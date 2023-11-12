Платформі UNITED24 виповнилося півтора року: зібрано вже понад $490 млн, - Зеленський

Фандрейзинговій платформі UNITED24 виповнилося півтора року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

"Фандрейзинговій платформі UNITED24 вже півтора року. Зібрано понад $490 млн від людей з усього світу, приєднуються нові амбасадори та компанії.

Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей.



Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати Україну", - написав Зеленський.

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