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Новини Війна
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Прикордонник Віталій Переберін загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну. ФОТО

переберін

Захищаючи Україну, у протистоянні з російським окупантом загинув прикордонник Віталій Переберін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, Віталій Переберін народився на Донеччині. У 2003 році чоловік призвався до лав ДПСУ, а у 2014 році вперше зустрівся з підступним ворогом на рідній землі. Мужньо захищаючи Батьківщину, разом з побратимами гідно давали відсіч агресору. Майже 13 років військової служби Віталій боронив східні кордони країни.

Повернувшись зі сходу України, військовий продовжив службу в Одеському прикордонному загоні. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами-прикордонниками пройшов чималий бойовий шлях. У надважких умовах героїчно боронили займані позиції, самовіддано тримали оборону та відбивали ворожі атаки.

5 листопада 2023 року Віталій Переберін у черговому бойовому протистоянні з російським окупантом отримав поранення, несумісне з життям.

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Прикордонник Віталій Переберін загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну 01
Прикордонник Віталій Переберін загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну 02
Прикордонник Віталій Переберін загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну 03
Прикордонник Віталій Переберін загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну 04
Прикордонник Віталій Переберін загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну 05

У Героя-прикордонника залишилися дружина та 9-річний син.

Прикордонники Одеського загону провели в останню путь свого побратима, розділивши біль непоправної втрати з рідними та друзями.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) втрати (4479)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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12.11.2023 09:17 Відповісти
Вічна Слава ГЕРОЮ!
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12.11.2023 09:22 Відповісти
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12.11.2023 10:00 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Віталія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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12.11.2023 10:29 Відповісти
Дуже боляче втрачати Героїв 😪😪😪
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12.11.2023 11:23 Відповісти
Вічна пам'ять герою. Горе родини, горе України, яка втрачає своїх кращих синів. Велика подяка Воїну за захист рідної землі і Царство Небесне його душі. Співчуття родині і малому сину 🙏
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12.11.2023 13:06 Відповісти
Герої не вмирають!
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12.11.2023 13:24 Відповісти
 
 