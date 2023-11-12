Росіяни зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку, готуються до нових штурмів, - Сили оборони
На Авдіївському напрямку зменшилась кількість російських наземних атак удвічі в порівнянні з минулою добою, 10 листопада. Наразі військові рф перегруповуються.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, минулої доби окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурми у районі Авдіївки. При цьому окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.
Штупун додав, що російські загарбники активізували авіацію. Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби. Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються завдати втрат українським силам, поки йде перегрупування.
"Ми очікуємо, ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних - це певна підготовка до подальших дій", - пояснив речник.
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Путін засвоїв і удосконалив технологію геббельсівської пропаганди. ******* Росія мало чим відрізняється від гітлерівської Німеччини: фізично знищена опозиція, контрольовані засоби масової інформації та силові структури з необмеженими повноваженнями. Так звані "скрепи" - релігія, мова, додаткова хромосома та безсмертний полк. Не забули і про "юнармію" - це такий гітлерюгенд по-путінськи.
А ще росіяни поцупили у нацистів символіку: "V", якою вони позначають свою техніку під Києвом, носили на шевронах члени "СС". А сумнозвісний знак "Z" у німців називався "вольфзангель" - "вовчий гачок". У різний час вважався символом жорстокої та необмеженої тиранії. "Основні паралелі між нацистською Німечиною і сьогоднішньою Росією полягають у культивуванні виключності. Культивуванні вищості. В культивуванні територіальних загарбань гаслами або лібенсраум - тобто життєвий простір і так званий "рускій мір" в іншому", - додають історики.
Пропагандисти РФ користуються вигадками Гітлера та Геббельса, але зі своїм нюансом.
А так все вірно сказано
Дивні справи твої, Господи