Росіяни зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку, готуються до нових штурмів, - Сили оборони

На Авдіївському напрямку зменшилась кількість російських наземних атак удвічі в порівнянні з минулою добою, 10 листопада. Наразі військові рф перегруповуються.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, минулої доби окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурми у районі Авдіївки. При цьому окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.

Штупун додав, що російські загарбники активізували авіацію. Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби. Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються завдати втрат українським силам, поки йде перегрупування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка та трупи окупантів після невдалої спроби наступу на позиції ЗСУ біля Авдіївки у жовтні 2023 року. ВIДЕО

"Ми очікуємо, ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних - це певна підготовка до подальших дій", - пояснив речник.