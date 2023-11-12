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Новини Війна
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Україна може перемогти за допомогою США, інших членів НАТО та західних країн, - Петреус

петреус,девід

Ситуація на полі бою в Україні частково нагадує Першу світову. Проте тоді  воювали країни з більш-менш рівними ресурсами, війна між росією та Україною асиметрична. Але Україна може перемогти.

Про це в інтерв'ю "Голос Америки" заявив генерал армії Сполучених Штатів Америки у відставці, ексдиректор ЦРУ Девід Петреус, інформує Цензор.НЕТ.

"За допомогою США, інших членів НАТО та західних країн. А також завдяки загальнонаціональній відданості справі, якої росія не має. росія не мобілізувалась повністю так, як це робить Україна. Україні, очевидно, доведеться продовжувати це робити, оскільки… українське населення становить менше третини населення росії, а її економіка ще менша порівняно з російською", - зазначив Петреус.

Він додав, що необхідно посилювати фінансово-економічні, персональні санкції та експортні обмеження проти Росії. А також переконати рф, що поле бою в Україні для них не раціональне, цю війну вони не можуть продовжувати, їх потрібно переконати, що ціна для тилу занадто велика.

Щодо ситуації на фронті, то Петреус вважає вона залежатиме від підтримки НАТО та Заходу. Від того, чи здатна буде Україна акумулювати додаткові сили на противагу росії, яка ще не повністю мобілізувалася. І схоже, путін не хоче цього робити.

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"Він радо звалив тягар цієї війни на тих, хто живе за межами москви, на тих, хто перебуває в більш віддалених республіках, куди повертається основна частина мішків із трупами. Це також залежить від того, чи можуть росіяни в певний момент зламатись і посипатись. Бойовий дух має величезний вплив на війні. Практично в кожному конфлікті сторона, яка може акумулювати найбільшу рішучість, силу духу, проявити новаторство і мужність на полі бою, часто переважає", - додав ексдиректор ЦРУ.

Петреус зазначив, що бойовий дух має величезний вплив на війні. Він наголосив українці розуміють, за що вони воюють.

"Вони озираються назад і бачать, що це війна за незалежність України. Це боротьба за виживання", - сказав генерал США у відставці.

Натомість російські солдати навколо бачать українців, які їх ненавидять на території, яку вони окупували.

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"Тому життя російського призовника чи мобілізованого не можна назвати особливо щасливим. Додайте сюди ще важкі умови, бруд, окопи, погана їжа, недосвідчені офіцери. Отже, не можна виключити можливість того, що в якийсь момент вони можуть зламатись, і те, що зараз є позиційною війною, може перетворитися на маневрову", - резюмував Петреус.

Автор: 

Україна (5987) Петреус Давід (34)


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Топ коментарі
+16
Правильні слова... речення...цілі промови....Це все теорія. Де практика? А практика- це безлад в США в контексті допомоги Україні та європейські побоювання. А допомога потрібна ще вчора.
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12.11.2023 15:22 Відповісти
+8
Зі зрадниками ніякої перемоги не буде!!!Єрмак все більше впливає на військових.Не зрозуміло на що сподіваються люди,залишивши блазня при владі.Вся верхівка або зрадники,або наближені до Єрмака люди
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12.11.2023 15:27 Відповісти
+7
якщо ви так і далі постачатимете зброю то точно виграємо...
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12.11.2023 15:23 Відповісти
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Правильні слова... речення...цілі промови....Це все теорія. Де практика? А практика- це безлад в США в контексті допомоги Україні та європейські побоювання. А допомога потрібна ще вчора.
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12.11.2023 15:22 Відповісти
якщо ви так і далі постачатимете зброю то точно виграємо...
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12.11.2023 15:23 Відповісти
Зі зрадниками ніякої перемоги не буде!!!Єрмак все більше впливає на військових.Не зрозуміло на що сподіваються люди,залишивши блазня при владі.Вся верхівка або зрадники,або наближені до Єрмака люди
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12.11.2023 15:27 Відповісти
Залишилася "дрібничка" -хотіння США та членів НАТО допомагати Україні.
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12.11.2023 15:39 Відповісти
Насчет ресурсов бред. Запад обеспечивает Украину деньгами и оружием. Причем денег явно дают больше чем надо. Нужны только люди, а из 10 миллион мужчин даже 2 миллиона еще не призваны. Плюс пекельные санкции. О какой асимметрии вообще идет речь.
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12.11.2023 15:52 Відповісти
Запад не обеспечивает Украину оружием - дальше продолжать я не буду - вы не мальчик
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12.11.2023 16:07 Відповісти
Полный бред

Вот переданное за 18 месяцев оружие
https://protectukrainenow.org/uk/report

Если даже не считать, что часть могла быть уничтожена, сломана и изношена, а принять что все новое и рабочее,
протяженность фронта 3700км, "горячей" 1500км

артилерии 748шт, это по 2шт на 1 км - горячей линии фронта
танков 853шт, тоже примерно 2шт на 1км
и так по каждой позиции

наверное даже стрелкового оружия не наберется на 2миллиона

и даже если есть стрелковое оружие - что дальше?
в лоб, при поддержке 2-6 танков, и столько же артилерии?
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12.11.2023 16:55 Відповісти
И что бы сейчас делала Украина без всего этого западного оружия, без снарядов?
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12.11.2023 17:09 Відповісти
Пропустила б кацапів у Європу. Так влаштовує?
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12.11.2023 17:18 Відповісти
Ясно, теперь у вас Запад во всем виноват.
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12.11.2023 17:21 Відповісти
Запад 30 років тримав Україну за потенційне місце для війни. Бо добре знав, що ця війна відбудеться. І робив усе, щоб вона відбулася. Так зрозуміліше? Чи пояснити більш детально?
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12.11.2023 17:40 Відповісти
Ніхто не каже що Захід винуватий , але він повинен визначитись врешті ,, якщо Захід хоче перемоги України , то відповідно й зброї слід надавати стільки для цього потрібно , а не мікродозами , та ще й з запізненнями в півроку - рік ..
А якщо мета Заходу - щоб рашка не програла , то слід чесно нам про це сказати ,, щоб ми й не надіялись дарма .
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12.11.2023 18:12 Відповісти
Значит надо сказать об этом западным лидерам в глаза, а то они похоже сами верят в свои лозунги.
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12.11.2023 18:23 Відповісти
Ультиматум убирайтесь на границу 97 года - был бы подкреплен действиями
и что бы делало НАТО - которое оказалось полностью не готово?
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12.11.2023 18:31 Відповісти
Краще читати оригінал, він на українській мові - і дивуватися, як його обробили "журналісти" для подачі тут - я прочитала і моя думка така - цей екс просто балаболка, сама звичайна балаболка - тому що цитати із оригіналу

Він присвятив американському війську 40 років. Очолював коаліційні сили в Афганістані та Іраку. Наприкінці кар`єри був директором Центрального розвідувального управління США. Чотиризірковий генерал у відставці Девід Петреус сьогодні консультує інвестиційні компанії, викладає в університетах та пише книжки. Остання - надрукована минулого місяця. «Конфлікт. Еволюція війни від 1945 року до України» видана у співавторстві з британським істориком Ендрю Робертсом.

А.Б.: Генерале Петреус, раніше ви писали про те, що вважаєте війну в Україні, яку розв'язала Росія проксі-війною Москви проти Заходу...

Ми, як кажуть, маємо жонглювати великою кількістю тарілок у світі. Ми маємо подбати аби вони не впали, тому наше лідерство є надзвичайно важливим у світі. У нас є партнери та союзники, які допомагають нам у жонглюванні - те що стосується Китаю, Північної Кореї, Росії та України, Близького Сходу, ісламістські екстремістські групи, кіберзагрози. За всім треба стежити.

Тобто, ця людина ну ніц не переживає за Україну. ВІн воює і пише книжки. Власне результати його мало цікавлять - ну командував в Афгані, доооовго, ну нічого не вийшло... стоп, як не вийшло? а книги! а інтерв'ю! тепер нові будуть!
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12.11.2023 16:06 Відповісти
І ще - перемога України... а що таке перемога України??? Екс написав - це коли переконати рф, що поле бою в Україні для них не раціональне, цю війну вони не можуть продовжувати, їх потрібно переконати, що ціна для тилу занадто велика.

Екс дуже погано уявляє собі росію - кнопочка "мы за ценой не постоим" стоїть там поряд із кнопочкою "тактична ядерна зброя" - а біля кнопочок загнаний в кут чекіст, котрому нема вже чого втрачати на цьому світі - а навкруги чекіста зовсім не голуби миру, а "разве это война? давайте воевать по-настоящему! встретимся в аду!"
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12.11.2023 16:18 Відповісти
Всі "бувші" стають такими розумними "як моя Сара" вчора. Що цей, що Расмуссен, який збирається прийняти Україну в НАТО без Криму, Донбасу та Запоріжжя
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12.11.2023 16:33 Відповісти
У США сейчас критические дни и проблемы с желудком. Совпадение?
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12.11.2023 17:33 Відповісти
Не співпадіння, а задум. Та, я би не радив нікому поспішати обійматися з капіталістами. Вони своє візьмуть, а вас в дірявих штанах лишать
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12.11.2023 19:04 Відповісти
Асімітрична перемога це як?
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12.11.2023 22:06 Відповісти
 
 