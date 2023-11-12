Внаслідок вчорашнього вибуху в штабі окупантів у Мелітополі ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії, - ГУР Міноборони
11 листопада 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
Він є результатом акції помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.
Як зазначається, вибух відбувся у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею павла судоплатова). У вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб.
"Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів - офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги - від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма", - йдеться у повідомленні та зазначається, що обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.
За даними ГУР, внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.
Після удару у Мелітополі розпочався переполох - на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з.iздюлiна звичайна, допоки не заберуться в своi хащi.
який має за ціль вбивати вільного українця, щоб жити як раб..