Противник збільшив кількість авіаударів із застосуванням КАБів на Таврійському напрямку. Втрати ворога за добу - 572 особи та 32 одиниці техніки, - Тарнавський

Противник збільшив кількість авіаударів. Зокрема, із застосуванням керованих авіабомб.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на таврійському напрямку ворог завдав 30 авіаударів, провів 48 бойових зіткнень та здійснив 712 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1067 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога становлять 572 особи.

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"Знищено 32 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 14 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 7 БпЛА, 1 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Також знищено 4 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника. Ще 21 одиниця військової техніки ворога пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Тарнавський інформує, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.