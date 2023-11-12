Коаліція у Бундестазі готова схвалити збільшення військової допомоги Україні до 8 млрд євро, - Reuters

Правляча коаліція Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом готова підтримати подвоєння військової допомоги Україні на 2024 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Reuters.

"Політичне джерело" агентства повідомило, що правляча коаліція в принципі згодна підняти асигнування на військову допомогу Україні в 2024 році до 8 млрд євро.

Депутати Бундестагу від СДПН, Вільних демократів та Партії зелених домовилися максимально наблизити вирішення цього питання перед засіданням бюджетного комітету та нижньої палати парламенту, які намічені на 16 листопада, повідомило джерело.

Зазначається також, що таке збільшення військових витрат підніме й оборонні витрати Німеччини до 2,1% ВВП, що відповідає зобов'язанням Німеччини як члена НАТО збільшити свій військовий бюджет щонайменше до 2% ВВП, і це може бути подано як ще один успіх правлячої коаліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року Німеччина подвоїть військову допомогу ЗСУ до 8 млрд євро, - Bild