Платформі UNITED24 виповнилося півтора року: зібрано вже понад $490 млн, - Зеленський
Фандрейзинговій платформі UNITED24 виповнилося півтора року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.
"Фандрейзинговій платформі UNITED24 вже півтора року. Зібрано понад $490 млн від людей з усього світу, приєднуються нові амбасадори та компанії.
Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей.
Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати Україну", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+18 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар12.11.2023 14:46 Відповісти Посилання
+16 Вальд Ще
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+13 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар12.11.2023 14:53 Відповісти Посилання
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у притули про ЛЮДЕЙ
повернись живим про ЛЮДЕЙ
армія дронів, і знов про ЛЮДЕЙ!!!!
а не краще булоб про ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС?????
так, щоб під час війни працював по субівартості + зарплата а доходи на ЗСУ..
СЛАБО????
пацани не зрозуміють...
Чи не на вбрання Олени Зеленської, яка вигулює стильні луки по столицях західних країн?
Думаю, ти знов всіх здивуєш…