ми почали возити продукти, щоб уникнути неадекватної поведінки сусіда?

Ви про факти очевидні? Так дайте їх!
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06.11.2023 20:15 Відповісти
Поляки нас не шантажували, що перекриють транзит зброї? Було? Було!
Тільки за океану так гримнули, що Дуда побіг вибачатися, що то усі не так зрозуміли й то все було вирвано з контексту. Було? Було!
Такий підлий шантаж це теж стандарт ЄС?
І зараз, що вони роблять? Це повна неадекватність!
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06.11.2023 20:11 Відповісти
транзит зброї та гуманітарні вантажі пропускають....що і на чиє замовлення ви тут розганяєте?
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07.11.2023 10:03 Відповісти
Почитайте свіжі новини і побачите, що поляки гальмують й критичні перевезення.
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08.11.2023 16:18 Відповісти
які ви всі, зелені, убогі і недалекі...просто не знаю, як ця країна має вижити із такими
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07.11.2023 10:04 Відповісти
Завжди ненавидів зелену погань, але ви ще гірше за неї, бо ви тупі генетично.
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08.11.2023 16:21 Відповісти
Треба не закликати а фіксувати протизаконні дії, рахувати збитки і йти до суду.
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06.11.2023 21:53 Відповісти
 
 