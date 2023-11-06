Дітей на окупованих територіях росіяни змушують плести маскувальні сітки для рашистів, - Центр нацспротиву
Російські загарбники на окупованих територіях змушують дітей плести маскувальні сітки для військ рф.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією. Зокрема дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що за прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Serhiy Talatynnik
показати весь коментар06.11.2023 17:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виталий Коломиец
показати весь коментар06.11.2023 17:22 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар06.11.2023 17:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Антип61
показати весь коментар06.11.2023 17:24 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.11.2023 17:28 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
✘
Алекс Скела
показати весь коментар06.11.2023 17:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksander Khomenko
показати весь коментар06.11.2023 17:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль