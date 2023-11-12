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Новини
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Погана погода впливатиме на роботу авіації та процес завдання ударів по Україні, - Ігнат

рф,авіація

Найближчим часом на процес роботи авіації суттєво вплине погіршення погодних умов. Зокрема, від погоди залежить процес завдання ворожих ударів по Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз будуть суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це", - сказав він.

Речник також прокоментував нічні удари по Україні та роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривалість повітряних тривог зростає через те, що російські пілоти відпрацьовують дозаправлення в повітрі, - Ігнат

"Відпрацювали, збили ракету - це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україну відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів", - додав Ігнат.

Автор: 

авіація (4194) погода (791) Ігнат Юрій (813)


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Топ коментарі
+7
Коли внутрішні окупанти знищили ракетну програму, а бюджет пустили на відкати по асфальту, залишається сподіватися на погоду.
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12.11.2023 10:56 Відповісти
+3
...а по Россії? чи про це Ігнату краще не нагадувати?
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12.11.2023 10:47 Відповісти
+3
Ці "ігнати" не переводили б стрілки на погоду, а організували б і забезпечили належну ППО і ПРО країни. Іде 21 місяць війни, ворог безкарно нищить нашу промисловість, енергетику, інфраструктуру, порти міста і села, убиває наших людей, а "ігнати" та ін клоуни крім відосіків, монологів, марафонів та ін проп.здонів нічого не зробили.
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12.11.2023 11:19 Відповісти
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Ну по мимо авиации, есть шахеды... Им вроде пофиг на погоду.
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12.11.2023 10:42 Відповісти
...а по Россії? чи про це Ігнату краще не нагадувати?
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12.11.2023 10:47 Відповісти
Коли внутрішні окупанти знищили ракетну програму, а бюджет пустили на відкати по асфальту, залишається сподіватися на погоду.
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12.11.2023 10:56 Відповісти
Ага. Когда то тоже уже говорили что Шахеды боятся морозов.
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12.11.2023 10:58 Відповісти
Як може вплинути погода у нашій країні на пуски ракет стратегічної авіації десь з району Каспія, скажімо? Те саме з шахедами, яких через негоду неможливо буде виявити візуально.
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12.11.2023 11:10 Відповісти
Ці "ігнати" не переводили б стрілки на погоду, а організували б і забезпечили належну ППО і ПРО країни. Іде 21 місяць війни, ворог безкарно нищить нашу промисловість, енергетику, інфраструктуру, порти міста і села, убиває наших людей, а "ігнати" та ін клоуни крім відосіків, монологів, марафонів та ін проп.здонів нічого не зробили.
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12.11.2023 11:19 Відповісти
Зате погода ніяк не заважає роботі ППО.
Залєтайтє к нам на огоньок !!!
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12.11.2023 11:36 Відповісти
не виключено - "По всій Україні повітряна тривога ,через зліт рашистського носія "кинжалів" ...
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12.11.2023 11:41 Відповісти
це що розраховано на домогоспідарок чи що, авіації ніщо не заважає робити пуски ракет та керованих кабанів, крім ПВО великої дальності...
так фронтова менше літає, але і їй погода критично не заважає.
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12.11.2023 11:54 Відповісти
А нашій авіації погана погода допомогає? ДБ!
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12.11.2023 12:40 Відповісти
Найближчим часом на процес роботи авіації суттєво вплине погіршення погодних умов.

Яке глибоке зауваження... а я і не знала...
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12.11.2023 12:45 Відповісти
А я знал.
Помните авиаторы у Экзюпери, пили кофе и курили сигары.
Погода. Месье.
Век прошёл, а ничего и не изменилось.
Сколько дивных открытий просходит.
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12.11.2023 13:04 Відповісти
Вы правы)) Те, кто наверху, точно живут в волшебной какой-то стране, говорят, что в россии это страна розовых пони (???), а у нас как называется? астероид У-019??
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12.11.2023 13:14 Відповісти
Як Гітлер, так і Сталін віддавали належне погоді при наступі. В 1939 році Гітлер тричі відкладав у осінній період наступ у Європі. А у кінці 1944 року спеціально вибрав початок наступу з настанням грудневих туманів. Вважав, що за два тижні прорветься до Антверпена. Не сталось, хоча ударне угрупування було співмірне з авдіївсько-купянським угрупуванням х..... І тут і там особисто керували диктатори, і все впусту. Як визнають "буржуазні історики" причиною провалу стала тривала оборона двох н.п Уфалізу та Бастоні. А перед новим роком розпогодилось, на флангах резерви а в небі вся штурмова авіація. І передок бойова група Пейпера покинула всю техніку та пішла манівцями в дощ та снігопади мимо Бастоні. А оціалістичні історики до цього часу твердять, що наступ в Східній Прусії був спасінням для англо саксів. Так що погода завжди враховувалась, особливо диктаторами.
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12.11.2023 14:49 Відповісти
 
 