Держприкордонслужба про підняття українського прапора у селищі Тополі на Харківщині: Ситуація непроста, наші сили контролюють, щоб ворог там не міг закріпитися

Сили оборони України наразі не мають змоги постійно перебувати у селищі Тополі на Харківщині, однак постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися

Про це речник Держприкордонної служби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися", - зазначив він.

Демченко також додав, що прикордонники своїм встановленням прапора нагадали, що це - українська земля, і окупантам робити на ній нічого.

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Він пообіцяв, що бійці робитимуть так і надалі.

Раніше повідомлялося, що 11 листопада бійці бригади "Сталевий кордон" підняли український прапор у селищі Тополі Харківської області, яке перебувало в "сірій зоні".