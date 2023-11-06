У ЄС заперечили, що нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із рф, - ЗМІ

Дипломатичні джерела у Євросоюзі назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Інтерфакс-Україна сказав європейський дипломат у Брюсселі, що обіймає високу посаду.

"Якби це було правдою, я про це знав би", - заявив він.

Відповідаючи на запитання агентства про можливий перегляд видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник журналістів зазначив, що "допомога вже в дорозі".

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Високопоставлений європейський дипломат також торкнувся питання підготовки України, яка перебуває у стані війни, до членства в ЄС.

За його словами, станом на сьогодні йому не відомий зміст рекомендацій Єврокомісії щодо можливого початку переговорів про членство.

"Ми не маємо чекати закінчення війни для того, щоб Україна готувала себе до членства. Це те, що Україна хоче робити, і ми її в цьому підтримаємо", - наголосив дипломат ЄС.

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