Прикордонник Віталій Переберін загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну. ФОТО
Захищаючи Україну, у протистоянні з російським окупантом загинув прикордонник Віталій Переберін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, Віталій Переберін народився на Донеччині. У 2003 році чоловік призвався до лав ДПСУ, а у 2014 році вперше зустрівся з підступним ворогом на рідній землі. Мужньо захищаючи Батьківщину, разом з побратимами гідно давали відсіч агресору. Майже 13 років військової служби Віталій боронив східні кордони країни.
Повернувшись зі сходу України, військовий продовжив службу в Одеському прикордонному загоні. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами-прикордонниками пройшов чималий бойовий шлях. У надважких умовах героїчно боронили займані позиції, самовіддано тримали оборону та відбивали ворожі атаки.
5 листопада 2023 року Віталій Переберін у черговому бойовому протистоянні з російським окупантом отримав поранення, несумісне з життям.
У Героя-прикордонника залишилися дружина та 9-річний син.
Прикордонники Одеського загону провели в останню путь свого побратима, розділивши біль непоправної втрати з рідними та друзями.
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