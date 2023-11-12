Джонсон запропонував проєкт для уникнення шатдауну уряду США: без допомоги Україні та Ізраїлю

США вдруге за два місяці опинилися на межі шатдауну. Спікер Палати представників США Майк Джонсон представив незвичайний двоетапний законопроєкт для запобігання шатдауну (припинення фінансування уряду), і цей проєкт не містить допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Двоетапність цього плану полягає в тому, що фінансування деяких урядових програм буде подовжено до 19 січня 2024 року, а інших — до 2 лютого. Законопроєкт не передбачає допомогу Україні та Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.

Тимчасова програма фінансування Джонсона швидко наштовхнулася на опозицію з боку Білого дому і багатьох законодавців.

Зазначається, що ізраїльська підтримка не має чіткого шляху до остаточного схвалення в Конгресі, а фінансування України Джонсон хоче розглядати окремо від іншої іноземної допомоги.

Республіканці в Палаті представників сподіваються ухвалити цей захід у вівторок.

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Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила в релізі, що ця пропозиція є "просто рецептом для більшого республіканського хаосу і більшого шатдауну". Вона сказала, що "республіканці в Палаті представників витрачають дорогоцінний час на несерйозну пропозицію, яка була відкинута членами обох партій".

Сенатор-демократ Брайан Шац назвав законопроєкт Джонсона "надзвичайно заплутаним", додавши, що "вся ця нісенітниця коштує грошей платників податків".

"Ми збираємося прийняти чисту короткострокову бюджетну резолюцію. Питання лише в тому, чи зробимо ми це нерозумно і катастрофічно, чи зробимо як дорослі", – написав Шатц на Twitter (X).

Джонсон, який отримав крісло спікера менш ніж три тижні тому, може поставити під загрозу власне політичне майбутнє, якщо його нинішній план не отримає підтримки для ухвалення і він буде змушений піти на стандартну постійну резолюцію, яку можуть прийняти демократи.

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Його попередник, Кевін Маккарті, був усунутий з посади вісьмома республіканцями на початку минулого місяця після того, як він запропонував двопартійний захід, спрямований на запобігання закриття уряду 1 жовтня, коли розпочався 2024 фінансовий рік. Маккарті обрав двопартійний шлях після того, як прихильники жорсткої лінії заблокували республіканський тимчасовий захід, який мав заспокоїти їх.