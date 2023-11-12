Приблизно 8 тис. осель залишилися без світла через негоду на Київщині, - ДТЕК

У Київській області через негоду без електропостачання залишилися приблизно 8 тисяч домівок. Енергетики працюють у посиленому складі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляють ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Сьогодні в Київській області продовжує йти дощ з поривами вітру до 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах. Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться в опвідомленні.

Крім того зазначається, що фахівці компанії готові до ліквідації можливих аварій.

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