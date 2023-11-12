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Новини
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Вночі росіяни завдали удару 2 ракетами Х-59 та "Іскандером-М", ППО знищила одну керовану ракету, - Генштаб

х-59

Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Загалом за добу ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Чуйківка Сумської області; Кислівка, Степова Новоселівка, Копанки, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Терни, Новобахмутівка, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське, Шахтарське Донецької області; Роботине Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Автор: 

Генштаб ЗС (6869) обстріл (29517) ракети (4092)


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Топ коментарі
+8
СВинособаки..
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12.11.2023 08:08 Відповісти
+6
Та що там промацувати, все і так зрозуміло. Це не припинеться до тих пір поки в України не буде 50 дивізіонів Петріот чи подібного обладнання. А поки що лише 3.
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12.11.2023 09:36 Відповісти
+4
про удари у відповідь по ростериторії,як завжди,навіть мови немає? ну чому ж кацапам нас не розстрілювати,як куріпок на полюванні?
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12.11.2023 09:51 Відповісти
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СВинособаки..
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12.11.2023 08:08 Відповісти
Свиньи очень даже полезные животные. Собаки вообще прекрасные существа. Зачем же их оскорблять сравнением с орками ?

Поэтому кацапов надо просто называть их историческим названием кассабы:

то есть, живодёрами-убийцами.
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13.11.2023 03:30 Відповісти
Прощупують повітряну оборону.
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12.11.2023 09:23 Відповісти
Та що там промацувати, все і так зрозуміло. Це не припинеться до тих пір поки в України не буде 50 дивізіонів Петріот чи подібного обладнання. А поки що лише 3.
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12.11.2023 09:36 Відповісти
Або поки ми не зруйнуємо всі кацапські ракетні заводи. Але проблема: більшість з них в сибіру та на уралі
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12.11.2023 11:07 Відповісти
Что очень интересно так то что 1 ракетный плюс 63 авиационных равно 64 артудара. То ли совпадение но я вижу такое в каждом сообщении и от всу и от быдлостанцев, война цифр такая мать их
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12.11.2023 09:36 Відповісти
про удари у відповідь по ростериторії,як завжди,навіть мови немає? ну чому ж кацапам нас не розстрілювати,як куріпок на полюванні?
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12.11.2023 09:51 Відповісти
По-перше, чим? По-друге, а ніззя(так "партнери" нам наші кажуть) "каби не било ескалации". Ку...ва, яка ще їм потрібна ескалація? Щоб ***...ла якась ракета такой десь в районі Подсдаму?(не дай боже)
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12.11.2023 10:33 Відповісти
ви розмовляєте з розстріляною куріпкою 😂
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12.11.2023 11:48 Відповісти
ЗСУ бʼють у відповідь проміж рог кацапам, а не по територіям
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12.11.2023 11:47 Відповісти
"А по рогам козла и промеж его ...
И он серенький не выдержат такого ..."

(В.Высоцкий)
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13.11.2023 03:32 Відповісти
 
 