В Угорщині проведуть "консультації з населенням" щодо членства України в ЄС

Угорський уряд анонсував проведення консультацій з населенням щодо того, чи має Україна стати членом ЄС. Будапешт спонукає населення відповісти "ні".

Анонсував консультації у короткому відео державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Alfahir та Європейську правду.

"Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться!" – каже Менцер на відео.

Він додає, що оскільки зараз в Україні триває війна, якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, то "війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну". Ще одне твердження, на якому наголошуватиметься під час консультацій, що Україна отримає кошти, призначені для Угорщини.

Також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент з утисками прав угорської меншини.

"У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня", – каже на відео Менцер.

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ЄП зауважує, що так звані "національні консультації" в Угорщині не є аналогом референдуму. Вони дають угорцям право заповнювати бюлетені, які уряд розсилає поштою по домівках своїх громадян. При цьому процедури підрахунку та контролю, обов'язкові для референдумів, не застосовуються, а збір голосів може тривати місяцями. Вважають, що у "консультаціях" беруть участь прихильники чинної влади.