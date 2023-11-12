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Новини Агресія Росії проти України
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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 311 750 осіб (+1100 за добу), 5349 танків, 7559 артсистем, 10073 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 311 750 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 311750 (+1100) осіб,

танків - 5349 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10073 (+32) од,

артилерійських систем - 7559 (+32) од,

РСЗВ - 881 (+2) од,

засоби ППО - 580 (+1) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5632 (+12),

крилаті ракети - 1560 (+1),

кораблі /катери - 22 (+2) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9944 (+19) од,

спеціальна техніка - 1078 (+9).

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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 311 750 осіб (+1100 за добу), 5349 танків, 7559 артсистем, 10073 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА 01

Автор: 

армія рф (18034) Генштаб ЗС (6869) ліквідація (4146) знищення (7692)


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Топ коментарі
+19
Єнот підьом.
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12.11.2023 08:22 Відповісти
+15
нехило - второй день подряд больше 1тыс. орков
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12.11.2023 08:42 Відповісти
+13
М'ясна гойда приває
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12.11.2023 08:50 Відповісти
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Єнот підьом.
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12.11.2023 08:22 Відповісти
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12.11.2023 08:38 Відповісти
Як звичайно, вихідні дні спокійніші за будні і задекларовані Генштабом втрати знижуються.
Тут же намолот капітальний.
Хоча погода не радує та й місяць боїв за Авдіївку мав ослабити натиск.
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12.11.2023 08:41 Відповісти
Може де оптом...
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12.11.2023 08:58 Відповісти
Вихідні (неділя) ми побачимо завтра.
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12.11.2023 09:39 Відповісти
нехило - второй день подряд больше 1тыс. орков
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12.11.2023 08:42 Відповісти
Так , 10го було 800, але 9 теж тисяча )
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12.11.2023 09:27 Відповісти
М'ясна гойда приває
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12.11.2023 08:50 Відповісти
За планом.
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12.11.2023 09:35 Відповісти
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12.11.2023 12:46 Відповісти
Минув 3549 день москальсько-української війни.
102!!! одиниці техніки та 1100!!! чумардосів.
Арта 34!!, броня 39!!, логістика 19!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 9, другий день спецтехніка по 9 і це радує.
В текстовій статистиці забули забрати + 2 корита за день, а було би файно ))
Продовжують радувати чумардоси - більше 1000 за день, якщо такими темпами будуть прагнути на концерт кабзона, то до кінця зими закриють четверту сотню тисяч.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 311 000!!! це більше, ніж таке місто як Курган ...
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12.11.2023 09:22 Відповісти
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12.11.2023 09:25 Відповісти
трохи заспокойся на своєму бойовому дивані і почитай мій пост нижче
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12.11.2023 10:21 Відповісти
Не розказуй що мені робити і не взнаєш куди тобі ходити. Якщо би частіше заходив в коменти під щоденною статистикою на Цензорі, то знав би, що цю тему тут вже задовбались обговорювати. Все вже давно сказано і кожен сформував свою думку. А писати 100 500 раз одне і теж засмічуючи форум нема бажання ...
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13.11.2023 09:41 Відповісти
І окремо про спокій та диван, заспокоюсь я тоді, коли війна закінчиться на умовах України і я спокійно поду на свою зароблену і довгоочікувану військову пенсію ...
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13.11.2023 09:45 Відповісти
400 тис поціновувачей кобзона з обілечуванням в 1000 рил на добу - до 1 березня 109 днів тобто потенційно 109 000 здохликів, перебір у 20 тисяч.
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12.11.2023 10:23 Відповісти
Фігасе шо касети роблчть! А єнот був, чи спить?
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12.11.2023 09:36 Відповісти
10 000 чумардосів з початку місяця.
З такими темпами велика вірогідність що умовну Вологду проскочимо без зупинки.
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12.11.2023 09:37 Відповісти
друзі,я думаю нам треба дещо спокійніше ставитися до цифр генштабу. нагадую,що на момент написання статті для Економіст,Залужний назвав цифру 150 тис.знищених кацох,тобто зараз їх повинно бути 155-156 тис.,аналогічні цифри називають і західні розвідки. до речі,це саме ті розвідки,які відкритим текстом попереджали Україну про неминучий напад і навіть розказували як все буде! в ті часи начгенштабу Шаптала авторитетно заявляв,що генштаб не має даних про можливу війну....
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12.11.2023 10:19 Відповісти
Як тільки мова про те що кацапів дуже багато і мобресурс вони мають невечерпний. Що нам брешуть про втрати ворога завищуючі звітність.
Що кацапи роками можуть вести війну, а ми здуємось - будьте впевнені перед вами ботяра і дата цого регістрації майже завжди 25 серпня
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12.11.2023 10:35 Відповісти
а....тепер буду знати...стоп! це ви на Залужного натякаєте з його статтею в Економіст? ну ви даєте.... до речі,ОПУ теж лає його за цю статтю
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12.11.2023 10:46 Відповісти
Ну поперше Валерій Федорович написав ессе і дав інтерв'ю журналу (Британьскому) тобто вйого роздуми були спрямовані в першу чергу на Захід. Те що наші журналісти нависмикували звідти, перекрутили під своє розуміння і підняли хай таки проканало для 73%. Звернись до оригіналу і більше не пиши дурню про 150 тисяч бо мова йде про весіньо-літній контрнаступ і про те чому такі великі сподівання на нього не були реалізовані на практиці.
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12.11.2023 11:04 Відповісти
Йди обтікай ,ботва насував тобі за комірець та у всі отвори
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12.11.2023 11:50 Відповісти
ще один свідок розгрому кацапів за 3 тижні....де вас тільки таких роблять,і головне,чим вас таких роблять?
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12.11.2023 11:56 Відповісти
Ну, не на смітнику й не пальцем, як тебе.
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12.11.2023 12:56 Відповісти
розумію,на смітнику знайшли тебе,друже...а от зроблено тебе,підозрюю,нефритовим стержнем віслюка...згинь,продовжувач роду віслюків!!
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12.11.2023 14:28 Відповісти
Ну й фантазії у тебе! Підглядав, певно, за своєю мамцею? Для тебе, очевидно, є таємницею, що не у всіх так?
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13.11.2023 22:23 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566682-to-50-ci-25-tisac-likvidovanih-abo-comu-v-riznih-dzerelah-vtrati-rf-u-cij-vijni-vidriznautsa.html
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12.11.2023 12:54 Відповісти
https://podrobnosti.ua/2479557-8052-na-korist-ukrani-osint-oryx-opublkuvali-vtrati-tehnki-arm-rf-zsu-za-17-20-serpnja.html
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12.11.2023 13:04 Відповісти
 
 