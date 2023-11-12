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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку, готуються до нових штурмів, - Сили оборони

танки,авдіївка,знищення

На Авдіївському напрямку зменшилась кількість російських наземних атак удвічі в порівнянні з минулою добою, 10 листопада. Наразі військові рф перегруповуються.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, минулої доби окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурми у районі Авдіївки. При цьому окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.

Штупун додав, що російські загарбники активізували авіацію. Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби. Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються завдати втрат українським силам, поки йде перегрупування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка та трупи окупантів після невдалої спроби наступу на позиції ЗСУ біля Авдіївки у жовтні 2023 року. ВIДЕО

"Ми очікуємо, ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних - це певна підготовка до подальших дій", - пояснив речник.

Автор: 

бойові дії (4178) Авдіївка (2342) Штупун Олександр (88)


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Топ коментарі
+7
Масова шизофренія та божевілля яких навіть у німців при гітлері не було. Кацапи- це просто якийсь всесвітній пи₴дець🤦
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12.11.2023 11:26 Відповісти
+3
Раз працює кацапська авіація - значить і нашим розвідувальним дронам літать можна А це - треба Бо зараз кацапня підвозить пальне та ********** до фронту І "свіже м"ясо"! Тобто на дорогах рух пожвавився - йдуть автоколони до фронту!
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12.11.2023 11:34 Відповісти
+3
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.11.2023 12:12 Відповісти
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Масова шизофренія та божевілля яких навіть у німців при гітлері не було. Кацапи- це просто якийсь всесвітній пи₴дець🤦
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12.11.2023 11:26 Відповісти
Як свого часу сказав Й. Геббельс, - "Дайте мені засоби масової інформації і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней". -



Путін засвоїв і удосконалив технологію геббельсівської пропаганди. ******* Росія мало чим відрізняється від гітлерівської Німеччини: фізично знищена опозиція, контрольовані засоби масової інформації та силові структури з необмеженими повноваженнями. Так звані "скрепи" - релігія, мова, додаткова хромосома та безсмертний полк. Не забули і про "юнармію" - це такий гітлерюгенд по-путінськи.

А ще росіяни поцупили у нацистів символіку: "V", якою вони позначають свою техніку під Києвом, носили на шевронах члени "СС". А сумнозвісний знак "Z" у німців називався "вольфзангель" - "вовчий гачок". У різний час вважався символом жорстокої та необмеженої тиранії. "Основні паралелі між нацистською Німечиною і сьогоднішньою Росією полягають у культивуванні виключності. Культивуванні вищості. В культивуванні територіальних загарбань гаслами або лібенсраум - тобто життєвий простір і так званий "рускій мір" в іншому", - додають історики.

Пропагандисти РФ користуються вигадками Гітлера та Геббельса, але зі своїм нюансом.
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12.11.2023 12:19 Відповісти
реінкарнація нацистів

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12.11.2023 12:43 Відповісти
Пам'ятаю як воно розповідало років чотири тому перед ортодоксальними євреями що "Гєббєльс-талантлівий чєловєк" Перед євреями,Карл! З пейсами. В своїх капелюхах. А вони сиділи та посміхалися🤦
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12.11.2023 14:27 Відповісти
..."вольфсангель" ... лєбенсраум
А так все вірно сказано
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12.11.2023 15:13 Відповісти
Vielen Dank für die Hilfe!
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12.11.2023 15:16 Відповісти
Хотя гугль-перекладач слова "Вовчий гачок" переклав, як Wolfshaken.
Дивні справи твої, Господи
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12.11.2023 15:24 Відповісти
А читали ВВС, хто Нордстрім того...???
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12.11.2023 11:27 Відповісти
Раз працює кацапська авіація - значить і нашим розвідувальним дронам літать можна А це - треба Бо зараз кацапня підвозить пальне та ********** до фронту І "свіже м"ясо"! Тобто на дорогах рух пожвавився - йдуть автоколони до фронту!
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12.11.2023 11:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.11.2023 12:12 Відповісти
 
 