Ранковий обстріл Херсону: ворог ударив по приватному сектору, одна людина загинула, одна поранена

Внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району Херсону з боку російських ворожих військ одна людина загинула і одна поранена.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, армія рф ударила по приватному сектору. Чоловік 64 років на цей момент перебував на подвір'ї. Він помер на догоспітальному етапі.

64-річна жінка ушпиталена. Вона під час удару була в будинку.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює прибережні райони міста.