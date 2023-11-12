Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 311 750 осіб (+1100 за добу), 5349 танків, 7559 артсистем, 10073 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 311 750 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 311750 (+1100) осіб,

танків - 5349 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10073 (+32) од,

артилерійських систем - 7559 (+32) од,

РСЗВ - 881 (+2) од,

засоби ППО - 580 (+1) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5632 (+12),

крилаті ракети - 1560 (+1),

кораблі /катери - 22 (+2) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9944 (+19) од,

спеціальна техніка - 1078 (+9).

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