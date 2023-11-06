Дітей на окупованих територіях росіяни змушують плести маскувальні сітки для рашистів, - Центр нацспротиву

Російські загарбники на окупованих територіях змушують дітей плести маскувальні сітки для військ рф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією. Зокрема дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що за прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.

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