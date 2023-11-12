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Новини Війна
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Якщо Росію не зупинити в Україні, вона може кинути виклик іншим країнам, - Рінкевич

рінкевич

Для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль проти атак на спільні цінності та міжнародний порядок.

Про це президент Латвії Едгард Рінкевич заявив в інтерв’ю AP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"В інтересах безпеки НАТО "розглядати обидва випадки однаково", сказав він. "Я також вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир в Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", - сказав Рінкевич.

Він зазначив, що українські солдати воюють "дуже хоробро", і Захід зобов'язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості зброї, "тому, що ми не надали стільки, скільки повинні були".

Він сказав, що Росія мобілізує свою економіку, ресурси й військову техніку "для дуже довгої війни". Вона намагалася виграти війну швидко, але зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче "задушити" Україну, сказав він, прогнозуючи, що в найближчі місяці вона повторить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, як це було минулої зими.

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Рінкевич сказав, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні.

Якщо світ побачить, що Європа і Сполучені Штати не в змозі надати підтримку Україні, зазначив латвійський президент, "то я думаю, що це посилить тиск на Ізраїль".

"Також, я думаю, що Іран буде більш наполегливим. Давайте також не забувати про весь азійський регіон, і давайте не забувати про Тайвань ", - сказав він.

Автор: 

Латвія (1370) Рінкевичс Едгарс (178)


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Топ коментарі
+6
Якщо Россія почує смак перемоги, то окупувати Грузію та Вірменію це питання часу, війна на Балканах наступна, так що ЕС є що рахувати, а це і Італію і Іспанію всю Європу впряже в війну, а якщо вони окупують Грузію і Вірменію, то обов'язково з Іраном відріжуть Азербайджан!
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12.11.2023 11:56 Відповісти
+3
Україна це тригер. Все буде залежати від результату нападу на нашу країну. Якщо спільними зусиллями ми випхнемо Москву, то і всі інші світові події на кшталт наміру захвату Тайваня, чи Іранські думки про знищення Ізраілю не відбудуться. Точніше, не почнуться. Вся нечисть, скавуча, полізе назад по норам. Але в поганому для нас випадку вони почують свою силу і все вище означене розпочнеться із скаженою люттю. Дай Боже розуму західним політикам зрозуміти такий розвиток.
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12.11.2023 11:59 Відповісти
+2
Ви про виборців забулися - а вони не тіко в нас якісь не такі .
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12.11.2023 12:03 Відповісти
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Якщо Россія почує смак перемоги, то окупувати Грузію та Вірменію це питання часу, війна на Балканах наступна, так що ЕС є що рахувати, а це і Італію і Іспанію всю Європу впряже в війну, а якщо вони окупують Грузію і Вірменію, то обов'язково з Іраном відріжуть Азербайджан!
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12.11.2023 11:56 Відповісти
Правильно - Едгарс Рінкевичс.
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12.11.2023 11:57 Відповісти
Хто ще не висловив цю епохальну думку?
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12.11.2023 11:58 Відповісти
Україна це тригер. Все буде залежати від результату нападу на нашу країну. Якщо спільними зусиллями ми випхнемо Москву, то і всі інші світові події на кшталт наміру захвату Тайваня, чи Іранські думки про знищення Ізраілю не відбудуться. Точніше, не почнуться. Вся нечисть, скавуча, полізе назад по норам. Але в поганому для нас випадку вони почують свою силу і все вище означене розпочнеться із скаженою люттю. Дай Боже розуму західним політикам зрозуміти такий розвиток.
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12.11.2023 11:59 Відповісти
Ви про виборців забулися - а вони не тіко в нас якісь не такі .
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12.11.2023 12:03 Відповісти
Для Заходу, видно, ніякий не триггер. Бо тоді б вони з перших днів війни надали нам усю зброю, і зараз ми вже на кордонах 91 року стояли. І усілякі диктатори сиділи б на жопі рівно, дивлячись на розшматований трупик *****. А так, диктатура вже почула слабкість Заходу і смак крові, і пішла далі.
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12.11.2023 13:08 Відповісти
Ну, справедливості для, вони с початку війни про можливість наступу росіян на країни Європи не говорили нячого від слова зовсім. На відміну від нас. На цьому ж сайті така думка була з самого початку війни. Цим аргументувалась, наприклад, думка чому Європа зобов'язана нам допомагати. А не по бажанню. Зазаз, все ж таки, щось там у них доходить до деяких політиків можливі наслідки безповідального ставлення до розвитку російської диктатури. Коли вони наввипередки допомагали кацапні у будівництві промислових структур та надавали Москві місця у своїх топових організаціях. І це не тільки комсомольська курва полковник КГБ Меркель, а й низка високопоставлених очільників інших країн. Зараз плоди цих трудів жертимуть всі.
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12.11.2023 13:26 Відповісти
дебіл вона вже кинула, а в тебе все може.
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12.11.2023 12:13 Відповісти
А якщо б зупинити? То і хер би з нею - з тією Україною? Марно я вірив в цінності ((
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12.11.2023 12:23 Відповісти
Точно якийсь недалекий в голові - росія вже кинула виклик світові!!!!! На котрий світ поки що не знайшов правильної спільної відповіді. Потрібно швидше крутитись - шариками в голові в першу чергу - Україні в тому числі!!! А не просто бах-бах...
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12.11.2023 12:34 Відповісти
К сожалению в ЕС и ООН прислушиваются ко всяким россиям и албаниям в угрией. А вот к полякам и странам Балтии у ЕС вопросы - а почему это они не желают принимать мигрантов не европейского и не христианского мира. Надо именно таких принимать чтобы разбавить население как следует.
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12.11.2023 12:38 Відповісти
Бо в них за десятиліття змішаного культур-мультур створилося лоббі проти звичайних европеоїдних християн. Неекзотичні ми.
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12.11.2023 13:30 Відповісти
"може кинути"? Хлопче ти ***нутий? Вони щодня кидають по десять погроз усім сусідам від Польщі до Казахстану.
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12.11.2023 13:44 Відповісти
Хер вас знает. В ООН Украина голосует за ХАМАС и россию, а в частных интервью просит помощи у Запада. Вы уж определитесь - или елка или рыбка...
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12.11.2023 16:04 Відповісти
 
 