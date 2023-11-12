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Новини
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Ранковий обстріл Херсону: ворог ударив по приватному сектору, одна людина загинула, одна поранена

херсон

Внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району Херсону з боку російських ворожих військ одна людина загинула і одна поранена.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, армія рф ударила по приватному сектору. Чоловік 64 років на цей момент перебував на подвір'ї. Він помер на догоспітальному етапі.

64-річна жінка ушпиталена. Вона під час удару була в будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по обласній бібліотеці у Херсоні. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює прибережні райони міста.

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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Рік визволення міста, а люди і надалі гинуть. Вибачте, але це просто в голові не вкладається. Ні захисту, ні надії,тільки суха статистика, як підтвердження, що не усі міста України мають право на існування
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12.11.2023 10:36 Відповісти
Нічого, скоро рашистську артилерію ЗСУ відженуть подалі від Херсону.
Ось про що репетують ворожі Z-пабліки:

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12.11.2023 11:08 Відповісти
Вічна пам'ять...
Шкода херсонців...
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12.11.2023 12:45 Відповісти
 
 