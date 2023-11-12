Україна може перемогти за допомогою США, інших членів НАТО та західних країн, - Петреус
Ситуація на полі бою в Україні частково нагадує Першу світову. Проте тоді воювали країни з більш-менш рівними ресурсами, війна між росією та Україною асиметрична. Але Україна може перемогти.
Про це в інтерв'ю "Голос Америки" заявив генерал армії Сполучених Штатів Америки у відставці, ексдиректор ЦРУ Девід Петреус, інформує Цензор.НЕТ.
"За допомогою США, інших членів НАТО та західних країн. А також завдяки загальнонаціональній відданості справі, якої росія не має. росія не мобілізувалась повністю так, як це робить Україна. Україні, очевидно, доведеться продовжувати це робити, оскільки… українське населення становить менше третини населення росії, а її економіка ще менша порівняно з російською", - зазначив Петреус.
Він додав, що необхідно посилювати фінансово-економічні, персональні санкції та експортні обмеження проти Росії. А також переконати рф, що поле бою в Україні для них не раціональне, цю війну вони не можуть продовжувати, їх потрібно переконати, що ціна для тилу занадто велика.
Щодо ситуації на фронті, то Петреус вважає вона залежатиме від підтримки НАТО та Заходу. Від того, чи здатна буде Україна акумулювати додаткові сили на противагу росії, яка ще не повністю мобілізувалася. І схоже, путін не хоче цього робити.
"Він радо звалив тягар цієї війни на тих, хто живе за межами москви, на тих, хто перебуває в більш віддалених республіках, куди повертається основна частина мішків із трупами. Це також залежить від того, чи можуть росіяни в певний момент зламатись і посипатись. Бойовий дух має величезний вплив на війні. Практично в кожному конфлікті сторона, яка може акумулювати найбільшу рішучість, силу духу, проявити новаторство і мужність на полі бою, часто переважає", - додав ексдиректор ЦРУ.
Петреус зазначив, що бойовий дух має величезний вплив на війні. Він наголосив українці розуміють, за що вони воюють.
"Вони озираються назад і бачать, що це війна за незалежність України. Це боротьба за виживання", - сказав генерал США у відставці.
Натомість російські солдати навколо бачать українців, які їх ненавидять на території, яку вони окупували.
"Тому життя російського призовника чи мобілізованого не можна назвати особливо щасливим. Додайте сюди ще важкі умови, бруд, окопи, погана їжа, недосвідчені офіцери. Отже, не можна виключити можливість того, що в якийсь момент вони можуть зламатись, і те, що зараз є позиційною війною, може перетворитися на маневрову", - резюмував Петреус.
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Вот переданное за 18 месяцев оружие
https://protectukrainenow.org/uk/report
Если даже не считать, что часть могла быть уничтожена, сломана и изношена, а принять что все новое и рабочее,
протяженность фронта 3700км, "горячей" 1500км
артилерии 748шт, это по 2шт на 1 км - горячей линии фронта
танков 853шт, тоже примерно 2шт на 1км
и так по каждой позиции
наверное даже стрелкового оружия не наберется на 2миллиона
и даже если есть стрелковое оружие - что дальше?
в лоб, при поддержке 2-6 танков, и столько же артилерии?
А якщо мета Заходу - щоб рашка не програла , то слід чесно нам про це сказати ,, щоб ми й не надіялись дарма .
и что бы делало НАТО - которое оказалось полностью не готово?
Він присвятив американському війську 40 років. Очолював коаліційні сили в Афганістані та Іраку. Наприкінці кар`єри був директором Центрального розвідувального управління США. Чотиризірковий генерал у відставці Девід Петреус сьогодні консультує інвестиційні компанії, викладає в університетах та пише книжки. Остання - надрукована минулого місяця. «Конфлікт. Еволюція війни від 1945 року до України» видана у співавторстві з британським істориком Ендрю Робертсом.
А.Б.: Генерале Петреус, раніше ви писали про те, що вважаєте війну в Україні, яку розв'язала Росія проксі-війною Москви проти Заходу...
Ми, як кажуть, маємо жонглювати великою кількістю тарілок у світі. Ми маємо подбати аби вони не впали, тому наше лідерство є надзвичайно важливим у світі. У нас є партнери та союзники, які допомагають нам у жонглюванні - те що стосується Китаю, Північної Кореї, Росії та України, Близького Сходу, ісламістські екстремістські групи, кіберзагрози. За всім треба стежити.
Тобто, ця людина ну ніц не переживає за Україну. ВІн воює і пише книжки. Власне результати його мало цікавлять - ну командував в Афгані, доооовго, ну нічого не вийшло... стоп, як не вийшло? а книги! а інтерв'ю! тепер нові будуть!
Екс дуже погано уявляє собі росію - кнопочка "мы за ценой не постоим" стоїть там поряд із кнопочкою "тактична ядерна зброя" - а біля кнопочок загнаний в кут чекіст, котрому нема вже чого втрачати на цьому світі - а навкруги чекіста зовсім не голуби миру, а "разве это война? давайте воевать по-настоящему! встретимся в аду!"