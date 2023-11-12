Через втрату техніки та нестачу навченого персоналу РФ все частіше під час штурмів спирається на піхоту, - ISW

Росіяни через втрату техніки та брак належним чином підготовленого особового складу все частіше розраховує на "піхотні лобові атаки" у війні проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

11 листопада один військовий блогер наголосив, що російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплень у лісових масивах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву будь-де на фронті. Він зазначив, що немає можливості підготувати достатню кількість російського персоналу для інтенсивного фронтового наступу, необхідного для значного просування в Україні.

Інший "воєнкор" у відповідь стверджував, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР).

Перший військовий блогер відповів на коментар про "відродження піхоти" і зазначив, що це спостереження є негативним відображенням втрат російської техніки та поганої координації на передовій, що спричинило залежність від тактики штурму.

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Telegram-канал, пов’язаний із російським спецназом, також поскаржився, що залежність від фронтових ударів під керівництвом піхоти завдає шкоди всім підрозділам спецназу, які дислокуються в Україні. Сили спецназу не призначені для проведення таких штурмів під керівництвом піхоти, як стандартна російська мотострілецька піхота, і деякі російські джерела явно розчаровані наслідками неправильного застосування таких елементів спецназу.

"Раніше ISW зазначала, що російські сили все більше покладаються на такі фронтові атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки. Схоже, що російський Генштаб значною мірою покладається на фронтальні наступи як переважаючу тактику в Україні як важливу частину російського вирішення проблем "військового паритету", - зазначили аналітики.