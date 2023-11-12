Внаслідок негоди протягом неділі знеструмлено 210 населених пунктів у 8 областях України, - ДСНС
Внаслідок погіршення погодних умов станом на вечір неділі 12 листопада знеструмлено 210 населених пунктів у 8 областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"За інформацією Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 210 населених пунктів у 8 областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
У відомстві також повідомили, що станом на 19:00 рятувальники 47 разів залучалися для ліквідації наслідків негоди у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій, Чернігівській, Одеській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях.
Так, понад 200 рятувальників та 50 одиниць техніки ДСНС протягом доби розпилили та прибрали 47 повалених дерев, відбуксували 6 транспортних засобів, відкачали 1 тис. 835 м куб. води, зазначили у відомстві.
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