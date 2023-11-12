Сили оборони Півдня про нічну атаку: одну ракету збила ППО, дві влучили по відкритій території. Без критичних руйнувань та постраждалих
Вночі ворог атакував Південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно "Іскандер-М", і керовані авіаційні ракети типу Х-59.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
"Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак, силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаїївщині", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, друга і балістична влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих.
Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.
Раніше Генштаб інформував, що вночі росіяни завдали удару 2 ракетами Х-59 та "Іскандером-М", ППО знищила одну керовану ракету
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль