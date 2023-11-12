Під Скадовськом окупанти розгорнули табір із колишніми вагнерівцями, - Центр національного спротиву
Поблизу тимчасово окупованого Скадовська, що на Херсонщині, росіяни розгорнули табір, в якому знаходяться колишні бійці ПВК "Вагнер".
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"За словами бойовиків, колишні бійці Вагнера нічим не забезпечені. Усі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням намагаються звалити на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені ні транспортом, ні засобами індивідуального захисту. Наразі командування російсько-окупаційних військ на місці вирішує питання щодо подальшого застосування бойовиків", - йдеться в повідомленні.
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