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Новини
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За тиждень ЗСУ ліквідували 6660 окупантів та 744 одиниці озброєння та військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 6 по 12 листопада Сили оборони України знищили приблизно 6660 загарбників та 744 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська за тиждень втратили:

  • 65 танків;
  • 120 бойових броньованих машин;
  • 184 артилерійські системи;
  • 14 РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 214 одиниць автотехніки;
  • 31 одиницю спецтехніки.

Також читайте: Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 311 750 осіб (+1100 за добу), 5349 танків, 7559 артсистем, 10073 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

За тиждень ЗСУ ліквідували 6660 окупантів та 744 одиниці озброєння та військової техніки, - Міноборони 01

Окрім цього українськими захисниками знищено 6 ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

Також читайте: За жовтень росіяни втратили 22 920 військових та 3494 одиниці озброєння та військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (18034) ліквідація (4146) знищення (7692) Павлюк Олександр (216)


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12.11.2023 15:56 Відповісти
побиття малят ??
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12.11.2023 15:56 Відповісти
Кронты московитам - вмешался сам Сатана. 👹
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12.11.2023 17:28 Відповісти
Та то атєц радной!
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12.11.2023 17:58 Відповісти
Подох загарбник. У Севастополі відбувся похорон начальника штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту підполковника Яна Суханова. Під його керівництвом підрозділ брав участь у боях за Маріуполь та завод "Азовсталь", повідомив губернатор Михайло Развожаєв.
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14.11.2023 08:25 Відповісти
 
 