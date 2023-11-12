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Через втрату техніки та нестачу навченого персоналу РФ все частіше під час штурмів спирається на піхоту, - ISW

рф,армія

Росіяни через втрату техніки та брак належним чином підготовленого особового складу все частіше розраховує на "піхотні лобові атаки" у війні проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

11 листопада один військовий блогер наголосив, що російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплень у лісових масивах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву будь-де на фронті. Він зазначив, що немає можливості підготувати достатню кількість російського персоналу для інтенсивного фронтового наступу, необхідного для значного просування в Україні.

Інший "воєнкор" у відповідь стверджував, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР).

Перший військовий блогер відповів на коментар про "відродження піхоти" і зазначив, що це спостереження є негативним відображенням втрат російської техніки та поганої координації на передовій, що спричинило залежність від тактики штурму.

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Telegram-канал, пов’язаний із російським спецназом, також поскаржився, що залежність від фронтових ударів під керівництвом піхоти завдає шкоди всім підрозділам спецназу, які дислокуються в Україні. Сили спецназу не призначені для проведення таких штурмів під керівництвом піхоти, як стандартна російська мотострілецька піхота, і деякі російські джерела явно розчаровані наслідками неправильного застосування таких елементів спецназу.

"Раніше ISW зазначала, що російські сили все більше покладаються на такі фронтові атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки. Схоже, що російський Генштаб значною мірою покладається на фронтальні наступи як переважаючу тактику в Україні як важливу частину російського вирішення проблем "військового паритету", - зазначили аналітики.

Автор: 

армія рф (18034) бойові дії (4178) ISW (653)


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Топ коментарі
+7
Спираються на піхвоту.
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12.11.2023 08:36 Відповісти
+6
Гении аналитики)))как бы в эту контору устроиться
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12.11.2023 08:29 Відповісти
+4
В ПТУ стільки не платять)
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12.11.2023 08:42 Відповісти
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Гении аналитики)))как бы в эту контору устроиться
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12.11.2023 08:29 Відповісти
"Устраиваются" - на работу, в Вашем случае более уместно слово "влаштуватися", оно более точно отображает Ваши намерения.
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12.11.2023 08:54 Відповісти
Баби нарожають від китайців та північнокорейців.
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12.11.2023 08:30 Відповісти
Давайте чесно: Все розвяснюється як взяти до уваги шо Пуйло корисний ідіот-бандит на китайських побігушках. Якого налаштували проти "запада" - на хвилинку його головного ринка. І який тепер кладе молодих чоловіків незаселеної і так країни.
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12.11.2023 08:33 Відповісти
воно кладе непотріб..., а ось ми молодих перспективних чоловіків.
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12.11.2023 09:05 Відповісти
Ніхто його не налаштовував проти Западу.Западом він був і поставлений,щоб тримати рашку слабкою,та викачувати для Западу ресурси.Зараз він винищує населення рашки,посилаючи іх вмирати в Украіні,щоб не заважали у майбутьному захоплювати теріторіі та ресурси.Все це легко вираховується,коли слідкуєш за усім,що трапляється у світі.І це я ще не все написав,бо за правду банять.
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12.11.2023 12:40 Відповісти
якась чергова змова рептилоїдів за ресурси.
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13.11.2023 21:20 Відповісти
Розумник ,вам нагадати за що воює Ізраіль з арабами?
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17.11.2023 15:16 Відповісти
я вкурсі, за бабло. ну у арабів є ще чисто релігійний мулька, у них якась надумана ненависть до євреїв, та і взагалі у умусульман до невіруючих якась безглузда нетерпимість.
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17.11.2023 16:51 Відповісти
За бабло?Хм…Ви щось плутаєте.Вони воюють за землю.Це не так важко уточнити.
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17.11.2023 17:39 Відповісти
Чому ненавість надумана?Вони сприймають іх як загарбників.Загугліть для початку,на яких землях стоіть Ізраіль.Частина землі куплена,частина окупована.
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19.11.2023 10:35 Відповісти
ненавись релігійна, а тому надумана, тим більш євреї там бродили набагато раніше ні той зброд, що називають палестинцями.
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19.11.2023 12:16 Відповісти
Така потужна аналітика!
Це не інститут, це ПТУ провінційне
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12.11.2023 08:33 Відповісти
В ПТУ стільки не платять)
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12.11.2023 08:42 Відповісти
Патамуша баби іщьо наражают-ета смаглі павтаріть...
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12.11.2023 08:34 Відповісти
Патамушта такий план-нищити русню у мʼясних штурмах іх же командорами.Зачитайте мій комент вище
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12.11.2023 12:43 Відповісти
Спираються на піхвоту.
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12.11.2023 08:36 Відповісти
Діди спирались
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12.11.2023 08:44 Відповісти
Діди брали Киев за 5 дней. "Немясные" правнуки село в 500 человек несколько месяцев.
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12.11.2023 08:54 Відповісти
Ну таки и "дiдов" там было за 500 000 человек только штрума и танковых, без учета артиллерии и авиации, а у немцев гарнизон был в райне 60 000 человек. Поэтому все так и быстро и относительно бескровно случилось.
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12.11.2023 16:35 Відповісти
Від слова "піхва"?
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12.11.2023 08:53 Відповісти
Як ''ділди ваєвалі''-м'ясом.
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12.11.2023 08:46 Відповісти
Нова романтична термінологія в російській військові агітації, (трупи невстигнувші зробити першого постріла, гімняні тельбухи та відірвані кінцівки) зараз мають назву " ренесанс піхотного бою".
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12.11.2023 08:47 Відповісти
М'ясне асорті "Дружба братніх народів" (для вуличних собак).
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12.11.2023 08:59 Відповісти
Та казали б вже, мовляв, чмобiкосолянка для диких тваринок... Ох, i гладкi ж вони заре.
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12.11.2023 09:48 Відповісти
всі бундесовскі коментатори війни вже давно кажуть, що на сьогодні війна перейшла в "війну резервістів", причому з обох сторін. кадрові військові давно закінчились, щоб з новобранця отримати доброго ********* солдата, потрібно не декілька місяців, а куди більше. для доброго командира - роки. цього часу тепер нема. тому і затикається все резервістами, тому й такі втрати, тому й така ситуація. немає повноцінного часу, щоб вивчити з резервіста ********* солдата, здатного воювати в ******** умовах, з повним володінням наданою ******** технікою, розумінням ситуації в бою, з прийняттям рішення та його координацією з іншими підрозділами.
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12.11.2023 09:16 Відповісти
Ще й командири совкової закалки які думають що воєнком ще пришле, але воєнком вже не пришле.
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12.11.2023 09:23 Відповісти
оцінюють, що основна маса таких залишились тільки серед вищих офіцерів. але в них немає досвіду та знань проводити операції не те що на рівні фронтів, а куди на нижчому. на залужного вказують як на єдиного який в змозі проводити операції на такому рівні. офіцери нижчої та середньої ланки постійно вибувають, а на оволодіння знаннями та навичками керування для нових потрібний більший час, чим вони мають до того як будуть поранені, або вбиті. ну і плюс політичне втручання в керування оп-и, з безуглими та рештою зелених дєрьмаків.
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12.11.2023 09:46 Відповісти
Цей притрушений ISW живе в паралельній реальності.
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12.11.2023 09:22 Відповісти
Якщо кацапські блогери визнають що багато техніки втратили і втрачають, то це і не дивно що кацапам шкода техніки а не людей
Мабуть поступово, але станеться перелом у війні коли кацапи будуть йти без підкріплення техніки, але в ******** війні це не спрацює
Бо піхоту легше знищити ніж бронетанк
Але кацапи це ще не усвідомили, зрозуміють коли буде пізно
Головне щоб Україна накопичувала зброю
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12.11.2023 09:23 Відповісти
Головне, щоб в Україні не закінчилися чоловіки призовного віку до того часу поки ви накопичите зброї.
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12.11.2023 09:38 Відповісти
Вже закінчуються.
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12.11.2023 09:42 Відповісти
потери 100-110 к 200 ти и разной степени тяжести ранения 200к у наших это инфа штабных людей
и как при населении даж 30 млн может заканчиваться моб. резерв не ерепень ипсо кацапской,пару лямов 2 а может и больше если сильно надо будет набереться,например от инфарктов и инсультов больше 400к у нас в год умирает,а тут за почти 2 года войны тыс 150 с 200 и безвозврат потерями.
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12.11.2023 10:06 Відповісти
Повістку ти напевно вже отримав ? Знаю знаю, не служив "плоскостопіє, 3 - є дітей, язва жолудку" білий білет. Але я не знаю тих людей яким повістка не прийшла. Де гвардії насиупу ? Де сотні тисяч мобілізованих ?
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12.11.2023 10:08 Відповісти
Забув добавити, ще тобі 62 роки. Що за інфа штабних, коли по каждому утюгу військові на передку кажуть одне й теж, всі добровольці давно закінчились, резервів не має.
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12.11.2023 10:11 Відповісти
Сам воєнкор, щось не поспішає взяти участь у Ренесансі.
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12.11.2023 10:10 Відповісти
Для Ренесанса піхоти - потрібно мати мізки, а якщо мізки в піхоти з'являться - то вона зрозуміє - що простіше за 3 дні взяти Москву чим Авдіївку
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12.11.2023 10:13 Відповісти
навіщо мізки, головне кількість
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13.11.2023 21:25 Відповісти
Заводы не успевают, но бабы ещё нарожают.
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12.11.2023 11:31 Відповісти
пехота - петухота
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12.11.2023 16:30 Відповісти
 
 