Приблизно 8 тис. осель залишилися без світла через негоду на Київщині, - ДТЕК
У Київській області через негоду без електропостачання залишилися приблизно 8 тисяч домівок. Енергетики працюють у посиленому складі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляють ДТЕК Київські регіональні електромережі.
"Сьогодні в Київській області продовжує йти дощ з поривами вітру до 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах. Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться в опвідомленні.
Крім того зазначається, що фахівці компанії готові до ліквідації можливих аварій.
Топ коментарі
+5 Дима Л #583950
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+5 Светлана Круп
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+3 Светлана Круп
показати весь коментар12.11.2023 13:23 Відповісти Посилання
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питання риторичне якщо що
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