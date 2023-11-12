Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого удару по обласній бібліотеці імені Гончара у Херсоні приміщення зазнало суттєвих руйнувань.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань - по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі - суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

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