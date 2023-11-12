Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 311 750 осіб (+1100 за добу), 5349 танків, 7559 артсистем, 10073 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 311 750 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 311750 (+1100) осіб,
танків - 5349 (+7) од,
бойових броньованих машин - 10073 (+32) од,
артилерійських систем - 7559 (+32) од,
РСЗВ - 881 (+2) од,
засоби ППО - 580 (+1) од,
літаків - 322 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5632 (+12),
крилаті ракети - 1560 (+1),
кораблі /катери - 22 (+2) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9944 (+19) од,
спеціальна техніка - 1078 (+9).
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Тут же намолот капітальний.
Хоча погода не радує та й місяць боїв за Авдіївку мав ослабити натиск.
102!!! одиниці техніки та 1100!!! чумардосів.
Арта 34!!, броня 39!!, логістика 19!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 9, другий день спецтехніка по 9 і це радує.
В текстовій статистиці забули забрати + 2 корита за день, а було би файно ))
Продовжують радувати чумардоси - більше 1000 за день, якщо такими темпами будуть прагнути на концерт кабзона, то до кінця зими закриють четверту сотню тисяч.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 311 000!!! це більше, ніж таке місто як Курган ...
З такими темпами велика вірогідність що умовну Вологду проскочимо без зупинки.
Що кацапи роками можуть вести війну, а ми здуємось - будьте впевнені перед вами ботяра і дата цого регістрації майже завжди 25 серпня