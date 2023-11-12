Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні. ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожого удару по обласній бібліотеці імені Гончара у Херсоні приміщення зазнало суттєвих руйнувань.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань - по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі - суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Тетяна Тать
показати весь коментар12.11.2023 09:51 Відповісти Посилання
+10 Старий Дiдусь #369197
показати весь коментар12.11.2023 10:25 Відповісти Посилання
+6 Andrei Tibroi
показати весь коментар12.11.2023 10:00 Відповісти Посилання
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вбивати людей та палити книги - це рецепт геноциду ще від гітлера залишився.
коли ж вони вже бумеранга зловлять, ці тварі?
ДНРівці теж розповідали байки, як по їхнім позиціям у 14-15рр прилітали замість снарядів болванки із написом "Ізвінитє, всьо что можєм". Якось так.
Наскільки я пам'ятаю, це саме НАШІ постили фоточки, де саме НА НАШІ, українські позиції, пару раз з боку сєпарні/кацапів таке прилітало ще на самому початку кацапської агресії і окупації окремих східних регіонів.
моя бабушка и многие другие старики мне рассказывали, что перед нанесением бомбовых ударов по советским военным аэродромам в Ставрополе и в Мин-Водах немцы в течение 3-х дней сбрасывали на города десятки тысяч листовок, в которых предупреждали жителей, чтобы в конкретный день бомбардировки аэродромов они заранее ушли бы как можно подальше об военных объектов.
Але де та наша армія дронів, де ті розробки на 1000км+. Кацапам техніки вистачає і на фронті бомбити і по тилам бити і бібліотеки руйнувати. Дрони у них збирають на заводах, в ПТУ та навіть на хлебопекарнях.
А що у нас?
Але Україна коли завдає ударів по Криму чи РФ то цілі тільки військові
Хтось пише чому по бібліотеках РФ не вдарять
Для України кацапські бібліотеки не мають загрози і Україна дотримується женевської конвенції
Якби Україна не дотримувалася б тоді і допомогу військову ніхто не надав би
ЄС та США країни демократичні тому і вимагають такі правила
А без допомоги вести війну нереально, самі так виробляють і снаряди, дрони, ракети Нептун
Але цього мало ....
Тому давати таку цинічну відповідь РФ Україна не буде
Він же був міністром, коли Херсон звільнили?
Ми всі вже знаємо, що воно трубку не брало після 24-го лютого, коли до нього телефонували працівники музеїв і бібліотек, які просили допомогти з евакуацією національних цінностей..
А що після визволення? Воно щось зробило? Воно хоча б підземні облаштовані сховища для книг чи перевезення в більш безпечні місія передбачило?
Чи його зеленкуватого розуму вистачило тільки на оте позорище "два - в рожевий, один - в шоколадний" та віджим майна кіностудій????????