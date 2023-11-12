Прикордонник Віталій Переберін загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну. ФОТО

Захищаючи Україну, у протистоянні з російським окупантом загинув прикордонник Віталій Переберін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, Віталій Переберін народився на Донеччині. У 2003 році чоловік призвався до лав ДПСУ, а у 2014 році вперше зустрівся з підступним ворогом на рідній землі. Мужньо захищаючи Батьківщину, разом з побратимами гідно давали відсіч агресору. Майже 13 років військової служби Віталій боронив східні кордони країни.

Повернувшись зі сходу України, військовий продовжив службу в Одеському прикордонному загоні. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами-прикордонниками пройшов чималий бойовий шлях. У надважких умовах героїчно боронили займані позиції, самовіддано тримали оборону та відбивали ворожі атаки.

5 листопада 2023 року Віталій Переберін у черговому бойовому протистоянні з російським окупантом отримав поранення, несумісне з життям.

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