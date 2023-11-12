УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6519 відвідувачів онлайн
Новини
5 370 10

Внаслідок вчорашнього вибуху в штабі окупантів у Мелітополі ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії, - ГУР Міноборони

окупанти,мелітополь

11 листопада 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Він є результатом акції помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.

Як зазначається, вибух відбувся у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею павла судоплатова). У вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб.

"Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів - офіцерів ФСБ та Росгвардії.  За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги - від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма", - йдеться у повідомленні та зазначається, що обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі пролунав вибух, між базами російських окупантів перекрито рух, - мер Федоров

За даними ГУР, внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Внаслідок вчорашнього вибуху в штабі окупантів у Мелітополі ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії, - ГУР Міноборони 01

Після удару у Мелітополі розпочався переполох - на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.

Автор: 

вибух (4532) Мелітополь (773) розвідка (3894) Росгвардія (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Не-а, вітання Донцова
показати весь коментар
12.11.2023 14:50 Відповісти
+5
Таке враження,що у кацапів вроджений шовінізм затьмарює відчуття власного самозбереження. Ну що за уй@бки?🤦
показати весь коментар
12.11.2023 14:50 Відповісти
+5
Tа не , це з.iздюлiна звичайна, допоки не заберуться в своi хащi.
показати весь коментар
12.11.2023 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бумеранг судоплатова.
показати весь коментар
12.11.2023 14:46 Відповісти
Не-а, вітання Донцова
показати весь коментар
12.11.2023 14:50 Відповісти
Tа не , це з.iздюлiна звичайна, допоки не заберуться в своi хащi.
показати весь коментар
12.11.2023 14:54 Відповісти
Таке враження,що у кацапів вроджений шовінізм затьмарює відчуття власного самозбереження. Ну що за уй@бки?🤦
показати весь коментар
12.11.2023 14:50 Відповісти
Тiльки но незаконно перетнули кордон... тут вони вже й не хочуть , а мусять це терпiти...
показати весь коментар
12.11.2023 14:57 Відповісти
"Путін створив систему, яка незалежно від нічого буде продовжувати вбивати українців. Головний привід для виживання росіянина зараз - це вбивство українців. Вбив українця, став героєм, отримав пільги…, люди ідуть, люди рекрутуються тому що сенс нормального життя росіянина - це вбити українця. Вбив українця - отримав всі пільги. Не вбив українця - живеш як усі. Російські громадяни зацікавлені в цій війні. Це як Клондайк коли всі поїхали добувати золото в США, у них це золотодобування. Справжня війна - це війна російського народу з Україною", - Матвій Ганапольський. https://www.youtube.com/watch?v=RMDz2JNVdcI
показати весь коментар
12.11.2023 20:43 Відповісти
Мені цікаво одне: як "росгвардійці" і колишні "вагнеровці"-зеки в одних і тих же окопах сидять? Адже основна маса "пригожинських бунтарів" перейшла саме в "Росгвардію! Тобто "зеки" і "вертухаї" їдять з одного казанка та сидять в одному окопі! І як це " с точки зрения панятий варавских"?!
показати весь коментар
12.11.2023 15:37 Відповісти
це і є приклад єдинага рабϟϟейского нарота,
який має за ціль вбивати вільного українця, щоб жити як раб..
показати весь коментар
12.11.2023 16:07 Відповісти
Бг-ггг... Юный подстрекатель... Знавець ментовских тонкостей...ХЕХ... ЗЫ ... на кацапов это не действует ... им всеравно - чи поиметь подтаскивать , чи опущенных оттаскивать... кацапы шо йолка, зимой и летом - одним цветом.
показати весь коментар
12.11.2023 16:24 Відповісти
в штабі рфϟϟ - переполох..
показати весь коментар
12.11.2023 16:10 Відповісти
 
 