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Фінляндія вже надала Україні допомоги на 2,1 мільярда євро, - міністр зовнішнього розвитку Тавіо

фінляндія

З моменту повномасштабного вторгнення військ рф в Україну Фінляндія надала Києву допомоги на загальну суму 2,1 млрд євро.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна підтримка Фінляндією України з початку повномасштабної агресії Росії становить 2,1 млрд євро, з яких 1,4 млрд - на оборону. Україна є найбільшим партнером Фінляндії у сфері розвитку. Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно", - підкреслив Тавіо.

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Автор: 

допомога (8483) фінансування (3166) Фінляндія (1339)


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Топ коментарі
+4
В скільки вкрали єрмаки?
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12.11.2023 14:35 Відповісти
+3
Дякуємо - це дуже багато для малої країни...
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12.11.2023 14:28 Відповісти
+3
Дякуємо народу і уряду Фінляндії ! ця країна також була в імперській тюрмі народів і зазнала агресії в 1940 році від ссср, на щастя вистояла і відстояла свою незалежність.
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12.11.2023 14:39 Відповісти
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Дякуємо - це дуже багато для малої країни...
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12.11.2023 14:28 Відповісти
Теперь понятно - сколько спиз ..... власть
Финских денег
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12.11.2023 14:31 Відповісти
В скільки вкрали єрмаки?
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12.11.2023 14:35 Відповісти
Чому це має хвилювати фіннів?
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12.11.2023 16:01 Відповісти
Тому що вони працюють, щоб в Україну надійшли ті кошти.
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12.11.2023 16:30 Відповісти
Все вкрали зелені істоти 😠
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12.11.2023 14:37 Відповісти
Дякуємо народу і уряду Фінляндії ! ця країна також була в імперській тюрмі народів і зазнала агресії в 1940 році від ссср, на щастя вистояла і відстояла свою незалежність.
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12.11.2023 14:39 Відповісти
Так, але втратила 30% своєї території.
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12.11.2023 16:03 Відповісти
Цікаво, коли Зе у своєму @бломарафоні почне надавати звіти про використані кошти? Чи на сайті жОПи публікувати. Скільки чого отримано, куди все поділось. Бо гроші зі страшною силою тікають на офшори..ще кредитів набереться, як собака бліх - то нам все років 200 повертати доведеться.
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12.11.2023 14:41 Відповісти
Ці гроші ідуть на покриття видатків бюджету. Чи ти думаєш, що платники податків в Україні утримують бюджетників?! Ні, тільки армію. З середини 2022-го всі пенсії і зарплати бюджетників ідуть за рахунок іноземної допомоги.
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12.11.2023 14:51 Відповісти
Дурні думкою багатіють. То ти так думаєш. А в реаліях - інакше. Бо тоді не було б купи нерухомості, рахунків на офшорах цих упирів провладних.

Віруйте надалі у святого Зе й Ко.
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12.11.2023 15:07 Відповісти
Що за куйню ти несеш? У тебе мізки є, чи тільки зрадомарафон?!
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12.11.2023 17:00 Відповісти
Відвали. По-перше, я тобі не тикала. По-друге, ти або дурне, або Зепідхалим. Але і те і інше - то відсутність мізків.

Я про звітність сказала - а ти вже за свого зелідора на гівно зійшов. Дивись, не захлинись.
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12.11.2023 17:13 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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12.11.2023 15:10 Відповісти
Може вони загубилися під грифом таємно?
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12.11.2023 15:14 Відповісти
 
 