УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9510 відвідувачів онлайн
Новини
1 870 11

У ЄС заперечили, що нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із рф, - ЗМІ

єс

Дипломатичні джерела у Євросоюзі назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Інтерфакс-Україна сказав європейський дипломат у Брюсселі, що обіймає високу посаду.

"Якби це було правдою, я про це знав би", - заявив він.

Відповідаючи на запитання агентства про можливий перегляд видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник журналістів зазначив, що "допомога вже в дорозі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодних таємних переговорів з рф Україна не веде, - Кулеба

Високопоставлений європейський дипломат також торкнувся питання підготовки України, яка перебуває у стані війни, до членства в ЄС.

За його словами, станом на сьогодні йому не відомий зміст рекомендацій Єврокомісії щодо можливого початку переговорів про членство.

"Ми не маємо чекати закінчення війни для того, щоб Україна готувала себе до членства. Це те, що Україна хоче робити, і ми її в цьому підтримаємо", - наголосив дипломат ЄС.

Читайте також: Найкращим шляхом для стабільності в Україні є членство в ЄС, - фон дер Ляєн

Автор: 

Євросоюз (13680) переговори з Росією (1306)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Щупають реакцію. Поганий знак.
показати весь коментар
06.11.2023 17:31 Відповісти
+4
Але ж ''диму без вогню не буває''
показати весь коментар
06.11.2023 17:51 Відповісти
+2
Натякнули зелі оманському і єрмаку, щоб і не думали
показати весь коментар
06.11.2023 17:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щупають реакцію. Поганий знак.
показати весь коментар
06.11.2023 17:31 Відповісти
Натякнули зелі оманському і єрмаку, щоб і не думали
показати весь коментар
06.11.2023 17:40 Відповісти
...
показати весь коментар
06.11.2023 17:48 Відповісти
Але ж ''диму без вогню не буває''
показати весь коментар
06.11.2023 17:51 Відповісти
Значить почали здати південь з Кримом і Донбасом а ми вас в ЄС колись там і в НАТО колись та
показати весь коментар
06.11.2023 17:59 Відповісти
А як же зрада?
показати весь коментар
06.11.2023 18:00 Відповісти
"
показати весь коментар
06.11.2023 18:04 Відповісти
хрипатий завів ту ж пісеньку. що і Вітя Ростовський в листопаді 2013 - на нас тиснуть, нас прєдалі і т.д. Але вітя по простетьці прямо сказав і отримав МайданЮ а цей так віщує що ніхто не знає звідки протікло. Хрипатий шифрується.
показати весь коментар
06.11.2023 18:06 Відповісти
Хочемо ми того чи ні, але все йде до того, що до переговорів нашу владу рано чи пізно змусять. Цього року точно цього не буде, а от в наступному скоріше за все спробують натиснути. А з перемогою Трампа в США просто поставлять перед фактом - або переговори, або ніякої допомоги і робіть що хочете.
показати весь коментар
06.11.2023 18:47 Відповісти
зе-дєрьмаки вже роблять вброси в інфопростір,а потім скажуть нам...ви ж бачите,ЄС з нас требує,потрібно робити як нам кажуть.....
показати весь коментар
06.11.2023 18:50 Відповісти
як тільки байден і ЄС починають тиснути нв ЗЕ-бидляччя що обмежать об'єм грошей на війну і на загальний бюджет,такк одразу ці мразі починають п--ти - ЗАПАД НА НАС ДАВИТ!!! в перекладі на людську мову ее= дєрьмак говорить байдену - давайте нам гроші ми будемо крассти - а ви мовчіть і платіть. а то ми зздамося путінгу. вони вже не в перший раз цей фокус провертають. Генії політики.
показати весь коментар
06.11.2023 19:24 Відповісти
 
 