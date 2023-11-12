За тиждень ЗСУ ліквідували 6660 окупантів та 744 одиниці озброєння та військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 6 по 12 листопада Сили оборони України знищили приблизно 6660 загарбників та 744 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська за тиждень втратили:

65 танків;

120 бойових броньованих машин;

184 артилерійські системи;

14 РСЗВ;

10 установок ППО;

214 одиниць автотехніки;

31 одиницю спецтехніки.

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Окрім цього українськими захисниками знищено 6 ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

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