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Держприкордонслужба про підняття українського прапора у селищі Тополі на Харківщині: Ситуація непроста, наші сили контролюють, щоб ворог там не міг закріпитися

тополі

Сили оборони України наразі не мають змоги постійно перебувати у селищі Тополі на Харківщині, однак постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися

Про це речник Держприкордонної служби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися", - зазначив він.

Демченко також додав, що прикордонники своїм встановленням прапора нагадали, що це - українська земля, і окупантам робити на ній нічого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє мешканців окупованого Токмака запустили у небо прапор України на повітряних кулях. ВIДЕО

Він пообіцяв, що бійці робитимуть так і надалі.

Раніше повідомлялося, що 11 листопада бійці бригади "Сталевий кордон" підняли український прапор у селищі Тополі Харківської області, яке перебувало в "сірій зоні".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) прапор (487) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+2
Російська окупація -

Рівно 50 років тому, 4 травня 1966-го КДБ УРСР розпочав слідство у резонансній справі, про яку ще довго перешіптувалися люди, і яка злякала керівну верхівку республіки. Адже в святковий день 1 травня над столицею замайорів жовто-блакитний прапор - на даху Київського інституту народного господарства!

Ніколи раніше в червоному Києві такого не було. Про цю виняткову подію голова КДБ УРСР Віталій Нікітченко 3 травня доповів ЦК КПУ в спеціальному повідомленні № 225/н із грифом "таємно". "Приняты меры к розыску преступника", - повідомив він.

https://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2016/05/160504_ukrainian_flag_kyiv_blog_she
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12.11.2023 13:07 Відповісти
+1
Вже було про аналогічне підняття прапора ще 07.09.2023р.
То виходить, що ворог після цього там побував і наш прапор скинув. І лише через два місяці ДПС відновила контроль над цим прикордонним селищем.
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12.11.2023 12:50 Відповісти
+1
Вперше за багато років подивився фільм з українською озвучкою, де можна розібрати всі слова. Мова є таким самим символом державності як Герб, Гімн та Прапор.
https://hdrezka.me/films/thriller/61093-ubiyca-2023.html
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12.11.2023 13:02 Відповісти
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Вже було про аналогічне підняття прапора ще 07.09.2023р.
То виходить, що ворог після цього там побував і наш прапор скинув. І лише через два місяці ДПС відновила контроль над цим прикордонним селищем.
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12.11.2023 12:50 Відповісти
Там сіра зона, постійне перебування ЗСУ там наразі неможливе. Але прапор підняти можна, хай бачать і наші, і ворог.
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12.11.2023 13:03 Відповісти
Знову повторюся,а про який населений пункт іде розмова,бо поряд два селища, одне давно в зеленій зоні,а інше біля Першого Лиману. А яка там зона,то невідомо
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12.11.2023 14:08 Відповісти
Яке біля кордону, поблизу Валуйок.
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12.11.2023 15:46 Відповісти
Інформація невірна,бо одні таки Тополі про які і є Інформація таки в зеленій зоні і давно. Про інші Тополі на іншому березі є Інформація, що в окупації. Обидва населені біля Валуйки.
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12.11.2023 17:49 Відповісти
Ну, гаразд, мене це вже зачепило.

Там, згідно з текстом статті, є залізнична станція. Шукаємо, Віка знає лише одну станцію Тополі: https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&params=49_57_37_N_37_54_30_E_type:railwaystation_region:Ukraine_scale:100000 49°57′37″ пн. ш. 37°54′30″ сх. д..

У Харківській області дійсно є приниймлі два селища Тополі: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5) 49°57′56″ пн. ш. 37°54′33″ сх. д. (населення 860 осіб) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) 50°01′00″ пн. ш. 37°55′00″ сх. д. (населення 261 особа).

До станції явно ближче перше селище (там, де 860 осіб), і саме туди веде посилання зі сторінки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) станції Тополі .
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13.11.2023 21:05 Відповісти
Не сваріться,бо є інформація, що сталася помилка в інформації пограничників. Тополі одні давно в зеленій зоні, це факт, а інші Тополі біля Першого Лиману таки в окупації.
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13.11.2023 21:31 Відповісти
А хіба ж я сварюсь? Я ж підтверджую Ваші слова, що є у Харківській області поруч два селища з такою назвою. На жаль, на мапі Deep state я не знайшов координат, однак обидва селища є. Дивно, але далі бачу протиріччя: з одного боку, станція є у південніших Тополях (там, де живе 860 осіб), однак деокуповані північніші Тополі (там, де 261 особа). Бачтиться, що автор статті, наводячи дані про залізничну станцію, переплутав північні Тополі з південними (північні та південні - це я так для зручності їх назвав, щоб розрізняти).
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13.11.2023 22:24 Відповісти
Вперше за багато років подивився фільм з українською озвучкою, де можна розібрати всі слова. Мова є таким самим символом державності як Герб, Гімн та Прапор.
https://hdrezka.me/films/thriller/61093-ubiyca-2023.html
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12.11.2023 13:02 Відповісти
Російська окупація -

Рівно 50 років тому, 4 травня 1966-го КДБ УРСР розпочав слідство у резонансній справі, про яку ще довго перешіптувалися люди, і яка злякала керівну верхівку республіки. Адже в святковий день 1 травня над столицею замайорів жовто-блакитний прапор - на даху Київського інституту народного господарства!

Ніколи раніше в червоному Києві такого не було. Про цю виняткову подію голова КДБ УРСР Віталій Нікітченко 3 травня доповів ЦК КПУ в спеціальному повідомленні № 225/н із грифом "таємно". "Приняты меры к розыску преступника", - повідомив він.

https://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2016/05/160504_ukrainian_flag_kyiv_blog_she
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12.11.2023 13:07 Відповісти
 
 