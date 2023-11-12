ЄС засудив режим Лукашенка і вимагає негайного та безумовного звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі

У Європейському Союзі засудили репресії режиму Олександра Лукашенка і заявили про підтримку зусиль білоруського демократичного руху і білоруського народу, який продовжує відстоювати демократію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у відповідній заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля у Міжнародний день солідарності з Білоруссю.

Міжнародний день солідарності з Білоруссю відзначається в пам'ять про 31-річного Романа Бондаренка, який був жорстоко побитий силами безпеки режиму, що призвело до його трагічної смерті 12 листопада 2020 року. Його смерть так і не була розслідувана, а винні не були притягнуті до відповідальності.

В ЄС заявили, що після сфальсифікованих президентських виборів 2020 року ситуація з правами людини в Білорусі продовжує різко погіршуватися. Режим здійснив понад 40 000 політично вмотивованих арештів, порушив щонайменше 12 000 політично вмотивованих кримінальних справ і утримує майже 1 500 політичних в'язнів.

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"Європейський Союз підтримує зусилля білоруського демократичного руху і високо оцінює мужність і стійкість білоруського народу, який продовжує відстоювати демократію і свої фундаментальні права і свободи, попри жорсткі утиски", – йдеться в заяві.

"ЄС підтверджує свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі", – заявив Боррель.

ЄС, як ідеться в заяві, підтримуватиме білоруський народ доти, доки він стоятиме на шляху до незалежної, демократичної та процвітаючої країни, яка є частиною мирної Європи.

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