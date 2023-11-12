Фінляндія вже надала Україні допомоги на 2,1 мільярда євро, - міністр зовнішнього розвитку Тавіо

З моменту повномасштабного вторгнення військ рф в Україну Фінляндія надала Києву допомоги на загальну суму 2,1 млрд євро.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна підтримка Фінляндією України з початку повномасштабної агресії Росії становить 2,1 млрд євро, з яких 1,4 млрд - на оборону. Україна є найбільшим партнером Фінляндії у сфері розвитку. Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно", - підкреслив Тавіо.

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