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Новини
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Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого удару по обласній бібліотеці імені Гончара у Херсоні приміщення зазнало суттєвих руйнувань.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань - по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі - суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює прибережні райони міста

Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні 01
Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні 02
Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні 03
Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні 04
Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні 05
Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні 06
Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні 07

Автор: 

бібліотека (50) обстріл (29517) Херсон (3462)


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Топ коментарі
+14
фашисти як фашисти
вбивати людей та палити книги - це рецепт геноциду ще від гітлера залишився.
коли ж вони вже бумеранга зловлять, ці тварі?
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12.11.2023 09:51 Відповісти
+10
Хер ім а не Херсон.
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12.11.2023 10:25 Відповісти
+6
Фашисты тут не при чем, быдло это и все. Мне вон бабушка говорила что немецкие летчики чтоб не бросать бомбы на город бросали их в озеро неподалеку, озеро осушили лет 12 назад, я ходил туда с гарретом так я тогда понял что это правда, дно просто светит от количества металла в иле
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12.11.2023 10:00 Відповісти
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фашисти як фашисти
вбивати людей та палити книги - це рецепт геноциду ще від гітлера залишився.
коли ж вони вже бумеранга зловлять, ці тварі?
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12.11.2023 09:51 Відповісти
Фашисты тут не при чем, быдло это и все. Мне вон бабушка говорила что немецкие летчики чтоб не бросать бомбы на город бросали их в озеро неподалеку, озеро осушили лет 12 назад, я ходил туда с гарретом так я тогда понял что это правда, дно просто светит от количества металла в иле
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12.11.2023 10:00 Відповісти
Цікаво, це у них, виявляється, вже тоді керовані бомби були. Це ж треба! Завжди вірив у людяність німецьких пілотів під час 2-ї Світової Війни.

ДНРівці теж розповідали байки, як по їхнім позиціям у 14-15рр прилітали замість снарядів болванки із написом "Ізвінитє, всьо что можєм". Якось так.
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12.11.2023 10:57 Відповісти
причому тут керовані, приціли для бомбеметання вже тоді придумали, ну це так добі для загального розвитку. а про динирівців, були б фугаси летіли б фугаси, а що було тим і стріляли. а взагалі, ти д...б, якщо віриш у ті казочки.
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12.11.2023 18:46 Відповісти
де це тобі днр-івці таке розповідали?)))
Наскільки я пам'ятаю, це саме НАШІ постили фоточки, де саме НА НАШІ, українські позиції, пару раз з боку сєпарні/кацапів таке прилітало ще на самому початку кацапської агресії і окупації окремих східних регіонів.
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12.11.2023 20:01 Відповісти
Правильно пишет ув.Андрей Тиброи : невозможно сравнивать орков с немцами:

моя бабушка и многие другие старики мне рассказывали, что перед нанесением бомбовых ударов по советским военным аэродромам в Ставрополе и в Мин-Водах немцы в течение 3-х дней сбрасывали на города десятки тысяч листовок, в которых предупреждали жителей, чтобы в конкретный день бомбардировки аэродромов они заранее ушли бы как можно подальше об военных объектов.
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12.11.2023 22:32 Відповісти
Кацапи захотять Херсон забрати знову.Вони його вже собі в конституцію вписали...
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12.11.2023 10:05 Відповісти
Хер ім а не Херсон.
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12.11.2023 10:25 Відповісти
і що як вписали, у них там багато що вписано, а підтираються як звичайним туалетним папером, ну загалос чим їхня т.з. конституція і є.
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12.11.2023 18:47 Відповісти
Конституція рф для самих же кацапів - це туалетний папір і більше нічого.
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12.11.2023 20:03 Відповісти
Як поживають бібліотеки Бєлгорода, Ростова та Курська? Звісно питання недоречне, адже ми не такі.
Але де та наша армія дронів, де ті розробки на 1000км+. Кацапам техніки вистачає і на фронті бомбити і по тилам бити і бібліотеки руйнувати. Дрони у них збирають на заводах, в ПТУ та навіть на хлебопекарнях.
А що у нас?
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12.11.2023 10:49 Відповісти
А у нас асфальт і шашлики (вже аж перемаринувались). І до сих пір не до всіх дійшло, що московити перелаштували свою економіку на воєнні рейки і націлені на гру у довгу, а нам ще доводиться владі доказувати, що дрон - це ефективна і відносно дешева штука і їх треба як найбільше.
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12.11.2023 11:27 Відповісти
Це війна і це реальність
Але Україна коли завдає ударів по Криму чи РФ то цілі тільки військові
Хтось пише чому по бібліотеках РФ не вдарять
Для України кацапські бібліотеки не мають загрози і Україна дотримується женевської конвенції
Якби Україна не дотримувалася б тоді і допомогу військову ніхто не надав би
ЄС та США країни демократичні тому і вимагають такі правила
А без допомоги вести війну нереально, самі так виробляють і снаряди, дрони, ракети Нептун
Але цього мало ....
Тому давати таку цинічну відповідь РФ Україна не буде
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12.11.2023 11:41 Відповісти
А що там любимчик і карманний ставленник Зебздюка - Ткаченко ???
Він же був міністром, коли Херсон звільнили?
Ми всі вже знаємо, що воно трубку не брало після 24-го лютого, коли до нього телефонували працівники музеїв і бібліотек, які просили допомогти з евакуацією національних цінностей..
А що після визволення? Воно щось зробило? Воно хоча б підземні облаштовані сховища для книг чи перевезення в більш безпечні місія передбачило?
Чи його зеленкуватого розуму вистачило тільки на оте позорище "два - в рожевий, один - в шоколадний" та віджим майна кіностудій????????
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12.11.2023 20:15 Відповісти
хто там з Херсону? Чи не буде бібліотека поповнювати фонди? Я міг прислати своїм коштом непотрібні мені книги. Скажімо українських письменників. Хоч і совкових, але хто хоче вчити мову, мусить читати саме класиків. Тоді дуже слідкували за чистотою. І таких виходок як у подеренв'янського не могло бути в принципі. Бажан, Тичина ( лірика), Чехов. Можу, якщо заберуть оптом, додати кілька томиків Стругацьких. десь був Бредбері та інші. Урсула Ле Гуїн. Прикрашу подарунок двома чи трьома томиками Глазового.
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12.11.2023 22:25 Відповісти
 
 