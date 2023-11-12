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Новини Війна
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Під Скадовськом окупанти розгорнули табір із колишніми вагнерівцями, - Центр національного спротиву

вагнер

Поблизу тимчасово окупованого Скадовська, що на Херсонщині, росіяни розгорнули табір, в якому знаходяться колишні бійці ПВК "Вагнер".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами бойовиків, колишні бійці Вагнера нічим не забезпечені. Усі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням намагаються звалити на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені ні транспортом, ні засобами індивідуального захисту. Наразі командування російсько-окупаційних військ на місці вирішує питання щодо подальшого застосування бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" отримала дозвіл вербувати в’язнів на ТОТ, - Центр нацспротиву

Автор: 

ПВК Вагнер (1543) Скадовськ (69)


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Зачем нам это знать? ******* хаймарсом, а потом и расскажите.
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12.11.2023 14:44 Відповісти
так уже)и не сегодня
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12.11.2023 14:48 Відповісти
Та то по ФСБешникам в самом городе, эти другие. Сидят в каком ни будь пионерлагере, с-ки.
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12.11.2023 14:52 Відповісти
Досить робити культ на українських інтернетресурсах з цієї пригожинської банди. Тим паче він здох. Це реально треш.
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12.11.2023 14:54 Відповісти
гарна ціль для Атакамс з касетою .
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12.11.2023 15:13 Відповісти
До явління "святого хаймарсу" залишилось...
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12.11.2023 15:23 Відповісти
Дядька Хаймарсенка тре покликати..
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12.11.2023 16:41 Відповісти
якась не повна інформація, для перевірки мали б ще точні координати повідомити, бо якось нее переконливо, от коли хаймарс прилетить тоді повіримо, що були.
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12.11.2023 19:20 Відповісти
 
 