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Новини
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Джонсон запропонував проєкт для уникнення шатдауну уряду США: без допомоги Україні та Ізраїлю

джонсон

США вдруге за два місяці опинилися на межі шатдауну. Спікер Палати представників США Майк Джонсон представив незвичайний двоетапний законопроєкт для запобігання шатдауну (припинення фінансування уряду), і цей проєкт не містить допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Європейську правду.

"Двоетапність цього плану полягає в тому, що фінансування деяких урядових програм буде подовжено до 19 січня 2024 року, а інших — до 2 лютого. Законопроєкт не передбачає допомогу Україні та Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.

Тимчасова програма фінансування Джонсона швидко наштовхнулася на опозицію з боку Білого дому і багатьох законодавців. 

Зазначається, що ізраїльська підтримка не має чіткого шляху до остаточного схвалення в Конгресі, а фінансування України Джонсон хоче розглядати окремо від іншої іноземної допомоги.

Республіканці в Палаті представників сподіваються ухвалити цей захід у вівторок.

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Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила в релізі, що ця пропозиція є "просто рецептом для більшого республіканського хаосу і більшого шатдауну". Вона сказала, що "республіканці в Палаті представників витрачають дорогоцінний час на несерйозну пропозицію, яка була відкинута членами обох партій".

Сенатор-демократ Брайан Шац назвав законопроєкт Джонсона "надзвичайно заплутаним", додавши, що "вся ця нісенітниця коштує грошей платників податків".

"Ми збираємося прийняти чисту короткострокову бюджетну резолюцію. Питання лише в тому, чи зробимо ми це нерозумно і катастрофічно, чи зробимо як дорослі", – написав Шатц на Twitter (X).

Джонсон, який отримав крісло спікера менш ніж три тижні тому, може поставити під загрозу власне політичне майбутнє, якщо його нинішній план не отримає підтримки для ухвалення і він буде змушений піти на стандартну постійну резолюцію, яку можуть прийняти демократи.

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Його попередник, Кевін Маккарті, був усунутий з посади вісьмома республіканцями на початку минулого місяця після того, як він запропонував двопартійний захід, спрямований на запобігання закриття уряду 1 жовтня, коли розпочався 2024 фінансовий рік. Маккарті обрав двопартійний шлях після того, як прихильники жорсткої лінії заблокували республіканський тимчасовий захід, який мав заспокоїти їх.

Автор: 

Конгрес США (1243) США (23598) Джонсон Майк (143)


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Топ коментарі
+15
цей спікер зіпсувався , давайте нового !
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12.11.2023 09:46 Відповісти
+14
Проблема в тому, що трампістам потрібен "разброд та шатання" в США, їм чим гірше, тим краще. Шатдаун, свари з сусідами, провали у війнах... Щоб на тлі тих неприємностей виставити демократів взагалі та Байдена зокрема лузерами - щоб наступні вибори виграв їх ідол трамп! А тоді той вже не повторить помилку 2020 і знайде спосіб залишитися президентом назавжди - як його куміри: пу та сі!
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12.11.2023 10:05 Відповісти
+11
Яке воно кончене
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12.11.2023 09:57 Відповісти
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хитросделаного быстро завернут с такой его инициативой)
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12.11.2023 09:45 Відповісти
Джонсон показав « лічеко»
Явно проступило друге обличчя.
І це була морда Трампа.

Ще не так давно він співав про захист України.

Але слова « політика» коштують НЕ богато.

Тішить те що Джонсон це конгрес, а сенат потрібен затвідщувати.
Потім ще Байден мае право накласти вето…
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12.11.2023 11:45 Відповісти
цей спікер зіпсувався , давайте нового !
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12.11.2023 09:46 Відповісти
А в чому проблема профінансувати і українське і ізраїльське і питання кордону з Мексикою? Ніби не бідна країна. Обов'язково потрібно проводити політику "захисту інтересів США" валяти дурня як Джонсон і трампісти?
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12.11.2023 09:54 Відповісти
Проблема в тому, що трампістам потрібен "разброд та шатання" в США, їм чим гірше, тим краще. Шатдаун, свари з сусідами, провали у війнах... Щоб на тлі тих неприємностей виставити демократів взагалі та Байдена зокрема лузерами - щоб наступні вибори виграв їх ідол трамп! А тоді той вже не повторить помилку 2020 і знайде спосіб залишитися президентом назавжди - як його куміри: пу та сі!
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12.11.2023 10:05 Відповісти
я вже в конспірологію вірю - ну як можна настільки очевидно руйнувати світопорядок, та ще й будучи республіканцями? Рейган певно зараз подібний до пропелера)
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12.11.2023 10:29 Відповісти
Світопорядок руйнують,розв´язують війни,щоб запропонувати Новий Мировий Порядок,з єдиним правлінням.Я думаю,ви вже дійшли до такоі думки.
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12.11.2023 12:26 Відповісти
може й так.
може взагалі все домовлено.
може планета це взагалі свого роду "ферма". а чо? вірять же в яхве\аллахів, так що чому би не бути планеті "фермою"?(типу "емоції", чи щось таке "комусь" постачати, типу як фермер збирає вовну напр. - вівці навіть не розуміють шо вони просто матеріал)
Ах, ні, то все "масони", хочуть влади всюди, ага.
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17.11.2023 13:15 Відповісти
Не треба іроніі.Все так і є.Ви просто ще не на тому рівні розвитку,щоб дійти до цих висновких.
Читайте побільше,думайте-і все у вас буде.
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17.11.2023 15:20 Відповісти
Це « політична боротьба»- групові інтереси.

А не національні інтереси даржави США.
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12.11.2023 11:47 Відповісти
Яке воно кончене
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12.11.2023 09:57 Відповісти
Уже даже тупой понял что ето кремлевская Гнида. Ето американский Януковощ. Делает все чтобы США разоружить и под рашистов положить. А потом трамписты будут на предвыборных дебатах пальцами тыкать и кричать смотрите до чего Байден довел Америку
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12.11.2023 10:07 Відповісти
Джонсон - підар сектант. Він член таємної організації " Appeal to Heaven"
Ці підари штурмували Капітолій по наказу Трямпа.
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12.11.2023 10:18 Відповісти
Це дуже професійна робота по "саботажу" роботи уряду!
Чувак явно з нею справляється...
Витрачати гроші і час роботи уряду на те, щоб цей уряд ніх*я не робив - саме і є основною ціллю Джонсона і трампістів загалом...
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12.11.2023 10:24 Відповісти
У трампістів є з кого брати приклад: у нас зелені піздунці зі своєю монобільшістю теж ніц корисного для Держави не роблять.
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12.11.2023 11:04 Відповісти
проЙЕкт від слабоумного(він фанатичний віропітек) передбачає настання миру(ну, рашка знищить пару млн. населення і буде мир), так шо логіка в цьому є, просто цей пан "не побачить" гулагів, а тільки побачить шо мир же настав, (Єрмак підписав капітуляцію).
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12.11.2023 10:27 Відповісти
США таки конкретно обос*ались.
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12.11.2023 11:00 Відповісти
так нащо Байдену неконтрольована границя з Мексикою? невже наркобарони спонсують його передвиборчу компанію?
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12.11.2023 11:01 Відповісти
Тому що нелегальні мігранти які згодом легалізуються є потенційними виборцями демократів
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12.11.2023 12:45 Відповісти
Слухаючи різних експертів досі ніх*я не можу для себе зрозуміти : все ж таки ХТО для України кращий ТРАМП або Байден???
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12.11.2023 11:04 Відповісти
Обоє рябоє.Но у Трампа сильний аргумент проти Байдена,яким він козиряє,що при ньому рашка не напала на Украіну.
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12.11.2023 12:29 Відповісти
Рудий просто *******, він тут ніяким боком
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12.11.2023 12:47 Відповісти
І після цього всі ці іларіонови, любарські, боровики та інші "друзі" України будуть розказувати "мудрому наріду" як республіканці на чолі з рудим папугою хочуть посилити допомогу Україні?
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12.11.2023 11:07 Відповісти
Большой неудачей для Украины было поражение Хиллари. У женщин эмпатия к Украине, у мужчин чистый расчет.
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12.11.2023 11:11 Відповісти
Цеж дитина Трампа. А головне -гроші.
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12.11.2023 11:29 Відповісти
Шо ви доколупались до Джонсона.Респпубліканських політиків обрали громадяни США.Вони вам шось винні.Подивиться що обрали громадяни україни(13 злишком міліонів),яке верещало про бариг і алегархів і домовитись"посерединке"Чи амеріканців повинно турбувати доля тупих малоросів.
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12.11.2023 11:56 Відповісти
Підітрись.
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12.11.2023 12:11 Відповісти
Вчи історію та не пиши дурню. Трампісти все роблять для того, щоб раша знову стала новою імперією зла та повторилася карибська криза. І якщо " мудрий американський нарід" цього не розуміє, то хай готується до нової холодної війни та шукає собі бомбосховища
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12.11.2023 12:37 Відповісти
Просте і ясне явище, котре повинна знати кожна людина - США це вельми своєрідна країна, а не "зразок демократії", там багато чого "несподіваного", зокрема споконвічний, скажімо так, егоїзм - ми собі тут живемо, а весь світ десь там - мають право! - це потрібно враховувати, що в пріоритетах США на першому місці США, було, є і буде
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12.11.2023 12:54 Відповісти
США є тим чим зараз є завдяки тому шо вони співпрацють зі світом - а якшо вони такі егоїсти то нехай будують ЧСША ( чучхеїсьтьскі сполучені штати Америки - будуть опиратися виключно на свої ресурси ).
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12.11.2023 13:17 Відповісти
Співпрацювати можна по-різному - наприклад, зробити в сталінському срср всю індустріалізацію - на крові колгоспників, але то таке, гроші не пахнуть, своя депресія економічна важливіша за все
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12.11.2023 13:25 Відповісти
Чим би не займатися трампістам - лишень би Україні не дати ані цента. Ганьба.
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12.11.2023 14:03 Відповісти
1. Попереднього спікера звільнили демократи - тобто Байден.
2. Якби Байден не знищив закон про Ленд Ліз, то конгрес був би зобов'язаний фінансувати Ленд Ліз автоматично!
Це все, що потрібно знати про Байдена.
Трамп ще гірший, але на тлі Байдена американці не хочуть цього бачити.
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12.11.2023 16:20 Відповісти
 
 