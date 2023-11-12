Коаліція у Бундестазі готова схвалити збільшення військової допомоги Україні до 8 млрд євро, - Reuters
Правляча коаліція Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом готова підтримати подвоєння військової допомоги Україні на 2024 рік.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Reuters.
"Політичне джерело" агентства повідомило, що правляча коаліція в принципі згодна підняти асигнування на військову допомогу Україні в 2024 році до 8 млрд євро.
Депутати Бундестагу від СДПН, Вільних демократів та Партії зелених домовилися максимально наблизити вирішення цього питання перед засіданням бюджетного комітету та нижньої палати парламенту, які намічені на 16 листопада, повідомило джерело.
Зазначається також, що таке збільшення військових витрат підніме й оборонні витрати Німеччини до 2,1% ВВП, що відповідає зобов'язанням Німеччини як члена НАТО збільшити свій військовий бюджет щонайменше до 2% ВВП, і це може бути подано як ще один успіх правлячої коаліції.
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оборонні витрати Німеччини будуть, колись, 2,1 процентів ВВП..
в рабϟϟії вже давно 20 процентів,
в Україні - 50,,
12 ноября министерство обороны Израиля объявило в Facebook о достижении договоренности о продаже Финляндии израильского противоракетного комплекса «Праща Давида».
«Подписан исторический договор о продаже системы קלע דוד в Финляндию. Генеральный директор минобороны полковник в отставке Эяль Замир подписал контракт на продажу Финляндии комплекса «Праща Давида» примерно за €317 млн, - говорится в сообщении."
А Украине они не продали, хоть она их и просила.. Тем более что Финляндии эта система сейчас практически не нужна, а Украине она очень нужна. Опять сс..ыт россию, которая в свою очередь поддерживает ХАМАС.. )
Чучмеки какие-то..
В нас стратегія - назбирати зі всіх по максимуму, а потім подивится на що це хватить і які цілі ми думаємо що зможемо досягнути. А повинні бути заплановані чіткі цілі, які ми можемо досягнути при різних рівнях підтримки і партнери повинні цей прогноз бачити. Тобто наприклад 80 млрд і ось така зброя - Токмак, 120 млрд і така зброя на цю сумму - Мелітополь, 200 млрд. - вся Запорізька та Херсонська. В противному випадку у західного громадянина виникають сумніви що це все лише щоб якось протриматися до весни наприклад, а що далі?