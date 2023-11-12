Погана погода впливатиме на роботу авіації та процес завдання ударів по Україні, - Ігнат

Найближчим часом на процес роботи авіації суттєво вплине погіршення погодних умов. Зокрема, від погоди залежить процес завдання ворожих ударів по Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз будуть суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це", - сказав він.

Речник також прокоментував нічні удари по Україні та роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59.

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"Відпрацювали, збили ракету - це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україну відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів", - додав Ігнат.