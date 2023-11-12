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Новини
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ЄС засудив режим Лукашенка і вимагає негайного та безумовного звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі

лукашенко

У Європейському Союзі засудили репресії режиму Олександра Лукашенка і заявили про підтримку зусиль білоруського демократичного руху і білоруського народу, який продовжує відстоювати демократію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у відповідній заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля у Міжнародний день солідарності з Білоруссю.

Міжнародний день солідарності з Білоруссю відзначається в пам'ять про 31-річного Романа Бондаренка, який був жорстоко побитий силами безпеки режиму, що призвело до його трагічної смерті 12 листопада 2020 року. Його смерть так і не була розслідувана, а винні не були притягнуті до відповідальності.

В ЄС заявили, що після сфальсифікованих президентських виборів 2020 року ситуація з правами людини в Білорусі продовжує різко погіршуватися. Режим здійснив понад 40 000 політично вмотивованих арештів, порушив щонайменше 12 000 політично вмотивованих кримінальних справ і утримує майже 1 500 політичних в'язнів.

Також читайте: Режим Лукашенка співучасник воєнних злочинів РФ в Україні, - Європарламент

"Європейський Союз підтримує зусилля білоруського демократичного руху і високо оцінює мужність і стійкість білоруського народу, який продовжує відстоювати демократію і свої фундаментальні права і свободи, попри жорсткі утиски", – йдеться в заяві.

"ЄС підтверджує свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі", – заявив Боррель.

ЄС, як ідеться в заяві, підтримуватиме білоруський народ доти, доки він стоятиме на шляху до незалежної, демократичної та процвітаючої країни, яка є частиною мирної Європи.

Читайте: Депутати Європарламенту закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Євросоюз (13767)


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Топ коментарі
+6
Комедія)))) Ще ніжкою тупніть
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12.11.2023 15:02 Відповісти
+4
Та не поспішайте ви так. Почекайте ще з десяток років то й проблема сама розсосеться -бульбашії як країни взагалі нестане.
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12.11.2023 15:24 Відповісти
+3
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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12.11.2023 16:18 Відповісти
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Комедія)))) Ще ніжкою тупніть
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12.11.2023 15:02 Відповісти
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12.11.2023 15:17 Відповісти
Та не поспішайте ви так. Почекайте ще з десяток років то й проблема сама розсосеться -бульбашії як країни взагалі нестане.
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12.11.2023 15:24 Відповісти
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
показати весь коментар
12.11.2023 16:18 Відповісти
Поставте йому двійку..і батьків до школи визовіть..
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12.11.2023 16:22 Відповісти
Жоден режим ще не зник від "засуджень". Он північну корею як тільки не засуджували, а вона вже і ядерну зброю має...
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12.11.2023 16:24 Відповісти
Підтримує? Оцінює? Підтверджує?

Це серйозно.
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12.11.2023 16:30 Відповісти
главное, побольше озабоченности и обеспокоенности
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12.11.2023 16:40 Відповісти
Це дорослі дядьки таке сказали - а то таке враження шо це їхні дітваки це сказали (а не досвічені дорослі дядьки)?
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12.11.2023 16:58 Відповісти
Схоже працівники ООН і ЄС одні і ті ж самі.
Нононо,побийте по дупці картопляного чекіста.
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12.11.2023 17:40 Відповісти
 
 