Вночі росіяни завдали удару 2 ракетами Х-59 та "Іскандером-М", ППО знищила одну керовану ракету, - Генштаб

Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Загалом за добу ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Чуйківка Сумської області; Кислівка, Степова Новоселівка, Копанки, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Терни, Новобахмутівка, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське, Шахтарське Донецької області; Роботине Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.