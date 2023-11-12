Сили оборони Півдня про нічну атаку: одну ракету збила ППО, дві влучили по відкритій території. Без критичних руйнувань та постраждалих

Вночі ворог атакував Південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно "Іскандер-М", і керовані авіаційні ракети типу Х-59.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак, силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаїївщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, друга і балістична влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих.

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Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Раніше Генштаб інформував, що вночі росіяни завдали удару 2 ракетами Х-59 та "Іскандером-М", ППО знищила одну керовану ракету