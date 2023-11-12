УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6285 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 510 7

Коаліція у Бундестазі готова схвалити збільшення військової допомоги Україні до 8 млрд євро, - Reuters

бундестаг,німеччина

Правляча коаліція Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом готова підтримати подвоєння військової допомоги Україні на 2024 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Reuters.

"Політичне джерело" агентства повідомило, що правляча коаліція в принципі згодна підняти асигнування на військову допомогу Україні в 2024 році до 8 млрд євро.

Депутати Бундестагу від СДПН, Вільних демократів та Партії зелених домовилися максимально наблизити вирішення цього питання перед засіданням бюджетного комітету та нижньої палати парламенту, які намічені на 16 листопада, повідомило джерело.

Зазначається також, що таке збільшення військових витрат підніме й оборонні витрати Німеччини до 2,1% ВВП, що відповідає зобов'язанням Німеччини як члена НАТО збільшити свій військовий бюджет щонайменше до 2% ВВП, і це може бути подано як ще один успіх правлячої коаліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року Німеччина подвоїть військову допомогу ЗСУ до 8 млрд євро, - Bild

Автор: 

Німеччина (7510) допомога (8483) Бундестаг (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німці, скоріше роздупляйтеся та очолюйте коаліцію з боку ЄС! Маєте чудовий шанс стати співавторами української перемоги. Але треба швидше!!!
показати весь коментар
12.11.2023 17:40 Відповісти
данке державі, перемігшій фашизм- нацизм!!!

оборонні витрати Німеччини будуть, колись, 2,1 процентів ВВП..
в рабϟϟії вже давно 20 процентів,
в Україні - 50,,
показати весь коментар
12.11.2023 17:42 Відповісти
Ну не для прибирання ж своїх скаладів збираються Рамштайни, не не для самопіару в сьогоднішній день красується в заявах НАТО -інакше , гдє дєньгі ,Зін?
показати весь коментар
12.11.2023 17:51 Відповісти
Я здивований.Ніколи б думав що німці будуть так активно нас підтримувати!!!
показати весь коментар
12.11.2023 18:41 Відповісти
"Израиль впервые продал систему ПВО «Праща Давида» другой стране.
12 ноября министерство обороны Израиля объявило в Facebook о достижении договоренности о продаже Финляндии израильского противоракетного комплекса «Праща Давида».
«Подписан исторический договор о продаже системы קלע דוד в Финляндию. Генеральный директор минобороны полковник в отставке Эяль Замир подписал контракт на продажу Финляндии комплекса «Праща Давида» примерно за €317 млн, - говорится в сообщении."

А Украине они не продали, хоть она их и просила.. Тем более что Финляндии эта система сейчас практически не нужна, а Украине она очень нужна. Опять сс..ыт россию, которая в свою очередь поддерживает ХАМАС.. )
Чучмеки какие-то..
показати весь коментар
12.11.2023 19:32 Відповісти
Скільки там брати-потопельники збираються дати військової допомоги Україні? Що знову будуть вимагати віддати грошима їхню "помочь" і перекриють кордони?
показати весь коментар
12.11.2023 22:11 Відповісти
Добре, тільки цього дуже мало...
В нас стратегія - назбирати зі всіх по максимуму, а потім подивится на що це хватить і які цілі ми думаємо що зможемо досягнути. А повинні бути заплановані чіткі цілі, які ми можемо досягнути при різних рівнях підтримки і партнери повинні цей прогноз бачити. Тобто наприклад 80 млрд і ось така зброя - Токмак, 120 млрд і така зброя на цю сумму - Мелітополь, 200 млрд. - вся Запорізька та Херсонська. В противному випадку у західного громадянина виникають сумніви що це все лише щоб якось протриматися до весни наприклад, а що далі?
показати весь коментар
12.11.2023 23:50 Відповісти
 
 