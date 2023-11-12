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Платформі UNITED24 виповнилося півтора року: зібрано вже понад $490 млн, - Зеленський

united24

Фандрейзинговій платформі UNITED24 виповнилося півтора року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

"Фандрейзинговій платформі UNITED24 вже півтора року. Зібрано понад $490 млн від людей з усього світу, приєднуються нові амбасадори та компанії.

Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей.

Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати Україну", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці у червні задонатили на армію рекордні 2,4 мільярда

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) United24 (51)


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Топ коментарі
+18
А де звіт його й Федорова, куди пішли кошти?
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12.11.2023 14:46 Відповісти
+16
Відзвітуйте будь ласка куди пішли гроші!
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12.11.2023 14:46 Відповісти
+13
Кого ви питаєте🤔🧐😁Що воно знає, його тема, щовечірні відеохрипосики до мудрого наріду🤗 Питання дегроші знає зєрмак, від повідь проста:"Де, де... в ОПі"😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.11.2023 14:53 Відповісти
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А де звіт його й Федорова, куди пішли кошти?
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12.11.2023 14:46 Відповісти
не на часі
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12.11.2023 15:07 Відповісти
"Явамничивоооонидоооолжин".
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12.11.2023 15:38 Відповісти
Відзвітуйте будь ласка куди пішли гроші!
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12.11.2023 14:46 Відповісти
Ну добре що зібрали а куди пішли ці гроші-на дебільні серіали.
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12.11.2023 14:47 Відповісти
Кого ви питаєте🤔🧐😁Що воно знає, його тема, щовечірні відеохрипосики до мудрого наріду🤗 Питання дегроші знає зєрмак, від повідь проста:"Де, де... в ОПі"😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.11.2023 14:53 Відповісти
тут мова про ЛЮДЕЙ!!!
у притули про ЛЮДЕЙ
повернись живим про ЛЮДЕЙ
армія дронів, і знов про ЛЮДЕЙ!!!!
а не краще булоб про ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС?????
так, щоб під час війни працював по субівартості + зарплата а доходи на ЗСУ..
СЛАБО????
пацани не зрозуміють...
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12.11.2023 15:07 Відповісти
Коломойський(приват),ахметов(дтек),медведчук(глуско+скраплений газ) та богото ще кого-це теж великий бізнес.Ви їх маєте на увазі.
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12.11.2023 15:16 Відповісти
Приват давно вже державний, ахметов, навіть, якщо все віддасть не відкупиться за притягнуту у 14 на Донбас війну, про мертвечука можна запитати у *****.
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12.11.2023 15:40 Відповісти
група приват, банк тільки один з тисяч активів групи крадіїв єврейського походження.
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12.11.2023 15:49 Відповісти
Бачу, що декому євреї у його штани щохвилини серуть - як не шмигаль, то рєзніков, як не мертвечук, то єрмак... І у 19-му за зЕ мабуть також євреї проголосували.
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12.11.2023 16:01 Відповісти
Політпроекту Бєні Коломойського "Слуга народу" уже 6 років. За цей час з бюджету вкрадено мільярди доларів, здано на убій окупантам сотні тисяч громадян, мільйони біженців, розбиті в хлам міста та села і продовжується війна та "Велике крадійництво". Я гуманіст і тому не виступаю за четвертування "зелених" на площах міст і сіл. Тихо приспати корумповане падло як безнадійно хворих тварин, кремувати і попіл розвіяти.
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12.11.2023 15:32 Відповісти
Зібрати то зібрали. А де вони, на що витрачені?
Чи не на вбрання Олени Зеленської, яка вигулює стильні луки по столицях західних країн?
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12.11.2023 15:48 Відповісти
А скільки спи@дили?
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12.11.2023 16:39 Відповісти
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12.11.2023 16:42 Відповісти
Після війни дізнаємось, скільки тобі, Вова, капнуло з тих зборів.
Думаю, ти знов всіх здивуєш…
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12.11.2023 16:52 Відповісти
Ви впевнені в цьому?
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12.11.2023 17:13 Відповісти
рєзнікоковим дермака, що неодмінно діляться з Найвеличнівшивим (бо усі бачать долю Червінського, навіть невиновного ), ці нещасні "понад $490 млн" - на один зуб
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12.11.2023 17:53 Відповісти
Х.й би ти щось зібрав не примазавшись до проекту "Повернись живим".
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13.11.2023 00:44 Відповісти
 
 