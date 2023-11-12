Внаслідок вчорашнього вибуху в штабі окупантів у Мелітополі ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії, - ГУР Міноборони

11 листопада 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Він є результатом акції помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.

Як зазначається, вибух відбувся у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею павла судоплатова). У вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб.

"Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів - офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги - від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма", - йдеться у повідомленні та зазначається, що обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.

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За даними ГУР, внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Після удару у Мелітополі розпочався переполох - на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.