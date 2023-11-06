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Новини Війна
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Дітей на окупованих територіях росіяни змушують плести маскувальні сітки для рашистів, - Центр нацспротиву

діти,окупація

Російські загарбники на окупованих територіях змушують дітей плести маскувальні сітки для військ рф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією. Зокрема дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що за прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завершили формування "військкоматів" і налагодили систему мобілізації на окупованих територіях півдня, - Центр нацспротиву

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Ну якщо батькі ждуни і ******* то діти так будуть плести сітки поки що а згодом і в штурммясо підуть так що думайТЕ!
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06.11.2023 17:17 Відповісти
Тож нехай всі полонені агресори теж плітуть у нас маскувальні сітки для ВСУ, аби український хліб дарма не їсти.
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06.11.2023 17:22 Відповісти
Поля розміновувати
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06.11.2023 17:23 Відповісти
А що там Гамнесті Інтернешнел мовчить? Це ж військовий злочин! Без строку давності і з універсальною юрисдикцією. Потім тих "вчителів" та всіх причетних до цього будуть на схилі літ ловити як нацистських злочинців.
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06.11.2023 17:24 Відповісти
Той зашкварений гамнесті язик в д**і тримає(в чиїй всім відомо).
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06.11.2023 17:28 Відповісти
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06.11.2023 17:36 Відповісти
Это 100 процентов инициатива училок. Всю эту совковую сволочь продажную надо было увольнять. Но государство не думало о нацбезопасности вообще. За распилами и откатами просто некогда.
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06.11.2023 17:44 Відповісти
 
 