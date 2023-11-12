УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6868 відвідувачів онлайн
Новини
1 639 31

Приблизно 8 тис. осель залишилися без світла через негоду на Київщині, - ДТЕК

світло

У Київській області через негоду без електропостачання залишилися приблизно 8 тисяч домівок. Енергетики працюють у посиленому складі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляють ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Сьогодні в Київській області продовжує йти дощ з поривами вітру до 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах. Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться в опвідомленні.

Крім того зазначається, що фахівці компанії готові до ліквідації можливих аварій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі вирує негода, мешканців просять обмежити пересування містом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4131) негода (761) електроенергія (6282)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
справа не в дощі а вітрі, шановні
показати весь коментар
12.11.2023 13:28 Відповісти
+5
... Якого на Київщині зараз майже немає. Річ не в дощі чи вітрі, річ в тому, що совкові мережі вже давно вичерпали свій строк експлуатації. А чому вони не оновлюються - питання до Ахмєтки. Тому від кожного дощику і вирубає тисячі осель.
показати весь коментар
12.11.2023 13:55 Відповісти
+3
Офігєнно до зими підготувалися. Маленький дощик - і 8 тис. осель без світла.
показати весь коментар
12.11.2023 13:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну , як вони так працюють ? Маленький дощ і все, нема світла.
показати весь коментар
12.11.2023 13:21 Відповісти
Мешкаєте в місті?
показати весь коментар
12.11.2023 13:38 Відповісти
Так, але є дача і в області
показати весь коментар
12.11.2023 14:30 Відповісти
"( а на рахунок електромереж - ну в селах стовпи невеликі проводи тонкі ось і рвуться від вітру, але мешканцю міста це незрозуміло - як так вітер сильний в мене електрика є а в селі чогось немає )." .
показати весь коментар
12.11.2023 14:34 Відповісти
Та попереднього разу і в Києві пропадало світло місцями через дощ.
показати весь коментар
12.11.2023 14:52 Відповісти
Ну якшо навіть в Києві такі проблеми - то шо можна про якесь село сказати?
показати весь коментар
12.11.2023 14:55 Відповісти
В данному контексті я пишу про ахметівський дтек. Шо замість оновлення мережі купує собі нову яхту за 500 мле євро.
показати весь коментар
12.11.2023 15:05 Відповісти
І ше дешо - місто може живитися від декількох різних мереж а в село тіко від однієї ( так якшо в місті одна мереже тойво то світло буде - а в селі якшо одна єдина мережа тойво то і світло тойво ).
показати весь коментар
12.11.2023 14:38 Відповісти
Офігєнно до зими підготувалися. Маленький дощик - і 8 тис. осель без світла.
показати весь коментар
12.11.2023 13:23 Відповісти
справа не в дощі а вітрі, шановні
показати весь коментар
12.11.2023 13:28 Відповісти
Написати шось подібне це вже норма - це вже мож сказати умовний рефлекс .
показати весь коментар
12.11.2023 13:47 Відповісти
поясніть свою думку, щось не зрозуміло
показати весь коментар
12.11.2023 14:12 Відповісти
Ну шо тут пояснювати - в усьому винуваті дехто не зважаючи шо той дехто не керує погодою до прикладу ( а на рахунок електромереж - ну в селах стовпи невеликі проводи тонкі ось і рвуться від вітру, але мешканцю міста це незрозуміло - як так вітер сильний в мене електрика є а в селі чогось немає ).
показати весь коментар
12.11.2023 14:16 Відповісти
зрозумів вас, дякую
показати весь коментар
12.11.2023 14:20 Відповісти
... Якого на Київщині зараз майже немає. Річ не в дощі чи вітрі, річ в тому, що совкові мережі вже давно вичерпали свій строк експлуатації. А чому вони не оновлюються - питання до Ахмєтки. Тому від кожного дощику і вирубає тисячі осель.
показати весь коментар
12.11.2023 13:55 Відповісти
Питання про мережі - то питання до всіх . Як мені пояснював електрик в сиву давнину - в тебе совкова мережа в квартирі і не навантажуй її більш ніж на півтори кіловати ( а то буде бо бо ).
показати весь коментар
12.11.2023 14:02 Відповісти
Те що в квартирі це одне, а те що ЛЕПами опікуються капіталісти і вони на цих ЛЕПах немало заробляють , то мали б і модернізувати свої ''інструменти'' заробітку. Але воно їм ''і нафіг не впало''-вони доб'ють оті ЛЕПи до кінця і віддадуть державі , нехай держава вкладає в модернізацію мільярди. А капіталісти поїдуть з викачаними грошима на курортах відпочивати
показати весь коментар
12.11.2023 14:12 Відповісти
От через ці старі мережі чим далі, тим більше проблем. А тут ще й війна добавила. Взагалі, енергетична галузь повинна бути у власності держави, а не в приватних руках, бо приватний власник швидше купить собі нову яхту, ніж вкладе гроші в модернізацію і заміну старого обладнання.
показати весь коментар
12.11.2023 14:16 Відповісти
Теперка зрозуміло звідки у вас таке прізвище - забрати і поділити.
показати весь коментар
12.11.2023 14:21 Відповісти
він заробляє за споживану єлектрику то скажіть чи вигідно йому щоб користувач сидів без єлектрики та платив нуль гривень?

питання риторичне якщо що
показати весь коментар
12.11.2023 14:22 Відповісти
Якщо можна отримати плату, не владаючи гроші у модернізацію - то вигідно. Експлуатуватиме старе обладнання поки зовсім не здохне, а вже потім - замінить.
показати весь коментар
12.11.2023 14:24 Відповісти
так воно ж рветься і не проводить струм, то який сенс ? 😁
показати весь коментар
12.11.2023 14:25 Відповісти
А й так нормас грошей отримали. За розвалені електромережі - і обладнання, і гроші. І ціну в 2 рази підняли, незважаючи на мораторій. Всім добре! Крім споживачів. Бо тут же, після електрики, здорожчало опалення, ліки, продукти. Ну і далі, по колу, здорожчає все.
показати весь коментар
12.11.2023 14:36 Відповісти
а державний діяч ніяк не може розкрасти гроші держави, що ви це неймовірно! він все вкладе в модернізацію! свята ви людина
показати весь коментар
12.11.2023 14:23 Відповісти
Не може ви тутка праві - зовсім не може цеж нонсенс цеж .
показати весь коментар
12.11.2023 14:31 Відповісти
Все шо потрібно шоб закони працювали - ось такий підприємець купив яхту замість модернізації а вже через рік і яхти немає і в боргах по вуха ( бо тре компесації споживачам платити - за неякісні послуги і модернізувати тре мережі).
показати весь коментар
12.11.2023 14:24 Відповісти
Якби закони працювали, то б і питання не стояло. Тоді б і приватні власники і державні діячі працуювали б на користь держави, а не власні кишені. А так - маємо, що маємо.
показати весь коментар
12.11.2023 14:40 Відповісти
Потрібна конкуренція - а якшо держава власник ( 100%) то звідки візьметься конкуренція ( гребаний совок пригадайте - якшо хоч трішки його застали ).
показати весь коментар
12.11.2023 14:44 Відповісти
Конкуренція - це гарно, але ж в нас на енергетику монополія. Якби на енергоринку пасся не один Ахмєтка, а було йому кілька альтернатив, це б змусило його активніше ворушити булками і займатися модернізацією системи, бо інакше б люди просто перейшли до конкурентів. Плюс, важливе питання лояльності власників. Т.я. енергетика - стратегічно важлива галузь, власники повинні бути на 100% проукраїнські,а не мутняки, які можуть в любий момент перейти на бік ворога.
показати весь коментар
12.11.2023 14:55 Відповісти
це у вас нема, а ви дивіться на сайті

https://www.windy.com/uk/-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%83-gust?gust,51.679,30.886,6 вітер
показати весь коментар
12.11.2023 14:10 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2023 13:43 Відповісти
 
 