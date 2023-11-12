Держприкордонслужба про підняття українського прапора у селищі Тополі на Харківщині: Ситуація непроста, наші сили контролюють, щоб ворог там не міг закріпитися
Сили оборони України наразі не мають змоги постійно перебувати у селищі Тополі на Харківщині, однак постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися
Про це речник Держприкордонної служби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися", - зазначив він.
Демченко також додав, що прикордонники своїм встановленням прапора нагадали, що це - українська земля, і окупантам робити на ній нічого.
Він пообіцяв, що бійці робитимуть так і надалі.
Раніше повідомлялося, що 11 листопада бійці бригади "Сталевий кордон" підняли український прапор у селищі Тополі Харківської області, яке перебувало в "сірій зоні".
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То виходить, що ворог після цього там побував і наш прапор скинув. І лише через два місяці ДПС відновила контроль над цим прикордонним селищем.
Там, згідно з текстом статті, є залізнична станція. Шукаємо, Віка знає лише одну станцію Тополі: https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)¶ms=49_57_37_N_37_54_30_E_type:railwaystation_region:Ukraine_scale:100000 49°57′37″ пн. ш. 37°54′30″ сх. д..
У Харківській області дійсно є приниймлі два селища Тополі: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5) 49°57′56″ пн. ш. 37°54′33″ сх. д. (населення 860 осіб) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) 50°01′00″ пн. ш. 37°55′00″ сх. д. (населення 261 особа).
До станції явно ближче перше селище (там, де 860 осіб), і саме туди веде посилання зі сторінки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) станції Тополі .
https://hdrezka.me/films/thriller/61093-ubiyca-2023.html
Рівно 50 років тому, 4 травня 1966-го КДБ УРСР розпочав слідство у резонансній справі, про яку ще довго перешіптувалися люди, і яка злякала керівну верхівку республіки. Адже в святковий день 1 травня над столицею замайорів жовто-блакитний прапор - на даху Київського інституту народного господарства!
Ніколи раніше в червоному Києві такого не було. Про цю виняткову подію голова КДБ УРСР Віталій Нікітченко 3 травня доповів ЦК КПУ в спеціальному повідомленні № 225/н із грифом "таємно". "Приняты меры к розыску преступника", - повідомив він.
https://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2016/05/160504_ukrainian_flag_kyiv_blog_she