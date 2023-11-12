Окупанти за добу обстріляли населені пункти трьох районів Харківської області, без постраждалих

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Під ударами окупантів перебували Малі Проходи Харківського району, Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Постраждалих від обстрілів за добу не зафіксовано.

Близько 17:00 11 листопада на дорозі між с. Гракове та с. Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

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